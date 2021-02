Высказывания Навального в ходе процесса по делу о клевете на ветерана проверит СК Коллектора из Волгограда осудили за хищение данных клиентов банка Бывшего мэра Йошкар-Олы осудили на 14 лет за получение взятки 20 февраля 2021, 20:38 Текст: Елена Мирошниченко

Бывший мэр столицы Республики Марий Эл Павел Плотников был приговорен к 14 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 23 млн рублей за получение взятки, сообщили на сайте прокуратуры региона. «Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра городского округа «Город Йошкар-Ола» Павла Плотникова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд приговорил Плотникова к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 23 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на три года», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Также Плотникова лишили звания «Заслуженный юрист Республики Марий Эл». Уточняется, что приговор еще не вступил в силу. Ранее сообщалось, что в Кургане суд приговорил экс-замглавы региона Романа Ванюкова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 9 млн рублей за получение взяток на сумму 5 млн рублей.

20 февраля 2021, 10:35

Фото: J.Koehler/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Строительство газопровода «Северный поток – 2» следует приостановить до выборов в Госдуму России, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Ландсбергис заявил в интервью информагентству Reuters, что приостановка послужит компромиссом между сторонниками и противниками газопровода. К укладке труб, на его взгляд, следует вернуться, когда Европа «будет иметь дело с демократически избранными властями России», передает Deutsche Welle. Он добавил, что возможное заключение газовых контрактов с Москвой «не пошлет России правильный сигнал, а также раздробит европейское единство». Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября. Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Также стало известно, что Вашингтон может ввести санкции против российского судна «Фортуна» и его собственника – компании «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкий эксперт оценил итоги Мюнхенской конференции для России 20 февраля 2021, 12:42

Фото: Anna Moneymaker,Annegret Hilse/Global

Look Press,Thibault Camus/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«По предварительным оценкам, сейчас идет определенная деэскалация со стороны тех, кто понимает необходимость прагматичного сотрудничества между Россией и Западом. Потому, можно сказать, что вчерашняя встреча стала явным сигналом к миру», – заявил немецкий политолог Александр Рар, подводя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся 19 февраля в онлайн-формате. «У многих эта конференция вызывала негативные ожидания. Предполагалось, что президент США выпорет всех своих врагов, объявит новую войну против диктаторских режимов, будет кричать о необходимости запрета «Северного потока – 2» и говорить о свободе для Алексея Навального. В общем, все ждали, что Байден использует эту площадку для высказывания своей жесткой антироссийской риторики», – рассказал немецкий политолог Александр Рар. Однако этого не произошло, констатировал собеседник. «Его речь была запутана, он тщательно обходил все проблемные вопросы. Да, в выступлении Байдена звучали слова о великой Америке и о спасении демократии во всем мире, но это говорилось среди таких идей, как намерение советоваться с европейцами по важным стратегическим вопросам, готовность договариваться с Россией по ключевым проблемам», – отметил политолог. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, выступила сторонницей трансатлантизма с акцентом на борьбу с терроризмом и на решение климатических проблем. «О противостоянии с Россией или Китаем в выступлении Меркель речи не шло, что стало очень показательным. Стало ясно – немецкий лидер поддерживает трансатлантизм в мягкой форме, уходя от риторики конфликтности», – считает Рар. «При этом Эммануэль Макрон показал себя полным противовесом американскому президенту. Лидер Франции традиционно заявил, что Европа должна стать сильной и успешной, однако совсем неожиданно прозвучали слова о необходимости договариваться с Россией. В выступлении президента Макрона, которое длилось всего пять минут, эта ремарка оказалась очень важной», – уверен политолог. «Таким образом, по предварительным оценкам, сейчас идет определенная деэскалация со стороны тех, кто понимает необходимость прагматичного сотрудничества между Россией и Западом, включая поддержку экономических связей и реализации проекта «Северный поток – 2». Потому, можно сказать, что вчерашняя встреча стала явным сигналом к миру», – заключил Рар. Ранее в пятницу в онлайн-формате состоялась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности с участием представителей мировой политической элиты – президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров. Основной темой выступлений участников конференции стало восстановление трансатлантического сотрудничества. «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», – цитирует слова президента США Джо Байдена РИА «Новости». Также была отмечена необходимость разработки общей повестки в отношениях с Россией для трансатлантического пространства. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ответив, что это подразумевает как различные предложения о сотрудничестве, так и необходимость «четко называть своими именами» различия во мнениях, передает ТАСС. Лидер Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. «Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией, – подчеркнул он. – Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе». При этом до начала конференции Макрон заявил о неактуальности НАТО в его нынешнем формате. Президент Франции уверен, что альянс нуждается в переосмыслении, поскольку Варшавский договор, которому НАТО должно было противостоять, давно развалился. «Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», – цитирует Макрона РБК со ссылкой на британскую газету Financial Times. Напомним, с начала президентского срока Байдена Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВАДА отправило в РУСАДА запрос о вакцине «Спутник V» 20 февраля 2021, 09:23

Фото: Christinne Muschi/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не имеет оснований полагать, что с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил. В то же время ВАДА был отправлен запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для получения дополнительной информации о вакцине. «Что касается вакцины «Спутник V», ВАДА попросило Российское антидопинговое агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации. Однако у ВАДА нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В ВАДА уточнили, что делали соответствующие запросы в национальные антидопинговые агентства и других стран, где производятся вакцины от коронавируса. «Например, мы регулярно контактировали с Британским антидопинговым агентством по поводу вакцин, произведенных в этой стране. Кроме того, ВАДА имеет меморандумы о взаимопонимании с некоторыми отдельными производителями, такими как Pfizer и AstraZeneca, а также с Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), поэтому в этих случаях мы можем иметь возможность обратиться непосредственно к компаниям», – добавили в организации. В Германии заявили об усталости Москвы от «вечных упреков» Запада 20 февраля 2021, 08:17

Фото: Bernd von Jutrczenka/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек выразил мнение, что Москва устала от неконструктивной политики Запада, который уверен, что мир должен быть организован только так, как он считает нужным. «Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», – сказал Платцек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung. Политик напомнил о речи главы МИД России Сергея Лаврова на ноябрьском форуме «Потсдамские встречи». Тогда глава внешнеполитического ведомства указал на усиление курса на сдерживание России со стороны Германии, а также деградацию отношений между ЕС и Москвой. Тем не менее, Лавров добавил, что Россия заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с ФРГ. Платцек объяснил, что считает западные ценности и их защиту правильными, но указал, что, по его мнению, представители этих ценностей «должны демонстрировать их на деле, а не на словах». Ранее Платцек заявил о неэффективности санкционной политики Запада в отношении Москвы. По его мнению, введение ограничительных мер удовлетворит европейские страны лишь в краткосрочной перспективе. В Минздраве прокомментировали запрос ВАДА о вакцине «Спутник V» 20 февраля 2021, 13:52

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Точный состав вакцины «Спутник V» очень четко опубликован и в нем не содержится каких-либо ограничений с точки зрения возможного нарушения антидопинговых правил, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя желание ВАДА проверить российский препарат. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) попросило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) связаться с производителем вакцины «Спутник V», чтобы выяснить ее точный состав и свойства. Объясняется, что это нужно для того, чтобы убедиться, что препарат не содержит веществ, нарушающих антидопинговые правила. «Я абсолютно уверен в том, что точный состав вакцины «Спутник V» очень четко опубликован, это нужно для регистрации препарата. Не вижу никаких ограничений с точки зрения какого-то возможного нарушения антидопинговых правил, это однозначно», – говорит Козлов. Врач не припомнит ни одну вакцину, по крайней мере, отечественного производства, которая была бы введена в массовое производство, но имела бы какое-то нарушение антидопинговых правил. «Ни одной вакцины не знаю, которая бы нарушала эти правила. Соответственно, и у «Спутник V» все должно быть в порядке. Я буду очень удивлен, если что-то найдут», – поделился собеседник. В начале февраля в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность препарата составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. Кроме того, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Погребинский назвал подоплеку санкций против Медведчука 19 февраля 2021, 21:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Александр Рыбин

