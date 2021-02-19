Ученые подсчитали потерянные человечеством из-за COVID-19 годы

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19 февраля, пятница | Последнее обновление — 15:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и Белоруссия договорились о перевалке нефтепродуктов через морские порты
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Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25.
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Ровно 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию.
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Постиндустриальные экономики США, Канады, стран Европы и т. д. не могут сегодня функционировать без индустриального подспорья Китая. Тем самым они продолжают его обогащать и, таким образом, финансировать дальнейшую китайскую экспансию.
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Ученые подсчитали потерянные человечеством из-за COVID-19 годы
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В период пандемии коронавируса человечество потеряло более 20 млн лет жизни, заявил доктор Эктор Аролас из Университета Помпеу Фабра в Испании.
«В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни – 16 лет на каждую смерть», – цитирует ученого РИА «Новости» со ссылкой на Scientific Reports.
В своем исследовании испанские специалисты использовали данные по числу скончавшихся от COVID-19 в 81 стране, проанализировав разницу между возрастом, когда умерли эти люди, и средней продолжительностью жизни в каждой из стран. Деля расчеты, ученые применяли метод «Потерянных лет жизни», при помощи которого смогли оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер раньше времени. Как отметили исследователи, они не учитывали количество лет, потерянных из-за смертей, только косвенно связанных с коронавирусом. При этом они ученые подчеркнули, что те, кто умер от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, из-за пандемии потеряли больше лет жизни. По информации Daily Mail, наиболее пострадавшей от пандемии в пересчете на годы страной стал Непал – его жители потеряли в среднем около 26 лет. В таких странах, как Бельгия, Дания, Люксембург, Словения, Швеция и Швейцария на одну смерть от COVID-10 люди потеряли менее десяти лет жизни.
С начала пандемии коронавирусом в мире заболели 110 млн человек. Выздоровели 62,1 млн жителей Земли, умерли – 2,44 млн.
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
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Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане.
Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle.
В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение.
Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса.
Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V»
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Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США.
«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post.
Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации.
Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран.
«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию.
Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ».
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии
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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса.
«Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости».
По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО.
«С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр.
Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом
Люди, у которых из-за коронавируса пропало обоняние, смогут полностью его восстановить в дальнейшем, заявил сенатор, врач Сергей Леонов.
«Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани», – передает его слова РИА «Новости».
Леонов предположил, что у некоторых людей обоняние может не восстановиться само собой, в этом случае необходимо его тренировать.
«Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм», – сказал врач. В этом случае работают те же приемы, которые используются для восстановления организма после перенесенной болезни.
Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал о тренингах, помогающих некоторым людям вернуть обоняние и вкус после коронавируса.
Иностранные дипломаты в России прошли вакцинацию «Спутником V»
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Сотрудники посольств Испании, Белоруссии, Монголии, Молдавии и Афганистана приняли предложение российского МИД вакцинироваться от коронавируса «Спутником V».
«Посольство (Испании) получило приглашение МИД РФ, и несколько сотрудников прошли вакцинацию», – сказали в посольстве. При этом в дипмиссии не стали уточнять, привился ли сам посол, подчеркнув, что это частная информация, не подлежащая разглашению, передает РИА «Новости».
Дипломаты из Белоруссии также сообщили, что воспользовались предложением МИД России о вакцинации. «Такую ноту мы получили, и некоторые мои коллеги, насколько мне известно, уже воспользовались предложением и поставили себе вакцину», – сообщил представитель посольства.
Посол Монголии и сотрудники посольства в России также прошли вакцинацию «Спутником V». «Рада сообщить, что дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно «Спутник V». Самым первым сделал себе наш посол», – сообщили в посольстве.
Вакцинация состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников дипмиссии, рассказали в посольстве. «У одного-двух человек в первые дни было недомогание, а у остальных нормально прошло», – сообщили в дипмиссии.
Большинство сотрудников посольства Молдавии в России также привились российской вакциной от COVID-19. «Наши действия в плане предотвращения заболевания коронавирусной инфекцией основываются на национальных и российских предписаниях, которые мы выполняем. Мы благодарны российской стороне за оказанное содействие», – сообщили в посольстве.
На уточняющий вопрос, какова была реакция сотрудников посольства на приглашение пройти вакцинацию, в дипмиссии ответили: «Вопрос о вакцинации – это индивидуальное решение каждого человека. У нас большинство себе поставили ее».
Посол Афганистана в Москве также заявил, что он и сотрудники дипмиссии привились «Спутником V». «Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо», – заявил посол.
