Ростех раскрыл секрет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 Швеция предложила Финляндии удобный для отступления в случае войны с Россией истребитель Россия начала переговоры об экспорте новейшего БТР «Бумеранг» 20 февраля 2021, 10:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия обсуждает с зарубежными партнерами поставки новейшего БТР на перспективной колесной платформе «Бумеранг», прошли переговоры, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий. «К «Бумерангу» уже есть предметный интерес. В связи с этим в этом месяце машина совместно с АО «Рособоронэкспорт» была представлена на международном авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре. Проведен ряд переговоров с заинтересованными сторонами», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого. Амфибийная боевая машина с колесной формулой 8х8 «Бумеранг» обеспечивает возможность решения широкого спектра задач: при отражении агрессии вероятного противника, защите рубежей государства и борьбе с террористическими группировками, оказании помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф. Высокие характеристики подвижности и плавность хода машины обеспечивают полный привод на все 8 колес, независимая подвеска, экономичный дизельный двигатель мощностью 750 лошадиных сил. Машина может с легкостью преодолевать различные препятствия, развивать на шоссе скорость свыше 100 километров в час и имеет запас хода не менее 800 километров. Для повышения проходимости на бронемашине установлена лебедка с тяговым усилием 10 тонн. Наиболее выгодно отличают российскую машину от зарубежных аналогов ее амфибийные свойства, позволяющие преодолевать водные преграды даже при волнении не менее трех баллов. При этом бронированная машина развивает на воде скорость не менее 10 километров в час, имея запас хода по воде до 12 часов. Защищенность этой уникальной российской унифицированной колесной боевой платформы может быть построена по многоуровневому принципу: броня, система динамической и активной защиты, система постановки дымовой завесы и другие системы. Броня и специальная форма корпуса обеспечивают защиту личного состава от поражающих факторов стрелкового оружия, минно-взрывных устройств и осколков артиллерийских снарядов. На внутренних поверхностях корпуса монтируется противоосколочная защита. «Несмотря на пандемию, объемы выручки и экспортных поставок в 2020 году для нас были рекордными за последние годы. Выручка выросла минимум на 20%, в общей сложности было поставлено более 900 единиц техники. При этом все контракты осуществлялись четко в оговоренные сроки, без каких-либо корректировок», – добавил Красовицкий. Он отметил, что, несмотря на трудности, с которыми столкнулся мир в эпоху Covid-19, в том числе локдаун и закрытие границ, компании удалось за это время расширить географию поставок бронеавтомобилей – сегодня «Тигры в различных модификациях эксплуатируются в 19 государствах. Бронеавтомобили «Тигр» – семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа оборудования. В апреле в Рособоронэкспорте сообщали, что Россия начала продвигать на экспорт бронемашины на платформе «Бумеранг», предварительная оценка их продаж – около 1 млрд долларов.

Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей» в Сирии и Ливии 19 февраля 2021, 05:55

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Публикации некоторых иностранных изданий о «провале» зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) российского производства «Панцирь-С» при эксплуатации в ряде военных конфликтов не соответствуют действительности, это часть намеренно спланированной дезинформационной кампании, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Оздоев заявил, что, например, в статье турецкого издания Haber 7 отмечается, что Bayraktar TB2 якобы поразил значительное количество «Панцирей-С» и других объектов в ходе наступления вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб и уничтожил практически все ЗРПК российского производства в Ливии при попытке формирований фельдмаршала Халифы Хафтара захватить Триполи, передает газета «Известия». «Естественно, мы видели все эти публикации и оцениваем их как дезинформацию. Это была спланированная кампания, направленная на дискредитацию российской продукции военного назначения в целом и «Панциря» в частности», – подчеркнул Оздоев. По его словам, специалисты Ростеха разбирали каждый случай, о котором сообщали зарубежные СМИ, и пришли к выводу, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении. Директор кластера вооружений Ростеха подчеркнул, что «Панцирь» является очень эффективным оружием, интерес инозаказчиков «был, есть и еще долго будет оставаться высоким». Ранее ряд зарубежных СМИ опубликовал информацию о том, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и Карабахе якобы показали свою «беспомощность» перед турецкими беспилотниками типа Bayraktar TB2. Напомним, еще в марте 2020 года пользователи Сети разоблачили видео с «уничтожением» «Панциря» в Сирии. Bayraktar TB2 – это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько сильна турецкая армия, а также писала, что конфликт в Карабахе показал возможную уязвимость российской армии. Су-27 перехватили самолеты французских ВВС над Черным морем 17 февраля 2021, 17:40