Власти Украины решили выдавить из страны лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. До его ареста дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение персональных санкций в отношении Медведчука и его жены. «Очевидно, что меры СНБО носят незаконный характер. Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука. Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт пояснил, что для украинских властей особенно чувствительна «тема внешнего управления правительства в Киеве» из США, о чем говорится на близких к ОПЗЖ телеканалах, которые недавно лишились лицензии на вещание и теперь их можно смотреть только в интернете. «Медведчук, между прочим, первым на Украине стал говорить о внешнем управлении. Американское посольство прежде даже реагировало на подобные высказывания Медведчука. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что обычно называют прокси-войной между Россией и США. Жертвами этой войны становятся люди, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. А таких людей на Украине точно больше трети в стране. И такие люди «путаются под ногами» в понимании властей, используя телеканалы и трибуны парламента», – отметил Погребинский. По его мнению, в нынешних условиях власть может прибегнуть и к более жестким мерам в отношении лидера ОПЗЖ. «Вряд ли дойдет дело до ареста самого Виктора Медведчука. Ему дают понять: ты лучше уезжай, потому что потом будет хуже, забирай все свое и своих, а на остальное у нас наложены санкции. Главное – чтобы простыл след Медведчука и других людей, а партию ОПЗЖ можно было бы спокойно запретить и закрыть. По-видимому, сейчас стоит такая задача. Но ничего нельзя исключать. На Украине действуют по беспределу, абсолютно игнорируя законы и Конституцию», – резюмировал Погребинский. В пятницу совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на три года санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юрлиц. Санкции распространяются также на все имущество Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. Полный список санкций будет изложен в скором времени в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского. Партия Медведчука находится в оппозиции главе государства и выступает за диалог с Россией. В начале февраля партия приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». В пятницу вечером в партии пообещали «сделать все», чтобы «довести процесс импичмента Зеленского до конца». Так там отреагировали на решение главы государства прекратить вещание сразу трех оппозиционных телеканалов – ZIK, NewsOne и «112 Украина». Одним из поводом для санкций стала трансляция встречи Медведчука с Путиным в октябре 2020 года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал санкции инструментом Зеленского для противоправной борьбы с политическими оппонентами. «Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами», – сказал Кузьмин в эфире YouTube-канала «112 Украина». На базе броневика «Стрела» создадут «русский Land Cruiser» 20 февраля 2021, 08:51

Фото: Milindcom/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser, заявил гендиректор ВПК Александр Красовицкий. «На небронированную «Стрелу» мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах России. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют «нашим Land Сruiser», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого. Он напомнил, что проект «Стрела» предполагает создание целого семейства автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии в нее входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения. В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС России используются машины УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. В свою очередь этот российский автопроизводитель анонсировал несколько лет назад амбициозный проект – новую версию внедорожника UAZ Patriot, позиционируемого как «русский Prado» (Toyota Land Cruiser Prado), однако в настоящее время он заморожен. Напомним, в июле Красовицкий рассказал, что специалисты ООО «ВПК» в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела», которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Ростех раскрыл секрет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 20 февраля 2021, 09:05

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва, сообщает Ростех. «Чтобы подчеркнуть ценность каждой машины, по инициативе Дальней авиации самолетам были даны имена, например, «Валерий Чкалов» или «Илья Муромец». А еще это один из самых красивых самолетов в мировой авиации, поэтому летчики прозвали его «Белым лебедем», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха «По мнению некоторых экспертов, в основу прозвища легло белое блестящее отражающее покрытие. Это своего рода защита для экипажа – Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж», – сообщили в госкорпорации. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 является основным самолетом Дальней авиации. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий. Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. Гендиректор «ТГК-2» Пинигина задержана в Москве 20 февраля 2021, 11:27