Ранее в МИД сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам, аккредитованным в России.
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Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию
В России не зафиксировано распространение «британского» и других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза новых мутаций заболевания на территорию страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Распространения иного штамма, чем те штаммы, которые мы видели и видим в Российской Федерации, распространения иных штаммов в Российской Федерации на сегодняшний день нет», – сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».
При этом она заявила о «единичных находках» случаев заражения новыми штаммами. Кроме того, Попова рассказала, что новая российская тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском вариантах. Глава Роспотребнадзора назвала это «уникальной разработкой».
«Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня говорят», – рассказала Попова.
По ее словам, такая мутация есть как в «британском», так и в «южноафриканском» и «бразильском» штаммах.
Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
Читатели польского издания захотели вакцинироваться «Спутник V»
Читатели польского интернет-портала Interia выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Польше.
Пользователи раскритиковали позицию Варшавы за отказ разделять политику и сферу общественного здоровья и призвали договориться с Россией, передает РИА «Новости».
«Верх глупости жаловаться на отсутствие вакцин, а при этом не пользоваться российской. А может, договориться с Москвой, производить «Спутник» в Польше и экспортировать его в другие страны?» – задался вопросом один из читателей СМИ.
«Не исключено, что «Спутник V» попадет в Польшу, но только окружным путем, через Германию. Мы будем покупать вакцину у немцев, как российский газ», – добавил другой.
Один из пользователей обвинил Польшу в чрезмерной русофобии и готовности властей обречь граждан на болезнь и смерть, только бы не покупать «русские вакцины».
«Российская прививка не для поляков. Даже если бы она была абсолютно безопасной и на 100% эффективной, Польша ее бы не купила. Во-первых, ей не позволит гордость, во-вторых, вот уже 30 лет официальная идеология предписывает нам ненавидеть Россию», – написал еще один читатель.
Также некоторые отметили, что если бы после вакцинации «Спутником V» проявлялись какие-либо побочные действия или были бы выявлены случаи летального исхода, то эта информация уже была бы озвучена.
«Отсутствие плохих новостей об этой вакцине убеждает меня в том, что она хорошая», – отметил комментатор.
Ранее стало известно где больше всего доверяют российской вакцине от COVID-19.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Новая мутация коронавируса обнаружена в Норвегии
Новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525, который может оказаться заразнее обычного, обнаружен в Норвегии, сообщила в четверг телерадиокомпания NRK со ссылкой главу отдела национальный институт общественного здравоохранения Лине Волд.
«Новый штамм, который имеет общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантом, обнаружен в Норвегии в среду. Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно», – приводит РИА «Новости» слова Лине Волд. Отмечается, что известно примерно о десяти случаях заражения штаммом В.1.525 за последние сутки в Норвегии. По словам специалиста, в стране уже обнаружены различные штаммы коронавируса, для которого типично изменяться с течением времени.
При этом в других странах, которые не владеют точной диагностикой штаммов, может быть вообще не известно о том, что такой вариант там циркулирует. Норвегия наряду с Великобританией, Данией и Исландией проводит тщательный анализ обнаруженных штаммов, пояснили в институте.
По данным норвежских специалистов, каждый седьмой случай заражения в Осло вызван «британским» штаммом, который распространился по другим коммунам – всего около 700 случаев. Кроме того, известно о 42 случаях «южноафриканского» штамма, и ученые пока не знают, сможет ли вакцина оказаться эффективной против него.
Ранее еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами коронавируса. Британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название В.1.525, уже выявлен на территории десяти стран – в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
Напомним, в декабре консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.
Путин и Эрдоган обсудили производство российских вакцин в Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможные поставки в Турцию российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств также обсудили возможную организацию российских препаратов от COVID-19 в Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины «Спутник V».
В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».
Число случаев коронавируса в мире превысило 110 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн случаев, скончалось 2 432 825 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса.
По последним данным университета, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 миллиона заразившихся, передает РИА «Новости».
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
За минувшие сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1950, Санкт-Петербурге – 1094, Московской области – 577.
Ватикан пригрозил увольнениями отказавшимся от вакцинации сотрудникам
Власти Ватикана готовы увольнять сотрудников служб Святого престола, отказавшихся от прививки от коронавируса. Об этом говорится в специальном декрете председателя Папской комиссии по делам государства-города Ватикан кардинала Джузеппе Бертелло.
