ЛАГ осудила решение Косово открыть посольство в Иерусалиме

Генсекретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт резко осудил решение самопровозглашенной республики Косово открыть посольство в Иерусалиме, подчеркнув, что это решение нелегитимно.

В заявлении организации говорится, что Абу аль-Гейт «осудил признание со стороны Косово Иерусалима столицей Израиля и его решение открыть в оккупированном городе посольство, подчеркнув, что это решение нелегитимно и нарушает международное право, согласно которому Иерусалим считается оккупированной территорией и перенос посольств туда запрещен», передает РИА «Новости».

Согласно заявлению, открытие посольства той или иной страны в Иерусалиме «не изменит факта того, что этот город находится под оккупацией». По словам генсека ЛАГ, признание Иерусалима столицей Израиля противоречит логике мирного урегулирования палестино-израильского конфликта на основе решения о двух государствах.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что Европейский союз сожалеет в связи с решением Косово открыть посольство в Иерусалиме после установления дипотношений с Израилем.

«Мы всегда выступаем за то, чтобы наши партнеры устанавливали между собой хорошие отношения, но что касается открытия посольства в Иерусалиме, я должен вам сказать, что это решение вызывает сожаление», – сказал Стано.

Он пояснил, что это идет вразрез с позицией ЕС. По его словам, Европейский союз занимает «четкую позицию по Иерусалиму, все посольства стран-членов Евросоюза и представительство ЕС располагаются в Тель-Авиве в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и выводами Европейского совета».

Он отметил, что ЕС уже много лет выступает за решение вопроса статуса Иерусалима в ходе прямых переговоров между палестинцами и израильтянами.

При этом Стано напомнил, что власти Косово взяли стратегический курс на интеграцию с ЕС и ожидалось, что они будут действовать соответствующе.

В понедельник главы МИД Израиля и самопровозглашенного Косово в ходе торжественной виртуальной церемонии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС.

В сентябре 2020 года пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль решил установить дипломатические отношения с непризнанным Косово.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп (на тот момент президент США) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Израиль называет Иерусалим своей столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.