Фото: tgc-2.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании «ТГК-2» Надежду Пинигину, сообщил источник в правоохранительных органах. «Да, Пинигина в настоящее время задержана», – сообщил источник РИА «Новости». Уточнить, с чем связано задержание, источник не смог. «Пинигина подозревается в совершении экономических преступлений. Задержание прошло в Москве, сейчас Пинигину этапируют в Архангельск», – сообщил между тем источник «Интерфакс». Он уточнил, что Пинигиной инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. По его словам, оперативно-следственные действия прошли в нескольких регионах России. «Территориальная генерирующая компания – 2» на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях России и в столице Македонии Скопье. Захарова заявила о раскрытии «Лондонской машины пропаганды» 20 февраля 2021, 10:59

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва ждет объяснений Лондона в связи с утечкой документов, согласно которым британское правительство управляет работой различных информационных изданий и сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «В Сеть утекли документы Форин-офис о том, как британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей», – написала Захарова в Facebook. По ее словам, в фокусе работы британцев, в частности, были «Медуза» и «Медиазона». «Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется – миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании», – указала представитель МИД. Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста в России было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО, а подготовка акций ведется по методичкам США. Замерзающие жители Техаса начали получать счета за свет на тысячи долларов 19 февраля 2021, 21:32 Текст: Алексей Дегтярев

Жителям американского штата Техас начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщают местные телеканалы. Такие счета начали приходить гражданам, подписанным не на фиксированный тариф, а на плавающий, зависящий от рыночной цены на электричество, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WFAA. Из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии выросла с 50 долларов до 9 тыс. долларов. В американских домах обычно не устанавливают системы отопления, помещения прогревают кондиционерами. Один из жителей Техаса заявил, что получил счет на 1 тыс. долларов при том, что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне 16 градусов. Другая семья сообщила о счете в 3 тыс. 800 долларов, при этом за 2020 год семья уплатила за эту услугу 1 тыс. 200 долларов. Один из жителей штата и вовсе получил счет на 17 тыс. долларов. Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения В четверг число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан. Всего же в США, согласно подсчетам Washington Post, в результате аномальных холодов погибли почти 50 человек. Причем некоторые погибли от отравления угарным газом в попытке согреться, другие – от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены. Глава МИД Украины: Москва навсегда утратила влияние над Киевом 20 февраля 2021, 12:44

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина движется к членству в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, а Москва навсегда утратила влияние над Киевом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в обращении по случаю седьмой годовщины «Майдана» 2014 года. «Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее», – сказал он, передает ТАСС. Точкой отсчета потери Кулеба назвал 2014 год, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией, которое Киев не признает. Глава МИД Украины также утверждает, что международная коалиция в поддержку Украины сохраняется и укрепляется, о чем свидетельствуют санкции против России и ряд резолюций международных организаций. «Украинское государство было, есть и будет соборным, свободным и независимым», – так завершил свое обращение глава МИД. Ранее Кулеба заявил, что министерство иностранных дел Украины готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму. Швеция предложила Финляндии удобный для отступления в случае войны с Россией истребитель 20 февраля 2021, 10:50

Фото: REUTERS/Johan Nilsson

Текст: Алина Назарова

Финляндия является потенциальной точкой для вторжения российских войск, в связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон. Такое предложение в Стокгольме объяснили тем, что в случае войны с Москвой «более уязвимые финские ВВС» могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон. «Мы будем как одна авиация с двумя командирами», – заявил военный, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News. Издание напомнило, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 млрд долларов. Среди потенциальных партнеров – американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab. Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в интересах Евросоюза наладить отношения с Россией. Говоря о возможных последствиях разрыва отношений между Москвой и Брюсселем, Хаависто отметил, что ему было бы «невозможно представить себе ЕС без шенгенской зоны и шенгенских виз». Медведчук назвал власть Зеленского торжеством беспредела, анархии и беззакония 20 февраля 2021, 11:55

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции против него, его супруги и товарища по фракции Тараса Козака, он также заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. «Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств, ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Но это в правовом или в условно правовом государстве. Однако то, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония», – заявил политик, передает ТАСС. Медведчук считает, что «Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому – его любимой жене Оксане Марченко». «Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена», – заверил он. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Политолог пояснил конфликт внутри КПРФ по поводу поддержки Навального 19 февраля 2021, 21:05

Фото: kprf.ru

Текст: Ирина Яровая

Скандал вокруг Навального стал для Геннадия Зюганова поводом, чтобы попробовать избавиться от скандального однопартийца Валерия Рашкина. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидер КПРФ пригрозил выгнать из партии главу московского горкома Рашкина – за поддержку блогера Алексея Навального. Некоторые эксперты поспешили заявить о том, что Зюганов начал чистку КПРФ от сторонников Алексея Навального, – поводом стало недавнее исключение из партии депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева, тесно связанного с радикальной оппозицией, отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Но на самом деле исключение Локтева никак не связано тем с публичным выговором, который Зюганов устроил Рашкину», – сказал Данилин. «Если мы посмотрим на историю деятельности Московского горкома КПРФ, то его обычно возглавлял один человек пять лет, затем его сменял другой. Рашкин возглавляет горком уже десять лет. Сейчас вокруг этой фигуры, действительно, сгустились тучи. Поддержки у него на уровне президиума ЦК не осталось. Его пора менять, причем куда уйдет Рашкин, неизвестно», – считает Данилин. «О том, что Рашкин с Навальным «вась-вась», известно достаточно давно. Лично я видел подробную информацию о финансовых и политических совместных делах Рашкина и Навального еще в 2017 году. Тот факт, что Рашкин по сути поприветствовал уличные акции, организованные сторонниками Навального в январе, – это лишь формальный повод для недовольства. Зюганов использует это лишь как официальное обоснование, чтобы заменить руководство столичного горкома», – предположил Данилин. Вряд ли Геннадий Зюганов поставит на место главы столичного горкома своего внука Леонида, депутата Мосгордумы, полагает эксперт. «Внук метит на должность где-то повыше. Но вот кого-то из близких друзей внука вполне могут вскоре поставить во главе горкома», – подчеркнул Данилин. Хотя Зюганов прав, мотив его выступления достаточно спорный, считает политолог Марат Баширов. «Если бы он еще много лет назад осудил бы Навального за националистические взгляды, за неуважение к нашей истории – это звучало бы теперь совсем по-другому. Но Зюганов молчал в то время, когда Навальный ходил на марши националистов», – отметил политолог. «По идее, КПРФ должна была одной первых выступить тогда с протестом, но никакой реакции не было. Теперь же, когда в партии появились центробежные тенденции, доверие к этим словам Зюганова явно ниже», – полагает Баширов. Ранее в пятницу, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил главе московского горкома Валерию Рашкину придерживаться консолидированной позиции партии по поводу Навального. Так Зюганов прокомментировал слова Рашкина о том, что Алексея Навального якобы осудили по политическим мотивам. «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», – пригрозил Зюганов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН». В то же время исключенный из КПРФ депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев на своей странице в Facebook обвинил в этом Рашкина, который был «в тесном контакте с Навальным». Сближение с Навальным вызывало недовольство в руководстве КПРФ и привело к тому, что Рашкин «бросил в жертву» Локтева. Исключенный депутат назвал действия Рашкина «попыткой уйти от личной ответственности». Сам Зюганов назвал Навального «предателем» и заявил, что тот был заслан сюда зарубежными разведками в качестве «зажигательного снаряда», чтобы раскачивать обстановку изнутри. «Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», – отметил лидер КПРФ.