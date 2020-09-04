Израиль захотел наладить дипломатические отношения с Косово

Израиль решил установить дипломатические отношения с непризнанным Косово, об этом сообщила пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что в продолжение совещаний, проводившихся в прошедшие сутки при участии МИД, Совета национальной безопасности и других органов, Израиль и Косово установят дипломатические отношения», – говорится в сообщении.

В связи с этим Сербия перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим. Это произойдет до июля 2021 года, добавили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В пятницу Белый дом объявил, что Сербия и непризнанное Косово смогли прийти к договоренностям о нормализации отношений в сфере экономики после переговоров в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны подписали соответствующие документы.