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские истребители перехватили военные самолеты ВВС Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны России. Российские РЛС зафиксировали над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к границам России воздушные цели, цитирует сообщение Национального центра управления обороной РИА «Новости». «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Черного моря», – пояснили в центре. Там отметили, что истребители после выполнения задачи вернулись на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было. Полет, по данным центра, проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики. На базе броневика «Стрела» создадут «русский Land Cruiser» 20 февраля 2021, 08:51

Фото: Milindcom/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser, заявил гендиректор ВПК Александр Красовицкий. «На небронированную «Стрелу» мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах России. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют «нашим Land Сruiser», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого. Он напомнил, что проект «Стрела» предполагает создание целого семейства автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии в нее входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения. В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС России используются машины УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. В свою очередь этот российский автопроизводитель анонсировал несколько лет назад амбициозный проект – новую версию внедорожника UAZ Patriot, позиционируемого как «русский Prado» (Toyota Land Cruiser Prado), однако в настоящее время он заморожен. Напомним, в июле Красовицкий рассказал, что специалисты ООО «ВПК» в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела», которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Кабмин одобрил совместное производство вертолетов с ОАЭ 19 февраля 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

Правительственная комиссия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина одобрила сделку о совместном производстве арабской компанией Tawazun Strategic Development Fund и «Вертолетов России» новых моделей вертолетов. В ходе заседания комиссии рассматривались ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских компаний, занимающихся производством и поставкой авиационной техники, разведкой и добычей полезных ископаемых, оказанием услуг в портах и аэропортах, говорится в сообщении на сайте правительства. «Правительственная комиссия одобрила в том числе сделку, в результате совершения которой арабская компания «Tawazun Strategic Development Fund LLC» совместно с российским холдингом «Вертолеты России» будет вести разработку и организацию производства российским обществом «ВР-Технологии» новых моделей вертолетов», – отмечается в релизе. В заседании участвовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампред правительства – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Александр Новак, федеральные министры. В ходе авиасалона Dubai Airshow 2019 «Вертолеты России» подписали с эмиратским Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании «ВР-Технологии» – конструкторского бюро российского холдинга. Завод «Янтарь» предложил Минобороны достроить фрегат «Адмирал Корнилов» 19 февраля 2021, 09:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передал Минобороны предложения, как можно достроить фрегат проекта 11356 «Адмирал Корнилов», сообщил гендиректор предприятия Илья Самарин. «Соответствующие предложения были изложены заместителю министра обороны Алексею Юрьевичу Криворучко при его визите на «Янтарь» в октябре. Доведен ряд направлений, по которым корабль [фрегат проекта 11356 «Адмирал Корнилов»] мог бы быть достроен», – передает ТАСС слова Самарина. Планировалось построить 6 фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота. «Янтарь» построил и передал ВМФ 3 корабля. Три корпуса были спущены на воду, но они остались без двигателей украинского производства. Позднее был подписан контракт на достройку четвертого и пятого корпусов для ВМС Индии, которая приобрела необходимые двигатели на Украине. Судьба шестого корпуса пока не решена. По словам Самарина, «мы крайне заинтересованы, чтобы у этого корабля нашелся хозяин, либо это будет инозаказчик, либо это будет – и нам бы очень этого хотелось – наш ВМФ». «Корпус корабля сформирован. При решении вопроса с главной энергетической установкой его можно было бы строить дальше. Мы ждем решение Минобороны», – добавил он. Самарин рассказал также, что сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота после ремонта и модернизации вернется в состав ВМФ России в 2021 году. «2021-й будет годом модернизации кораблей. Мы должны ввести в строй исследовательское судно «Евгений Горигледжан», построенное в результате модернизации морского буксира, а также завершить глубокую модернизацию сторожевого корабля «Неустрашимый». Рассчитываем, что первым выйдет «Неустрашимый», а к концу года «Горигледжан», – сказал он. По его словам, дальше стоит задача завершить ходовые испытания судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода», заказчиком которого является Минпромторг. Сторожевой корабль «Неустрашимый» пришел на завод на ремонт и модернизацию в 2014 году. Сроки возвращения его в строй неоднократно переносились по ряду причин. Предполагалось, что это произойдет в 2017 году. По словам Самарина, слияние завода «Янтарь» и 33-го судоремонтного завода (СРЗ) было бы одним из вариантов реализации концепции распределенной верфи. «Сейчас много говорят о распределенной верфи. Слияние даст возможность использования распределенных активов в интересах как судоремонта, так и строительства», – сказал он. Ранее Самарин возглавлял 33-й СРЗ.

