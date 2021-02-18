Глава оргкомитета Игр в Токио ушел в отставку из-за сексистских высказываний Хасимото оставила кресло министра по делам Олимпиады ради поста главы оргкомитета Игр 18 февраля 2021, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку со своего поста перед грядущим назначением главой оргкомитета Игр. «Мне предложили занять пост главы оргкомитета Игр, в связи с чем я подала премьер-министру [Есихидэ] Суге заявление об отставке со своего министерского поста», – цитирует ТАСС Хасимото. По ее словам, глава правительства поддержал ее, выразив надежду, что она на предполагаемом новом посту приложит все усилия для успешной подготовки к Играм. В то же время Хасимото подчеркнула, что до оглашения окончательного и официального решения по поводу избрания нового главы организационного комитета Игр в Токио хотела бы воздержаться от каких-либо дополнительных комментариев. Ожидается, что в четверг пройдет заседание исполкома оргкомитета Игр, после чего состоится специальная пресс-конференция, на которой и будет официально объявлено имя нового председателя оргкомитета «Токио-2020».



По данным Японского общественного телевидения, место Хасимото на посту министра по делам Олимпийских и Паралимпийских игр займет Тамае Марукава, которая уже занимала эту должность в правительстве бывшего премьер- министра страны Синдзо Абэ. 56-летняя Хасимото – конькобежка и велогонщица, участница семи Олимпиад, бронзовый призер Игр 1992 года в конькобежном спорте на дистанции 1 500 метров. В 2008-2009 годах была заместителем министра иностранных дел. С сентября 2019 года занимала пост министра по делам Олимпиады и Паралимпиады. Напомним, 12 февраля глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори ушел в отставку на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний.

Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии 17 февраля 2021, 16:28

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Наносимые Иерусалимом удары по сирийской территории могут спровоцировать Дамаск на ответные действия, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. «Российская позиция состоит в том, что эти удары надо прекратить, они контрпродуктивны, и мы надеемся, что израильская сторона услышит наши озабоченности, в том числе озабоченности возможностью эскалации насилия на территории Сирии», – цитирует Лаврентьева РИА «Новости». Он отметил, что чаша терпения, в том числе правительства Сирии, «может быть переполнена и последует ответный удар», который приведет к новому витку напряженности. «Этого никто не хочет. В контактах с нашими израильскими партнерами мы подчеркиваем недопустимость всплеска насилия», – указал спецпредставитель российского лидера. Также Лаврентьев пояснил, что не знает о предположительно ведущихся консультациях между Израилем и Сирией. «Но их можно только приветствовать, потому что в ходе них возможно достижение договоренностей если не о прекращении ударов, то, по крайней мере, их предупреждению с точки зрения человеческих жертв», – сказал он. Ранее Москва, Анкара и Тегеран призвали Израиль прекратить обстрелы Сирии, поскольку удары нарушают международное право и угрожают безопасности региона. В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали. Последний из авиаударов произошел 15 февраля. Израиль выпустил 16 ракет. При этом 13 были успешно перехвачены и сбиты сирийскими средствами ПВО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем смысл этих атак и насколько велика их эффективность. Эксперт увидел серьезную проблему в работе космического корабля «Прогресс» 17 февраля 2021, 19:15

