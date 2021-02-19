Ученые подсчитали потерянные человечеством из-за COVID-19 годы

В период пандемии коронавируса человечество потеряло более 20 млн лет жизни, заявил доктор Эктор Аролас из Университета Помпеу Фабра в Испании.

«В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни – 16 лет на каждую смерть», – цитирует ученого РИА «Новости» со ссылкой на Scientific Reports.

В своем исследовании испанские специалисты использовали данные по числу скончавшихся от COVID-19 в 81 стране, проанализировав разницу между возрастом, когда умерли эти люди, и средней продолжительностью жизни в каждой из стран. Деля расчеты, ученые применяли метод «Потерянных лет жизни», при помощи которого смогли оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер раньше времени. Как отметили исследователи, они не учитывали количество лет, потерянных из-за смертей, только косвенно связанных с коронавирусом. При этом они ученые подчеркнули, что те, кто умер от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, из-за пандемии потеряли больше лет жизни. По информации Daily Mail, наиболее пострадавшей от пандемии в пересчете на годы страной стал Непал – его жители потеряли в среднем около 26 лет. В таких странах, как Бельгия, Дания, Люксембург, Словения, Швеция и Швейцария на одну смерть от COVID-10 люди потеряли менее десяти лет жизни.

С начала пандемии коронавирусом в мире заболели 110 млн человек. Выздоровели 62,1 млн жителей Земли, умерли – 2,44 млн.