По его мнению, «этот вопрос находится в компетенции руководителя Объединенной судостроительной корпорации – слияние, поглощение, определение концепции». «По мне – это неплохая идея, в будущем консолидировать активы 33-го завода и «Янтаря» совместно. По крайней мере, будет снижена часть издержек, будет налажено более тесное взаимодействие», – считает он.

«Мы очень тесно взаимодействуем. Используем док вместе. У 33-го СРЗ одни характеристики у двух доков, у нас – другие. Это позволяет нам взаимодействовать при решении задач», – сказал Самарин. Он добавил также, что завод «Янтарь» просит Минобороны России дозагрузить мощности предприятия. «В ходе состоявшегося в октябре 2020 года визита на завод заместителя министра обороны Алексея Криворучко мы среди других поставили вопрос о возможности дозагрузки «Янтаря». На сегодня загрузка есть на один-два года. Уже в конце 2021 года у нас освобождаются стапельные места. В принципе, мы можем дальше строить серию кораблей, либо отдельные заказы», – сказал он, отвечая на вопросы, нет ли планов продолжения строительства серии проекта 11356 для ВМФ и позволяют ли мощности «Янтаря» при необходимости развернуть такую работу. «Поэтому мы себя и предлагали Министерству обороны как исполнителя контракта на два фрегата, либо это могут быть корветы. Но было бы намного эффективнее, если бы это была серия десантных кораблей», – сказал Самарин. В настоящее время корабелы «Янтаря» ведут строительство, в частности, двух фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии и двух больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711 для ВМФ России.

«Надо учитывать наши преимущества. Мы – единственная в России верфь, расположенная в незамерзающей части Балтийского моря. Значит наши корабли могут проходить морские испытания и пополнять флот в любое время года. У завода есть своя сдаточная база и отлично выстроено взаимодействие с Балтфлотом. Военные корабли с высокой степенью технического насыщения – это наша специфика, сложившаяся за десятилетия выполнения гособоронзаказа», – сказал глава предприятия. По словам Самарина, «Янтарь» традиционно осваивал самые передовые проекты и строил корабли крупными сериями. «И сейчас, с учетом проводимой модернизации производства, мы можем делать это на высоком уровне. Кроме того, себестоимость нашей продукции ниже, чем на других предприятиях», – отметил он. «Наш девиз: «Янтарь» – это качество, проверенное морем. То есть, многие корабли, которые служат сейчас в составе наших флотов – их качество проверено морем. Я всегда привожу в пример БДК «Саратов», который с декабря 1965 года находится в строю в составе Черноморского флота. В декабре отметили его юбилей. Это пример того, что «Янтарь» всегда строил надежные серийные корабли», – отметил гендиректор. Напомним, в ноябре 2017 года Калининградский судостроительный завод «Янтарь» спустил на воду фрегаты проекта 11356 «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Фрегаты стали пятым и шестым кораблями серии. Первые два – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – были переданы заказчику в 2016 году. Ростех раскрыл секрет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 20 февраля 2021, 09:05

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва, сообщает Ростех. «Чтобы подчеркнуть ценность каждой машины, по инициативе Дальней авиации самолетам были даны имена, например, «Валерий Чкалов» или «Илья Муромец». А еще это один из самых красивых самолетов в мировой авиации, поэтому летчики прозвали его «Белым лебедем», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха «По мнению некоторых экспертов, в основу прозвища легло белое блестящее отражающее покрытие. Это своего рода защита для экипажа – Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж», – сообщили в госкорпорации. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 является основным самолетом Дальней авиации. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий. Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. НАТО резко повышает численность своих войск в Ираке 18 февраля 2021, 20:31 Текст: Вера Басилая

