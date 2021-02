ВОЗ заявила об увеличении числа стран с мутациями коронавируса В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом Врачи назвали сроки появления «симбиоза» коронавируса и гриппа 24 февраля 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

В России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа, рассказал академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. Пик активности вируса гриппа в России традиционно приходится на январь, февраль и март. В нынешнем году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией COVID-19, что создает определенные риски, но мы пока этого не замечаем, потому что сейчас идет легкий штамм гриппа, отметил ученый. «Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если «симбиоз» коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое – январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», – рассказал Черешнев в интервью радио Sputnik. Снизить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно лишь при условии использования средств индивидуальной защиты, подчеркнул он. «Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок», – объяснил Черешнев. Ранее главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус.

Застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка умерла в Египте 23 февраля 2021, 08:51

В египетском курортном городе Хургада умерла 41-летняя россиянка Юлия Акушева. Жительница Екатеринбурга и ее жених Джейсон из Великобритании отправилась в Египет 20 декабря. Пара хотела прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавируса границы закрылись, поэтому 41-летняя россиянка и ее жених были вынуждены остаться в Хургаде, сообщает портал E1 со ссылкой на брата скончавшейся Павла Коршунова. Позднее у женщины случился инсульт. Врачи местной клиники обнаружили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому. В ночь на 22 февраля Акушева умерла. В настоящее время брат россиянка решает вопрос о возвращении ее тела на родину. Ранее 64-летняя россиянка умерла от коронавируса в Нур-Султане. Число жертв COVID в США превысило потери в трех войнах 22 февраля 2021, 12:23 Текст: Ксения Панькова

Пандемия коронавируса обошла по числу жертв среди американцев три военных конфликта, являющиеся одними из крупнейших с участием США, сообщил The New York Times со ссылкой на данные американского министерства по делам ветеранов. Как сообщается, в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах погибли 392,3 тыс. американцев, а от коронавируса – свыше 498 тыс., передает «Московский комсомолец». На США приходится около четверти от всех случаев коронавируса, зафиксированных в мире. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет церемонию минуты молчания в память о жертвах коронавируса в стране, свидетельствует график пресс-службы Белого дома. Скончались почти 500 тыс. жителей США. Накануне сообщалось, что с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фауч не исключил ношение масок в 2022 году в США. Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. В Австрии сравнили «Спутник V» с автоматом Калашникова 21 февраля 2021, 15:25

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» простая, надежная и эффективная, как автомат Калашникова, заявил профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер. «Спутник V» – он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале – хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность», – цитирует ТАСС интервью профессора газете Kronen Zeitung. Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщал, что Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Напомним, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта. Премьер Словакии призвал скорее купить «Спутник V» 22 февраля 2021, 01:58

Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил глава правительства страны Игор Матович. Он возмутился тем, что в четверг кабмин не смог принять решение о покупке «Спутника V» из-за позиции правоцентристской партии «За людей», которая считает, что нужно дождаться регистрации вакцины в ЕС, передает ТАСС. Матович указал, что при таком условии ко времени покупки «все объемы производителем будут полностью распроданы». Он считает, что противники быстрого приобретения «Спутника V» стремятся к тому, чтобы Словакия «и далее полагалась на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом». Из-за этого страна будет «страдать от локдауна и напрасных смертей». Матович подчеркнул, что применение «Спутника V» может разрешить минздрав Словакии, который «выдает тысячи разрешений» на использование незарегистрированных лекарств, но прежде «никто не ставил под сомнение такую практику» в экстренных случаях. «Почему же сейчас возникли препятствия с российской вакциной?» – заявил премьер. Напомним, Матович заявлял, что с коронавирусом нужно бороться, «как когда-то» боролись «с коммунистами». Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других стран, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории. . Стоматолог назвал негативные последствия ношения масок 21 февраля 2021, 10:30

Ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен, поэтому носить ее лучше с перерывами, заявил стоматолог Геннадий Шаргородский. Прикрытие рта и носа в течение длительного времени ограничивает поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая способствует развитию кариеса и заболевания десен. «Поэтому носить маску необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы для того, чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта», – цитирует РИА «Новости» заявление врача в эфире телеканала «Звезда». Шаргородский посоветовал чаще чистить зубы и полоскать рот водой, поскольку последствием ношения масок может быть неприятный запах изо рта. Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что отказ от ношения средств индивидуальной защиты и несоблюдение социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от COVID-19 влечет за собой риски заразиться коронавирусом. Пандемия спровоцировала в Германии волну травли вирусологов 21 февраля 2021, 11:57 Текст: Елизавета Булкина

С начала пандемии коронавируса в Германии значительно вырос уровень ненависти и травли в адрес ученых, сообщает ARD. Отмечается, что из-за критики эксперту в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии Карлу Лаутербаху пришлось отказаться от работы в центре вакцинации. «К сожалению, было заранее объявлено о протестах у здания центра вакцинации в Леверкузене, поэтому мне придется отменить старт [работы]. Полиция и органы безопасности видят в этом опасность», – цитирует его заявление RT со ссылкой на ARD. Лаутербах выступал за жесткие коронавирусные ограничения, он уже отмечал, что на него надвигается «волна травли», но, по его словам, он этого не испугался. Однако он знает ученых, которым поступали угрозы. Автор статьи пишет, что с начала пандемии участились атаки на политиков или деятелей науки, которые публично высказывают свое мнение о введении антиковидных мер. Кроме того, вокруг известных вирусологов, таких как Кристиан Дростен или Хендрик Штрек, сформировались целые лагеря сторонников и противников, многие из которых ведут «яростную войну друг против друга». Некоторые пользователи Twitter обвиняют Хедрика Штрека в гибели людей, из-за того, что он выступает против жестких ограничений. Ковид-диссиденты, наоборот, выходят на демонстрации в футболках с изображением Дростена в виде мишени. Социолог Паула-Ирен Вилла Браславски из Мюнхенского университета отметила, что такое поведение не является новым. Тем не менее, по мнению Браславски, «всеобщей враждебности к науке» в настоящее время не наблюдается. Однако в Германии, по ее словам, существует «очень громкое» меньшинство, распространяющее популистскую риторику. «С точки зрения этого меньшинства, наука может быть связана с глобальными элитами, с башнями из слоновой кости, махинациями, которые якобы приводят к угнетению всего населения», – пояснила она. Проблемы, как отмечает эксперт, обострились из-за глобального кризиса. «Наука не нейтральна и не объективна в наивном смысле этого слова, она всегда противоречива. Всегда есть разные интерпретации, исследовательские подходы, уровни знаний, дисциплины, результаты, полученные в ходе исследований», – уточнила исследовательница. Социальный психолог Пиа Ламберти в свою очередь уточняет, что от 25% до 30% населения склонны верить теориям заговора. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране обозначилась «третья волна» коронавируса, но темпы снижения заболевания в стране радуют. В ФРГ на сегодняшний день зарегистрировано 2,39 млн случаев коронавируса, 2,2 млн выздоровели. В Ницце сообщили о катастрофической ситуации с коронавирусом 21 февраля 2021, 21:06 Текст: Ксения Панькова

Катастрофическая ситуация сложилась с распространением коронавируса в департаменте Приморские Альпы на юге Франции, реанимационные отделения больниц практически переполнены, сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. «Катастрофическая ситуация в сфере здравоохранения в департаменте: 17 новых госпитализаций с утра. Почти переполненные реанимации, в Университетской больнице Ниццы сложные хирургические операции приходится переносить. Пострадали все медицинские учреждения департамента», – цитирует ТАСС Эстрози. Он рассказал, что в Каннах больницы не справляются с потоком больных COVID-19 и вынуждены переводить пациентов в больницы соседних Антиба и Гапа. «Мы не можем больше ждать», – заключил он, подразумевая введение более жестких ограничений на перемещения граждан в связи со вспышкой эпидемии коронавируса на юге страны. По последним данным, в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег, где расположены упомянутые города, заболеваемость коронавирусом находится на уровне 590 случаев на 100 тыс. населения за неделю. В Ницце речь идет о 700 случаях на 100 тыс. жителей, что втрое выше среднего значения по стране. В январе во Франции зафиксировали 135 случаев побочных эффектов на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Напомним, что французские власти критиковали за медленные темпы вакцинации. Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными. Жертвами коронавируса стали более полумиллиона жителей США 23 февраля 2021, 03:08

В США свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса, сообщает университет Джонса Хопкинса. Президент США Джо Байден почтил их память и объявил траур. Университет Хопкинса сообщает, что в США выявлено более 28 млн случаев коронавируса. Умер 500071 человек, передает РИА «Новости». Байден, выступая в Белом доме, заявил, что это «мрачная, душераздирающая веха». Он указал, что «за год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне». США «не могут и не должны позволить этому продолжаться», сказал он, призвав американцев помнить об умерших. Также Байден отметил необходимость «сохранять социальную дистанцию, надевать маски, сделать прививку». После выступления Байден вышел из Белого дома в сопровождении супруги Джилл и вице-президента Камалы Харрис с супругом. На фоне убранных в траур дверей, расставленных на земле и на лестницах свечей и флагов США четверо под звуки оркестра простояли несколько минут в молчании. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки сообщила, что президент объявил траур в память о жертвах коронавируса. На протяжении пяти дней будут приспущены флаги США. Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство. Северная Македония решила заказать «Спутник V» 22 февраля 2021, 00:23

Власти Северной Македонии закажут партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава правительства страны Зоран Заев. Он сообщил, что Скопье «сделало заказы и заключило договоры по всем существующим вакцинам». Власти страны хотят «сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой». Вакцинацию в Северной Македонии начали в феврале – после того, как президент Сербии Александр Вучич передал Заеву половину из 8 тыс. выделенных в дар вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech. Также власти Северной Македонии подписали договор с китайским производителем вакцины Sinopharm. Кроме того, страна ожидает в марте поступления вакцины AstraZeneca через международный механизм COVAX, передает РИА «Новости». На днях глава правительства Сербии Ана Брнабич привезла партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Черногорию. Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других стран. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии 23 февраля 2021, 21:25 Текст: Алексей Дегтярев

В Германии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время заседания в бундестаге. «Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной», – сказала Меркель, передает ТАСС со ссылкой на канал RTL. Меркель отметила, что рабочая группа под начальством федерального канцлера Хельге Брауна должна продолжать разрабатывать стратегию постепенной отмены действующих ограничений. В январе канцлер Германии Ангела Меркель объявляла о продлении карантина в стране до середины февраля. До этого она в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Индия отправила Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca 21 февраля 2021, 17:15 Текст: Ксения Панькова

Партия из 500 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca отправлена из Индии на Украину, сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что лично проконтролировал отгрузку первой партии препарата. Степанов отметил, что лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. «500 тыс. доз вакцины едут на Украину… Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи», – написал он в Facebook. «Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет на Украину. При транспортировке будут выполнены все температурные требования, необходимые для поддержания качества вакцин», – добавил глава украинского Минздрава. Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca подала документы в государственный экспертный центр Минздрава Украины на регистрацию вакцины от коронавируса. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Медики в Греции заявили о пяти серьезных случаях побочных эффектов от вакцинации 23 февраля 2021, 18:12 Текст: Алексей Дегтярев

Греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса, рассказала председатель национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду. «Было пять случаев серьезных побочных действий, связанных с анафилактической реакцией, их эффективно вылечили. И еще один случай, по которому нет окончательной документации по его связи с вакцинацией», – цитирует профессора РИА «Новости». В Греции вакцинацию начали 27 декабря, в стране уже сделано более 730 тыс. прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания. Песков прокомментировал сообщения о поставках российской вакцины в Сирию 21 февраля 2021, 21:28 Текст: Ксения Панькова

Россия помогала и будет помогать Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в СМИ о возможности поставок российской вакцины в Сирию. «Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы. В декабре министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сообщал, что Сирия и Россия обсуждают поставки вакцины «Спутник V» от коронавируса, к российским вакцинам у сирийцев больше доверия, чем к Pfizer и другим. Выявлена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19 23 февраля 2021, 12:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» первыми в мире обнаружили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19, следует из исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Immunology. Исследователи с факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ вместе с коллегами из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и московской Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова изучили взаимосвязь между генотипом HLA-I и тяжестью COVID-19, передает РИА «Новости». Используя машинное обучение, они построили модель, которая обеспечивает интегральную оценку возможной мощности Т-клеточного иммунного ответа на COVID-19. Авторы предположили, что если набор аллелей HLA-I позволяет эффективно презентовать пептиды вируса SARS-CoV-2, риск развития тяжелой формы COVID-19 будет минимальным – и наоборот. Для проверки модели авторы проанализировали генотипы более 100 пациентов, перенесших COVID-19, и более 400 – здоровых людей из контрольной группы. В каждом случае программа оценивала риск тяжелой формы заболевания в баллах от нуля до 100. Сравнение с реальной клинической картиной показало, что прогнозная модель очень эффективна. «В дополнение к обнаруженным корреляциям между генотипом и серьезностью COVID-19, предлагаемый подход также помогает оценить, как определенная мутация COVID-19 может повлиять на развитие Т-клеточного иммунитета к вирусу. Например, мы сможем выявлять группы пациентов, у которых заражение новыми штаммами SARS-CoV-2 может привести к более тяжелым формам заболевания», – приводятся слова руководителя исследования профессора Александра Тоневицкого, декана факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ. Помимо анализа населения Москвы, высокая точность прогнозов новой модели была подтверждена и на независимой выборке пациентов из Мадрида – прогнозная оценка риска у пациентов, страдающих тяжелым COVID-19, была значительно выше, чем у пациентов со средними и легкими случаями заболевания. Ранее в Подмосковье спасли пациентку с поражением 100% легких. Люксембург заявил об угрозе коллапса системы здравоохранения 21 февраля 2021, 22:14 Текст: Антон Антонов

Люксембург столкнется с коллапсом системы здравоохранения, если соседние страны закроют границы из-за коронавируса, заявил глава МИД герцогства Жан Ассельборн. Он заявил, что в связи с «мутациями коронавируса должны быть тесты», но необходимо позаботиться и о том, чтобы «люди могли без ограничений ездить на свою работу». Люксембург сильно зависит от людей, которые регулярно пересекают границу для поездок на работу и с работы – по словам Ассельборна, «60% персонала в больницах, домах для престарелых и учреждениях по уходу живут в пограничных районах». Если закрыть границы, то в герцогстве «произойдет коллапс системы здравоохранения». Ассельборн указал, что «Германия, Люксембург, Франция и Бельгия являются членами – основателями ЕС и способствовали созданию Шенгенской зоны». Он сообщил, что в Люксембург на работу ежедневно «приезжают100 тыс. человек из Франции, 50 тыс. – из Германии и 50 тыс. – из Бельгии», передает ТАСС со ссылкой на RND. Напомним, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что в департаменте Приморские Альпы на юге Франции сложилась катастрофическаяч ситуация в связи с распространением коронавируса, реанимационные отделения больниц практически переполнены.