Украинка поделилась с замерзающими техасцами секретами выживания в морозы

Уроженка Украины София Гринблат рассказала, как опыт жизни на родине и сохранившиеся с тех времен теплые вещи помогают ей и ее соседям пережить холода, неожиданно обрушившиеся на Техас.

Гринблат переехала из Винницы в Техас 31 год назад, такое похолодание в Хьюстоне она увидела впервые, сообщила она РИА «Новости».

Она отметила, что многие дома в Техасе остались без воды и электричества, начался прорыв труб. У Софии также отключили горячую воду и свет. Также продолжительное время у нее не было времени выйти в интернет. Для того, чтобы зарядить телефоны и помыться, семья была вынуждена ездить в офис к ее мужу.

«По дороге – жуткая картина. Мертвый город – магазины не работают, заправки не работают. Город-призрак. По дороге назад заметили, что работает один новый супермаркет – видимо, там есть какие-то генераторы. В магазин – огромные очереди», – сказала собеседница.

София проживает в частном доме с бассейном, в пригороде Хьюстона. Растения возле дома пришлось укрыть пакетами и мешками, чтобы они не погибли из-за холодов.

«К счастью, у нас много теплой одежды – потому что ездим на Украину, любим горные лыжи, походы», – пояснила она.

Гринблат отметила, что как только в Техасе выпал снег, многие местные жители фотографировались на его фоне, но сейчас «им, конечно, не так смешно». В Хьюстоне начались перебои с водой из-за разрывов труб и нехватки напора.

София рассказала, какими советами делится с друзьями, чтобы помочь им обустроить быт в таких экстремальных условиях. «Посоветовала, например, друзьям набирать в пластиковые бутылки горячую воду и брать с собой в кровать. Так гораздо теплее спать», – пояснила женщина

Другой совет – кипятить на газе кастрюли с водой, в результате чего «получается водяная баня, как хаммам». Утром в четверг в доме Гринблат было семь градусов тепла.

Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.

После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения.

Также энергоснабжающие компании двое суток не могли восстановить подачу электричества в пострадавшие от аномальных снегопадов и заморозков штаты. Местные жители воспользовались остатками зарядки мобильных телефонов и ноутбуков, чтобы оставить гневные сообщения в социальных сетях.