Эстонский медик выступил в защиту «Спутника V»

Кавалер ордена Красного Креста Эстонии, доктор медицинских наук Адик Левин назвал «политической демагогией» заявления экс-главы МИД страны, депутата эстонского парламента от партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, по словам которого вакцина против коронавируса «Спутник V» является якобы «гибридным оружием России».

«Я лично считаю, что высказанное вами, это исключительно политическая демагогия. Почему? Да потому что теперь, когда международно признанный журнал Lancet опубликовал материал о высокой эффективности вакцины «Спутник V», многие скептики поняли, что речь идет о хорошей и действенной вакцине», – передает заявление Левина Sputnik Meedia.

Врач разъяснил Рейнсалу, как печатают научные публикации. «Научная работа оформляется в виде статьи, которую отправляют редакции журнала. До публикации материал рассылают нескольким рецензентам. Убежден, что в данном случае этот материал оценивал не один мирового уровня топ-ученый, а сразу несколько. Они, к счастью, далеки от политики. Да и журнал далек от политики», – пояснил эксперт.

По словам Левина, публикация в Lancet дала возможность представить «Спутник V» Лекарственному департаменту Европейского союза, и не исключено, что препарат будет одобрен для использования в странах Евросоюза.

«Надо полагать, Господь послал человечеству пандемию для того, чтобы мы прекратили информационную войну, чтобы мы все сели за один стол, дабы обсудить, как избавиться от пандемии», – пишет Левин. Он добавил, что вместо того чтобы помочь людям, чтобы они не болели коронавирусом, и предупредить их смерти, в Эстонии власти занимаются второстепенными вещами и делами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины.