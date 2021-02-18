Из-за коронавируса мировой госдолг вырос до рекордного уровня

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18 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 07:57  |  vz.ru
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Российским нефтяникам удалось обмануть кризис

Роснефть смогла сохранить прибыль, несмотря на обвал нефтяных цен REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока зарубежные нефтяные корпорации подсчитывают убытки, «Роснефть», как оказалось, закончила прошлый год с прибылью. Более того – крупнейшая нефтяная корпорация России обошла по капитализации даже Газпром. Как такое произошло и акции каких других российских компаний в ближайшее время могут пойти в рост? Подробности...
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Японцы отказываются от мифов о Курилах

После 2006 года, когда была сделана эта фотография, страсти несколько улеглись REUTERS/Yuriko Nakao
Японские журналисты начали что-то подозревать. Проанализировав последние высказывания Владимира Путина о споре вокруг Южных Курил, они пришли к выводу, что Россия никогда не расстанется с островами. Это может стать началом конца для мифа об «исконных японских землях», который придумали в США с целью поддерживать конфликт между Москвой и Токио.  Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Редчайший природный катаклизм лишил американцев тепла и света

Тысячи американцев занимаются невиданным для них делом – уборкой снега USA TODAY/Reuters
Настоящая русская зима пришла туда, где ее никогда не ждали – в тропические регионы Соединенных Штатов Америки. Миллионы американцев остались без электричества, десятки погибли, а добыча нефти остановилась – и все это из-за небывалого природного катаклизма, который обрушился на Америку впервые за много лет. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Украине грозит бунт олигархов наоборот

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Команда президента Зеленского пошла в широкое наступление против внутренней оппозиции. Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Каталонцы устали от сепаратизма

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Формальным победителем выборов в Каталонии стала выступающая за федерализацию Соцпартия – подразделение испанской партии власти. Такое случилось впервые в постфранкистской истории страны. Это серьёзный удар по позициям сепаратистов. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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У кого больше прав на Курильские острова?

США заморозило

«Супер Марио» пришел к власти

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
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    Из-за коронавируса мировой госдолг вырос до рекордного уровня

       18 февраля 2021, 06:40
    Фото: Chromorange/Bilderbox/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В связи с ситуацией с коронавирусом общий суверенный госдолг всех стран вырос до рекордного уровня и составил 355% мирового ВВП, сообщил вашингтонский Институт международных финансов.

    Госдолг вырос на 24 трлн долларов – до 281 трлн долларов. На разработанные властями разных стран программы поддержки экономики пришлось около 12 трлн, на международные компании – 5,4 трлн долларов, банки – 3,9 трлн долларов, домохозяйства – 2,6 трлн долларов. За 2020 год рост госдолга оказался на 35 п. п. выше по сравнению с 2019 годом, это выше темпов роста во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, тогда максимум достиг 15 п. п., передает ТАСС.

    В 2021 году ожидается дальнейший рост мирового госдолга еще на 10 трлн долларов. При этом «преждевременная отмена господдержки может привести к всплеску банкротств и новой волне проблемных кредитов». Многие компании все больше полагаются на господдержку. Наибольшие показатели роста госдолга зафиксированы в Европе: Греции, Испании и Франции, а среди развивающихся экономик – у Китая, Турции, Южной Кореи и ОАЭ. Наибольший уровень накопления корпоративного долга зарегистрирован в России и Перу.

    Напомним, в США отметили успехи российской экономики на фоне пандемии. Bloomberg указало, что российская экономика в 2020 году пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик.


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    Названы условия для предотвращения третьей волны COVID

    17 февраля 2021, 16:24

    Текст: Ксения Панькова

    Третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%, считает вирусолог Михаил Щелканов.

    «Трудно оценивать темпы вакцинации по всей стране, но, думаю, как раз на эти цифры – 70% вакцинированных от SARS-CoV-2 и 60% от гриппа – выйдем примерно к началу осени», – сообщил вирусолог, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор Дальневосточного федерального университета, передает «Ридус».

    При этом Щелканов отметил, что если не удастся достичь уровня иммунной прослойки населения в 70% хотя бы в каком-то одном регионе России, то третья волна возможна.

    В сложившейся ситуации любой прогноз носит условный характер, признал эксперт. «Нельзя сбрасывать со счетов, что и наши зарубежные партнеры начали совершенно открытую компанию против наших вакцин. <...> Проблема вышла на уровень политических элит, причем даже не отдельных стран, а отдельных блоков политических. У нормальных здравых специалистов, не ангажированных политически, вопросов ко всем трем отечественным вакцинам никогда не было», – добавил он.

    За минувшие сутки в России выявлено 12 828 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания.

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    Разработчики «Спутник V» предложили ЕС начать производство в Европе

    17 февраля 2021, 21:08

    Текст: Ксения Панькова

    Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили ЕС ускорить поставки вакцины, задействовав производственные мощности в Европе после одобрения EMA.

    «Массовые дозы «Спутник V» для европейцев были предложены после утверждения EMA и после завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, ожидающие утверждения EMA», – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Спутника V» в Twitter.

    Также разработчики «Спутник V» отметили, что ждут, когда EMA начнет «текущий обзор» вакцины и официально объявит об этом на своем веб-сайте. «Мы надеемся, что ЕС и EMA оценят вакцину на научной, а не на политической основе. «Спутник V» уже одобрен 29 странами», – добавляется в сообщении.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории.