Фото: Роскосмос ТВ/YouTube

Текст: Татьяна Косолапова

Причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Состыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) не смогла пройти в автоматическом режиме. В НАСА сообщили, что это случилось из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс». «Когда стыковка идет в автоматике, то там на большом экране отслеживается ряд параметров. Основными при сближении являются точное направление по оси и скорость движения. Если какой-нибудь из этих параметров отклоняется от нормы, то есть несколько решений, одно из которых как раз было использовано: автоматика отключилась, космонавт начал управлять кораблем изнутри станции, дистанционно (вручную)», – рассказывает Моисеев. Данная ситуация, по словам эксперта, является внештатной (аварийной), но она предусмотрена и имеет несколько решений. При этом он рассказывает, что причиной могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно. «Такие ситуации опасны своей непредсказуемостью. Можно было бы просто забыть про эту аварию, ведь все хорошо кончилось, но есть риск, что в следующий раз возникнет подобная ситуация на больших скоростях сближения, и команды не пройдут почему-то. То есть ситуация опасна тем, что если корабль летает больше сотни раз и на нем происходят аварии, значит, есть очень серьезная проблема», – предупреждает собеседник. Эксперт подчеркивает, что раньше система сближения «Курс» исправно работала на протяжении долгого времени – и никаких сбоев не было. Аварии начали происходить относительно недавно, в 2000-х годах. Решением данной проблемы мог бы стать откат к прошлым характеристикам «Прогресса», при которых система безупречно работала. «Одной из причин ухудшения работы системы «Курс» могла стать смена отечественной техники на импортную. То есть раньше, когда «Прогресс» только начал летать, все многократно проверялось, документировалось и испытывалось, а в начале 2000-х в требования по испытаниям начали вносить всякие поблажки, хотя каждая установка требовала большого комплекса испытаний», – заключил Моисеев. В свою очередь авиаэксперт, экс-конструктор «Гражданские самолеты Сухого» Вадим Лукашевич считает, что причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС стал головной обтекатель, который ударил по кораблю, повредив одну из антенн системы автоматической стыковки «Курс». «При выведении корабля на орбиту сбрасываемый головной обтекатель снова долбанул по кораблю, повредив одну из антенн системы автоматической стыковки «Курс». (…) В итоге свернутая антенна, отвечающая за стабилизацию по крену, привела к уходу линии визирования, и режим автоматической стыковки был сорван», – написал Лукашевич на своей странице в Facebook. Ранее в Роскосмосе посчитали, что причиной стало отклонения от оси причаливания. В свою очередь космонавт Сергей Рязанский предположил, что причиной такого отклонения была ошибка в программном обеспечении. Погребинский: Зеленский начал с Шария, чтобы подобраться к Медведчуку 17 февраля 2021, 12:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Зеленский панически пытается заручиться поддержкой центристского электората. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение СБУ обвинить блогера и политика Анатолия Шария в госизмене. По мнению самого Шария, за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский. «Вряд ли у Зеленского и его команды есть какая-либо стратегия переизбрания на второй срок. Скорее он сейчас просто панически реагирует на ситуацию, которая быстро ухудшается и реально угрожает его рейтингу и политическому выживанию в целом. Причем эта реакция полностью соответствует силе внешнего давления на украинскую власть: появился сигнал от американского посольства, что надо кончать с якобы «пророссийской пропагандой» – сразу наплевали на закон и закрыли три телеканала. Затем Международный валютный фонд дал понять, что не выделит денег на компромисс с возмущенными дорогим газом людьми – Зеленский сразу испугался, хотя реально ничего так и не сделал», – рассказал киевский политолог Михаил Погребинский. Такие внешние и внутренние вызовы заставляют украинского президента хаотично принимать совершенно абсурдные решения. «Например, он обвинил Анатолия Шария в измене родине – но ведь это полный стопроцентный бред. Никто из разумных людей не мог такое поддержать. Более того, Зеленский явно преувеличивает влияние и роль Шария в политической жизни страны. Скорее всего, он начал с него, чтобы потом подобраться к одному из лидеров оппозиции Виктору Медведчуку, которого заставить молчать непросто», – считает собеседник. Что касается перспектив переизбрания Владимира Зеленского на второй срок при нынешних политических раскладах, то он, скорее всего, лишь пытается «поддерживать свой статус-кво и досидеть в кресле президента положенное ему время». «Он понимает – вернуть своих избирателей ему не удастся. Но и на полную поддержку электората Порошенко он не рассчитывает. Скорее всего, Зеленскому важно закрепиться на центристской позиции, завоевав часть антироссийского электората запада страны и нейтрального на юге и востоке Украины. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – заключил Погребинский. Ранее лидер Партии Шария блогер Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. «Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (...) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий. «Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер. Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ. «Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ. Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины». По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. НАСА объяснило сбой при стыковке «Прогресса» с МКС 17 февраля 2021, 12:43

Фото: Роскосмос ТВ/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) в среду не прошла в автоматическом режиме из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс», сообщило НАСА. «Управление (кораблем) передано системе ТОРУ (телеоператорный режим управления – прим. ВЗГЛЯД) для ручного управления грузовым кораблем «Прогресс» из-за силы сигнала автоматической системы «Курс», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА. Напомним, в среду в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что сближение грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс». Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Юрист указал на странность в поведении ЕСПЧ по делу Навального 17 февраля 2021, 17:50 Текст: Андрей Самохин

«Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. А тут вдруг, едва адвокаты Алексея Навального отправили жалобу, как суд уже готов вынести свой вердикт», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов, комментируя сообщения о том, что Страсбургский суд потребовал от России освободить Навального. Прежде всего удивляет скорость, с которой Страсбург вмешался в ход событий, которые развиваются вокруг блогера Алексея Навального, отметил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», член Общественной палаты России Артем Кирьянов. «Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. При этом Евросуд если и берется за рассмотрение дела, то лишь при наличии серьезных оснований, после долгих раздумий. А тут вдруг, едва адвокаты Навального отправили жалобу, как тот уже готов вынести свой вердикт», – недоумевает адвокат. «Для меня, как для юриста, ситуация более чем странная. Вместо того, чтобы «стоять над схваткой», спокойно разбираться в качестве арбитра, западноевропейские судебные органы, похоже, решили повлиять на предстоящее апелляционное решение российского суда. Как известно, 20 февраля, в эту субботу, Мосгорсуд примет свое решение по поводу замены Навальному условного срока реальным. Такое решение уже принял один из районных судов Москвы. То есть, по сути, западные судьи пытаются подменить собой наше национальное правосудие», – пояснил Кирьянов. «В общем, с чисто юридической точки зрения это очень странная трансграничная попытка Страсбурга управлять вердиктами судов в российской юрисдикции. На самом деле у ЕСПЧ нет оснований для такого вмешательства – ни по российскому, ни по международному праву», – добавил адвокат. «Но эта ситуация выглядит странно только с юридической точки зрения. С политической же все ясно – Страсбургский суд демонстрирует свою ангажированность в деле Навального. ЕСПЧ превратился в некий таран, с помощью которого Запад пытается проломить стены юридической суверенности России», – полагает Кирьянов. По мнению эксперта, в требованиях ЕСПЧ, помимо юридической аргументации, которая выглядит слабой и надуманной, явно просматривается пиаровский и политический интерес. «Конечно, с точки зрения буквы закона никакого толку от этого не будет, учитывая, что в России сильная юридическая школа», – заметил собеседник. Но при всей правовой беспочвенности требований Страсбургского суда, сам казус с заявлением по Навальному нельзя игнорировать, полагает собеседник. «Это повод задуматься по поводу степени вовлеченности Навального в европейский политический процесс, который, мягко говоря, не совсем совпадает с российскими интересами»,– подчеркнул Кирьянов. В среду адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить блогера Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Обращение по этому поводу Михайлова подала в Страсбург еще 20 января, то есть спустя несколько дней после задержания Навального. Ранее в Минюсте сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер, если такие требования поступят со стороны ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Западные политики «унизили» ЕСПЧ, заставив его «решать сиюминутные текущие проблемы» в скандале вокруг Навального, считает адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, решение «очень плохое» и оно обострит отношения Москвы и ЕСПЧ, а кроме того повредит тысячам российских граждан, которые ждут вердиктов Европейского суда по своим собственным жалобам. «Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем Россия освободит Навального», – сказал Аграновский РАПСИ. Кроме того, адвокат уверен, что вынесенное решение не соответствует правилу № 39 регламента о применении обеспечительных мер. «Решение совершенно необоснованное, потому что у Навального нет никаких оснований для применения правила 39, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказал он. Адвокат объяснил, что данное правило применяется при запрете на экстрадицию, когда установлено, что человеку может угрожать опасность для жизни, кроме того, судьи ЕСПЧ крайне осторожно и редко применяют данное правило, добавил он. Аграновский также считает, что представители далеко не всех стран в ЕСПЧ готовы были поддержать подобный вердикт по поводу Навального. «Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США», – сказал он. Адвокат: Возможное решение ЕСПЧ об освобождении Навального осложнит отношения с Россией 17 февраля 2021, 12:32 Текст: Алина Назарова

Для принятия Европейским судом по правам человека решения о применении обеспечительных мер по делу Алексея Навального нет оснований, подобные меры станут большой проблемой для дальнейших отношений ЕСПЧ и России, заявил адвокат Дмитрий Аграновский. «Как человек, много и давно работающий с Европейским судом, скажу следующее. Если ЕСПЧ, который сейчас подвергается огромному политическому давлению, примет решение об освобождении Навального в рамках обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ, это станет большой проблемой для дальнейших отношений ЕСПЧ и России, так как для применения правила 39 нет никаких оснований», – написал Аграновский в Telegram. Он уточнил, что обеспечительные меры применятся очень редко и при прямой угрозе жизни и здоровью. «Решение об освобождении Навального (если суд заставят его принять) будет явно незаконным и вызовет кризис в отношениях России и ЕСПЧ, в котором Навальный и его люди выступят как провокаторы, а пострадают тысячи и тысячи простых заявителей из России, чьи жалобы находятся в Европейском суде», – добавил адвокат. «Фактически, все заявители в ЕСПЧ из России сейчас в заложниках у Навального и стоящих за ним сил. Понятно, что Навальному и его сторонникам, а также политикам, которые сейчас пытаются сломать волю судей ЕСПЧ, на это глубоко наплевать. Очень надеюсь, что такое решение не будет принято», – заключил Аграновский. Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Суд постановил изъять в пользу государства 153 млн у генерала ФТС 17 февраля 2021, 20:14

Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра Кизлыка на сумму 153,4 млн рублей, сообщила Генпрокуратура. «Мещанским районным судом Москвы удовлетворен иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Кизлыка А.П. и его супруги Кизлык Е.А. в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 млн рублей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Правоохранители в ходе обысков установили, что Кизлык является долларовым миллионером, у него найдено порядка 600 тыс. евро, 600 тыс. долларов, дорогие часы, драгоценности, слитки золота. У его заместителя при обыске нашли имущество на 23 млн рублей, уточнили в Генпрокуратуре. Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС) – начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. До этого в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в ФТС. В ФТС подтвердили, что правоохранители проводили обыски в одном из управлений центрального аппарата службы и таможнях Внуково и Домодедово. Также источники в СМИ сообщали, что Кизлык якобы обвиняется в том, что помогал супруге посла России в Кении уйти от наказания за ввоз свыше 50 тыс. долларов. Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов 17 февраля 2021, 12:21

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Модель приватизации 1990-х годов неприемлема, поскольку нельзя распродавать за копейки то, что стоит миллионы, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», – передает слова главы государства ТАСС. Приватизацию, по словам Путина, следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, предложил остановить приватизацию муниципальных и федеральных государственных унитарных предприятий. «В этой связи у нас нарастают угрозы, о которых мы с вами говорили, обсуждали – безработица, приватизация. Я бы на вашем месте остановил попытки приватизировать МУПы и ФГУПы», – передает его слова РИА «Новости». По словам Зюганова, КПРФ будет максимально поддерживать стратегические инициативы Путина по защите суверенитета. «У нас есть время ответить на вызовы», – заявил он. Соловьев назвал депутата Рашкина лжецом из-за спора о Гитлере 17 февраля 2021, 12:16

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев назвал лжецом депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, обвинившего его в реабилитации нацизма и восхвалении Гитлера. «Он просто лжец. Послушайте полный текст, если хотите, я вам его отправлю. Там и близко нет никакого оправдания нацизма, а наоборот», – заявил Соловьев в беседе с Ura.ru. Так телеведущий отреагировал на сообщения о том, что Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить Владимира Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности. По мнению депутата, телеведущий нарушил статью УК о реабилитации нацизма тем, что назвал Адольфа Гитлера «смелым человеком». В свою очередь Рашкин заявил, что в словах Соловьева, сказанных во время эфира, было восхваление Гитлера. «Он весь расплылся, характеризуя Гитлера. И такой вот он смелый, и награды в Первой мировой (войне) имеет, и все остальное. Как не восхвалялся? Я так считаю и вижу, как он восхваляется», – отметил член партии КПРФ. По словам Рашкина, он неоднократно пересматривал запись того эфира. «Мне позвонили и сказали, что якобы он его не восхвалял, а обвинял в преступлениях. Я там этого не нашел лично. Я пять раз посмотрел, не нашел. Вижу только восхваление Гитлера», – подчеркнул депутат Госдумы. Как передает РИА «Новости», Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Адольф Гитлер был «смелым человеком», так как «не косил от армии». Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего Рейха были нацистскими преступниками. В Крыму оценили планы Украины сделать невозможной подачу воды на полуостров 18 февраля 2021, 08:30

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров. Бобков прокомментировал слова так называемого постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, который заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст, передает РИА «Новости». «В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной. Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это», – заявил политик. По его словам, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы. «Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор», – сказал вице-спикер. Минувшим летом в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму. Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального политическое, оно неисполнимо 17 февраля 2021, 18:28

Фото: Бабушкинский суд/ТАСС

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить осужденного блогера Алексея Навального заведомо неисполнимо, для этого нет правовых оснований, заявил глава Минюста Константин Чуйченко. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», – цитирует Чуйченко РИА «Новости». Глава ведомства отметил, что требование ЕСПЧ «заведомо неисполнимо», так как в российском законодательстве «нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи». Европейские судьи приняли явно политическое решение, осознавая все эти факторы, отметил министр. Оно может осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы. «Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы не чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона», – заключил Чуйченко. Ранее в среду ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Экс-глава Хабаровского края получил условный срок за растрату 17 февраля 2021, 15:19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть». «Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей... срок считать условным», – приводит РИА «Новости» решение судьи Ларисы Семеновой. В свою очередь другой фигурант дела – экс-гендиректор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов – получил три года условно и 400 тыс. рублей штрафа. В ходе прений сторон представитель ПАО «НК «Роснефть» Андрей Попов просил взыскать с подсудимых 23 млн рублей. Гражданский иск удовлетворили частично, с Ишаева и Кондратова солидарно взыскали 7,5 млн рублей в счет погашения причиненного ущерба, передает ТАСС. В среду утром Замоскворецкий суд Москвы признал Ишаева виновным в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть». По данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему ООО «Бейс» об аренде помещения площадью свыше 280 кв. м. Это помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс». Эксперт объяснил намерение властей Карабаха признать русский язык 17 февраля 2021, 11:32

Фото: Юрий Алексеев/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«В первую очередь это связано с пребыванием российских миротворцев в НКР, которые теперь в значительной степени обеспечивают безопасность этого региона», – заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян, комментируя опубликованный на сайте парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики законопроект о признании русского языка официальным языком НКР. «Когда Нагорный Карабах был частью Азербайджанской ССР, там наблюдался явный недостаток армянских школ. Поэтому значительная часть населения получала образование на русском языке, который активно использовался в общественной сфере. Более того, русский язык единообразен и понятен всем, а армянский раздроблен на множество диалектов, отличающихся друг от друга в зависимости от территории. Поэтому и сложилась ситуация, при которой многие в Арцахе хорошо владеют русским языком как вторым родным, продолжая в быту общаться на своем диалекте», – объяснил директор Института Кавказа Александр Искандарян. Однако, по мнению политолога, распространенность русского языка в НКР не является главной причиной планов по признанию русского языка официальным. «В первую очередь это связано с изменением политической ситуации в регионе. На территории Нагорного Карабаха пребывают силы российских миротворцев. Если раньше безопасность Карабаха обеспечивалась самой карабахской армией и Арменией, то теперь ее в огромной степени обеспечивает Россия. Это, конечно, играет свою роль», – подчеркнул собеседник. «Более того, в Карабахе отношение к России всегда было очень благожелательное. Ее культура и языка никогда не становились объектом политизации, как например, это происходит в Грузии или на Украине, а значит, НКР может рассчитывать на дальнейшее близкое сотрудничество с Россией», – заключил Искандарян. Ранее стало известно, что на сайте парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики размещен подписанный лидером Карабаха Араиком Арутюняном проект законодательных поправок о признании русского языка официальным языком НКР. В документе говорится, что «официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки». Госорганы, юридические лица, учреждения и организации должны вести делопроизводстве на армянском, и, в случае необходимости, на русском языках. Нагорно-Карабахская республика планирует поддерживать выпуск печатных изданий на двух языках, учебников, учебных пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы. В обосновании к законопроекту указывается на необходимость «формирования новой повестки», которая должна принимать во внимание связи между НКР и Россией, историческую память. Также подчеркивается, что для многих жителей Карабаха русский является вторым языком общения. В документе отмечается необходимость повышения статуса русского языка, которое позволит развивать «сотрудничество во всех сферах, а в видимой перспективе будет способствовать развитию отношений в правовых рамках». Как сообщается в документе, «долгосрочное присутствие российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка». Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пандемия обанкротила почти все рестораны Грузии 17 февраля 2021, 19:37 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинские рестораторы в среду заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Рестораторы провели встречу с министром экономики страны Натией Турнава, настаивая на скорейшем открытии своих заведений. Рестораны, кафе и бары закрыты с конца ноября. С 15 февраля им разрешено торговать на открытых площадках, однако по погодным условиям сделать это почти невозможно. Они также заявили министру, что не имеют достаточно средств для того, чтобы регулярно тестировать персонал. По словам ресторатора Марины Салуквадзе, власти срочно должны разрешить работу на закрытых площадках. «Уже 95 % рестораторов Грузии обанкротились», – заявила она. Салуквадзе пояснила, что мешает и комендантский час, который начинается в 21. 00 (20.00 мск). «Это катастрофа, – сказала она. – Это все крайне болезненно скажется на экономике Грузии». По ее словам, комендантский час должен начинаться позже, а ресторанам следует разрешить работать и в выходные дни. «Иначе сфера погибнет полностью», – заявила Салуквадзе. Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с пандемией коронавируса. В Грузии почти 267 тысяч человек заболело коронавирусом, 3390 скончались.