Вакцинация в Ватикане проводится бесплатно и в добровольном порядке. В декрете губернатора города-государства Бертелло оговаривается возможность применения строгих мер к тем, кто отказывается от прививок. Кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья, могут быть переведены на другую работу с понижением в должности. Для лиц, которые отказываются от вакцинации «без подтвержденных причин, связанных со здоровьем», в соответствии с законодательством могут быть применены более жесткие меры вплоть до «разрыва трудовых отношений», сказано в документе. В декрете подчеркивается, что «отказ от вакцины может представлять собой опасность для других и серьезно увеличить риски для общественного здоровья», а согласие на вакцинацию от COVID-19 названо «ответственным решением», передает РИА «Новости», ссылаясь на документ Ватикана.
Согласно декрету кардинала Бертелло необходимо строго соблюдать установленные властями Ватикана нормы, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Это и соблюдение социальной дистанции, недопущение скопления людей, обязательное ношение медицинских масок и соблюдение карантина в соответствующих ситуациях. Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции в размере от 25 до 1500 евро. Надзор за выполнением этих норм возложен на Ватиканскую жандармерию.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Ватикане выявили 6 марта. В конце февраля Папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции из-за болезни. Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 были введены в Ватикане в марте 2020 года. Вакцинация началась в Ватикане 13 января, когда в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского, прививки были сделаны первой группе подданных понтифика и сотрудников Святого престола. На следующий день Ватикан подтвердил вакцинацию Папы Римского Франциска и его 93-летнего предшественника почетного Папы Римского Бенедикта XVI. Ранее СМИ сообщили, что папа Римский Франциск привился от коронавируса американским препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
Вирусолог спрогнозировал развитие коронавируса весной
Вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал, как может развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией весной.
Социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды, может повлиять на рост числа заболевших, но это будет связано лишь с тем, что люди стали больше контактировать, гулять, ходить, перемещаться, заявил профессор Бутенко в интервью радио Sputnik.
По его мнению, сезонный фактор не имеет значения в этой ситуации и не влияет на динамику эпидемического процесса.
«Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера – Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю», – отметил Бутенко.
Вирусолог подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости в последнее время, нельзя отказываться от строгого соблюдения санитарных правил. Он также назвал другие меры, которые помогут достичь стабильного улучшения.
«Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60-70%, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость», – заключил Бутенко.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%.
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В России выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 13 433 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1972, Санкт-Петербурге – 1057, Московской области – 687. Всего в стране выявлено 4 139 031 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 679 949 человек, из них 18 637 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 470 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 82 396 человек.
Накануне, 18 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 447. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 14.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Всем посольствам в России направили приглашение на вакцинацию
МИД направил всем посольствам и представительствам международных организаций в России приглашение принять участие в кампании по вакцинации.
«Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах. МИД России не является исключением. Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ», – заявили в МИД, передает ТАСС.
Тем временем западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Эстонский медик выступил в защиту «Спутника V»
Кавалер ордена Красного Креста Эстонии, доктор медицинских наук Адик Левин назвал «политической демагогией» заявления экс-главы МИД страны, депутата эстонского парламента от партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, по словам которого вакцина против коронавируса «Спутник V» является якобы «гибридным оружием России».
«Я лично считаю, что высказанное вами, это исключительно политическая демагогия. Почему? Да потому что теперь, когда международно признанный журнал Lancet опубликовал материал о высокой эффективности вакцины «Спутник V», многие скептики поняли, что речь идет о хорошей и действенной вакцине», – передает заявление Левина Sputnik Meedia.
Врач разъяснил Рейнсалу, как печатают научные публикации. «Научная работа оформляется в виде статьи, которую отправляют редакции журнала. До публикации материал рассылают нескольким рецензентам. Убежден, что в данном случае этот материал оценивал не один мирового уровня топ-ученый, а сразу несколько. Они, к счастью, далеки от политики. Да и журнал далек от политики», – пояснил эксперт.
По словам Левина, публикация в Lancet дала возможность представить «Спутник V» Лекарственному департаменту Европейского союза, и не исключено, что препарат будет одобрен для использования в странах Евросоюза.
«Надо полагать, Господь послал человечеству пандемию для того, чтобы мы прекратили информационную войну, чтобы мы все сели за один стол, дабы обсудить, как избавиться от пандемии», – пишет Левин. Он добавил, что вместо того чтобы помочь людям, чтобы они не болели коронавирусом, и предупредить их смерти, в Эстонии власти занимаются второстепенными вещами и делами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины.
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