Министры обороны стран НАТО решили увеличить в 8 раз численность миссии альянса по подготовке иракской армии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тысяч человек», – приводит ТАСС слова генсека. В США заявляли, что намерены сократить число военных в Ираке на 2,2 тыс. человек еще в сентябре. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море. Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам 20 февраля 2021, 08:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Рособоронэкспорт уже ведет консультации с отдельными странами по продаже новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э, готов предложить его стратегическим партнерам, сообщил гендиректор компании Александр Михеев накануне оружейной выставки IDEX-2021. «На данный момент мы ведем предварительные консультации с отдельными странами мира по поставкам многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э. Рособоронэкспорт готов предложить Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности», – передает РИА «Новости» слова Михеева. Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был подписан на форуме «Армия-2019». Первая серийная машина для российской армии была поставлена в 2020-м. Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов рассказал, что экспортный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57Э вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков. «Алмаз-Антей» впервые решил показать за рубежом ЗРС «Антей-4000» 19 февраля 2021, 10:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит зенитную ракетную систему (ЗРС) большой дальности «Антей-4000» на международной оборонной выставке IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в ОАЭ, сообщили в пресс-службе концерна. «Впервые на зарубежной выставке концерн представит информационные материалы о зенитной ракетной системе (ЗРС) большой дальности «Антей-4000», продолжающей линейку «Антей». Система получила новые возможности по борьбе с воздушными целями: существенно расширен диапазон по дальности, высоте и скорости поражаемых целей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В компании подчеркнули, что высокий уровень тактико- технических характеристик позволяет использовать «Антей-4000» для противовоздушной обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов, а гусеничное шасси делает систему мобильной даже на пересеченной местности и способной выполнять задачи по обороне районов и войсковых соединений на театре военных действий. По информации пресс-службы, будет представлена еще одна новинка – модернизация широко представленного в мире зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела» до уровня ЗРК «Сосна». «По сравнению с предшественником у ЗРК «Сосна» в два раза увеличена дальность поражения целей, в три раза – боекомплект, повышена скрытность применения и введена полная автоматизация сопровождения и поражения цели», – сообщили в компании. Также концерн представит на выставке ЗРС С-400 «Триумф», С-300ПМУ2 «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э». В состав экспозиции войдут модели зенитных ракетных комплексов «Викинг», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении, морского автоматизированного зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК) «Пальма», турельной установки «Комар» для ПЗРК типа «Игла». На отдельных мониторах будет демонстрироваться информация о продукции, предназначенной для ПВО ВМФ, в том числе ЗРК морского базирования «Риф-М» и «Штиль-1». Напомним, в ноябре Россия анонсировала новинки военной техники на ближайшие годы. Швеция предложила Финляндии удобный для отступления в случае войны с Россией истребитель 20 февраля 2021, 10:50

Фото: REUTERS/Johan Nilsson

Текст: Алина Назарова

Финляндия является потенциальной точкой для вторжения российских войск, в связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон. Такое предложение в Стокгольме объяснили тем, что в случае войны с Москвой «более уязвимые финские ВВС» могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон. «Мы будем как одна авиация с двумя командирами», – заявил военный, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News. Издание напомнило, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 млрд долларов. Среди потенциальных партнеров – американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab. Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в интересах Евросоюза наладить отношения с Россией. Говоря о возможных последствиях разрыва отношений между Москвой и Брюсселем, Хаависто отметил, что ему было бы «невозможно представить себе ЕС без шенгенской зоны и шенгенских виз». «Уралвагонзавод» впервые решил показать «Армату» за рубежом 17 февраля 2021, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит танк Т-14 «Армата» за рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ, сообщили в пресс-службе УВЗ. «[На IDEX 2021] состоится международный дебют танка Т-14 – единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном», – передает ТАСС сообщение УВЗ. Как отметили в концерне, новый танк уже прошел испытания в беспилотном режиме. В свою очередь генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что презентация пройдет на IDEX 2021. «Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 «Армата», – сообщил Михеев. Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт. Экспериментальный снаряд для танков «Манго-М» впервые решили представить за рубежом 19 февраля 2021, 11:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) представит на международной оборонной выставке IDEX 2021 в ОАЭ новые 125-миллиметровые танковые снаряды «Свинец-2» и экспериментальные «Манго-М», сообщили в пресс-службе «Технодинамики». «Боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам, бронеколпакам и другим бронированным целям. Могут применяться для стрельбы из 125-миллиметровых гладкоствольных танковых пушек Д-81», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. «Манго-М» может применяться танками Т-72 и Т-90 без доработки автомата заряжания, добавили в «Технодинамике». Также будет представлен новый 57-миллиметровый выстрел с осколочно-трассирующим снарядом, предназначенный для уничтожения летательных аппаратов, небронированной техники, живой силы и других целей. «Выстрел применим к новой межвидовой системе 57-миллиметрового вооружения, основанной на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси различного назначения и на кораблях ВМФ и разработанной ЦНИИ «Буревестник», – сказали в холдинге. На выставке IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в Абу-Даби, «Технодинамика» также покажет 120-миллиметровый выстрел с осколочно-фугасным снарядом повышенного фугасного действия. «Уникальность этого боеприпаса заключается в современном, высокоэффективном, комбинированном снаряжении термобарического действия, сочетающем в себе высокую температуру, давление и осколочное действие», – проинформировали в холдинге. Напомним, в феврале 2020 года гендиректор холдинга «Технодинамика» (управляющей организации «Техмаша») Игорь Насенков заявил в преддверии международной выставки вооружений Defexpo India-2020, что «Техмаш» готов помочь Индии локализовать производство танковых боеприпасов «Манго-М». Истребитель во Франции порвал провода линии электропередачи 18 февраля 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

Французский истребитель Dassault Rafale во время полета разорвал линии электропередачи в департаменте Альпы Верхнего Прованса, сообщают местные телеканалы. Происшествие случилось возле коммуны Кастель, она осталась без электроснабжения на четыре часа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала BFM. Мэр коммуны Бенуа Гуэн рассказал, что местные жители услышали сильный шум примерно в 14.00 (16.00 мск) и увидели самолет. «Через какое-то время появился второй истребитель», – отметил градоначальник. По его словам, именно второй борт задел провода. В ВВС страны извинились за происшествие, начато расследование обстоятельств инцидента. В декабре в американском штате Мичиган разбился истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon, борт совершал тренировочный полет. Генсек НАТО назвал условия для вывода войск из Афганистана 18 февраля 2021, 21:08 Текст: Вера Басилая

Для вывода войск из Афганистана необходимо выполнить условия соглашения между США и движением «Талибан», которому привержены союзники по НАТО, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг пояснил, что среди обязательных условий «Талибан» должен добросовестно вести мирные переговоры, насилие должно быть снижено, должен прекратить сотрудничать с террористическими группировками, которые планируют нападения на силы альянса. «Мы будем продолжать оценивать ситуацию перед тем, как примем окончательное решение о нашем присутствии. Мы осуществляем плотный мониторинг того, что происходит на местах в Афганистане, наши войска, разведывательные службы позволяют тесно следить за ситуацией, мы также тесно сотрудничаем с силами безопасности Афганистана, обмениваемся информацией, разведданными с ними»,– цитирует РИА «Новости» Столтенберга. По его словам, «основываясь на результатах, союзники по НАТО примут соответствующее решение». НАТО работает в Афганистане «уже много лет, сегодня там десять тысяч военнослужащих», напомнил генсек. По его словам, надо сделать так, чтобы мирные переговоры в Афганистане прошли успешно, «чтобы было достигнуто прочное политическое соглашение, которое позволило бы нам уйти таким образом, чтобы не было поставлено под угрозу то, чего мы добились. Афганистан не должен вновь стать прибежищем террористов». Ранее Столтенберг по итогам видеоконференции глав минобороны стран НАТО сообщил, что решение о будущем миссии в Афганистане не принято, будут продолжены консультации вплоть до 1 мая – даты, когда по соглашению США и «Талибана» иностранные войска должны покинуть афганскую территорию. Вывод войск США из Афганистана обсуждается главами минобороны стран-союзниц на фоне сокращения военного присутствия США. Ранее в НАТО усомнились в выводе войск из Афганистана в обозначенные США сроки. В конце января стало известно, что США собрались пересмотреть решение о выводе войск из Афганистана и Ирака. В Москве выразили надежду, что при администрации 46-го президента США Джо Байдена не произойдет откат по нормализации обстановки в Афганистане. Напомним, 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. Названы главные импортеры российского оружия в 2020 году 17 февраля 2021, 13:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Более половины российского оружейного экспорта по итогам 2020 года пришлось на страны Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов накануне оружейной выставки IDEX-2021 в Абу-Даби. «Ближний Восток и Северная Африка сегодня – в числе ключевых заказчиков на рынке вооружений. На долю региона приходится примерно 1/3 общего объема рынка. По итогам 2020 года на страны региона пришлось более 50 % всех экспортных поставок по линии «Рособоронэкспорта», – передает РИА «Новости» слова Чемезова. По его словам, «Рособоронэкспорт» кроме роста объемов экспорта и поставляемой номенклатуры значительно расширил географию сотрудничества в регионе. «В 2021 году эти позитивные тренды будут продолжены в соответствии с задачами, которые ставит перед нами руководство страны», – добавил Чемезов. Ранее в среду СМИ сообщили, что российский экспорт по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году упал на 16% – до 11,5 млрд долларов.