    В среду Габон стал 29 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину. Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории.

    Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V».

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    Посол оценил отношение в Австрии к «Северному потоку – 2» и вакцинам из России

    17 февраля 2021, 23:41

    Текст: Антон Антонов

    Российский посол Дмитрий Любинский рассказал об энергетическом диалоге России и Австрии, а также об интересе в Австрии к российским вакцинам от коронавируса.

    Он напомнил, что Газпром и OMV «тесно сотрудничают более 50 лет». Проект «Северный поток – 2», по его словам, «остается при политической поддержке с обеих сторон в центре российско-австрийского энергетического диалога». Австрия принимает в проекте «активное участие в качестве инвестора», передает ТАСС.

    Кроме того, Любинский сообщил, что «борьба с распространением COVID-19 входит в нашу двустороннюю повестку дня». Об убедительной эффективности российских вакцин свидетельствуют «многочисленные запросы», которые российская сторона получает от «австрийских граждан, медицинского сообщества и компаний с производственными мощностями». Россия «высоко ценит этот интерес и всегда открыта для диалога с австрийскими партнерами».

    Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал «Северный поток – 2» европейским проектом, который отвечает интересам Европы, а также заявил, что Австрия готова организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса, если та будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств.

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    Переболевших ковидом бессимптомно предупредили об опасности более тяжелого заражения

    17 февраля 2021, 14:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Люди, бессимптомно перенесшие коронавирусную инфекцию, могут заболеть повторно спустя полгода-год в более тяжелой форме, заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

    «Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая», – передает ТАСС слова Тимакова в эфире телеканала «Москва-24».

    Тимаков также отметил, что новые штаммы коронавируса могут появиться в России примерно через два месяца. По мнению инфекциониста, учитывая эти факторы, опасно отменять масочный режим в общественных местах.

    «Осталась большая группа людей, которые очень восприимчивы к коронавирусу. <...> Пока у нас нет нормальных солнечных дней, постоянно открытых окон в помещении, то есть пока не началось лето и жара, <...> отменять масочный режим в общественных местах считаю крайне опасным», – добавил он.

    В среду в сообщении штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявлено 4 112 151 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 642 582 человек, из них 17 919 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 81 446 человек.

    Накануне, 16 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1379.

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    В России выявили 12,8 тыс. новых случаев коронавируса
       17 февраля 2021, 11:10
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 12 828 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1282, Санкт-Петербурге – 1103, Московской области – 470. Всего в стране выявлено 4 112 151 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 642 582 человек, из них 17 919 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 81 446 человек.

    Накануне, 16 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1379.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Иран назвал сроки начала производства вакцины «Спутник V»

    17 февраля 2021, 09:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины против коронавируса «Спутник V» менее, чем через два месяца, сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари.

    «Совместное производство в соответствии с проведенными консультациями министерства здравоохранения и Организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Ирана с Россией стоит на повестке дня. В скором времени будут озвучены детали совместного производства вакцины «Спутник V» в Иране. Однако мы надеемся, что это будет реализовано менее чем через два месяца», – передает РИА «Новости» слова представителя минздрава.

    Ранее стало известно, что Тегеран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для поставок в другие страны Персидского залива.

    Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране.

    Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

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    Только 1% украинцев заявили о доверии китайской вакцине от COVID

    17 февраля 2021, 18:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    Вакцине против COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech, у которой Украина решила закупить препарат, доверяет лишь 1% населения страны, говорится в соцопросе компании Research & Branding Group.

    «В тройку вакцин, которым больше всего доверяют жители Украины, входят Pfizer/BioNTech (23%), шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американский препарат компании Moderna (12%). Российской вакцине от коронавируса «Спутник V» доверяют 9%, а китайскому препарату компании Sinovac Biotech – всего 1% опрошенных», – цитирует сообщение компании ТАСС.

    При этом в декабре китайской вакцине доверяли 6% украинцев. На данный момент 44% уверены, что Минздрав страны не сможет справиться с вакцинацией населения. 35% полагают, что система здравоохранения справится, но частично. Лишь 20% считают, что система здравоохранения сумеет вакцинировать жителей страны.

    39% опрошенных отметили, что вакцинация поможет вернуть человечество к нормальной жизни, 36% придерживаются противоположной точки зрения.

    Опрос проводился с 20 января по 1 февраля, в нем участвовали 1 тыс. 802 респондента в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Киеву территории.

    На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

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    Черногория получила «Спутник V» из Сербии

    17 февраля 2021, 23:00

    Текст: Антон Антонов

    Глава правительства Сербии Ана Брнабич привезла в Черногорию партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    На взлетном поле аэропорта Подгорицы Брнабич встретили премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич и члены правительства. Во вторник глава минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович сообщила, что также ожидается партия «Спутника V» прямо из России. Кроме того, должны поступить вакцины Sinopharm и Pfizer. В среду в Черногории было решено приостановить работу кафе и ресторанов в нескольких городах, включая Подгорицу, передает ТАСС со ссылкой на  Radio Televizija Crne Gore.

    Напомним, применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во многих других странах, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.

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    Произведенный в Индии «Спутник V» планируют реализовывать внутри страны

    17 февраля 2021, 21:02

    Текст: Ксения Панькова

    Большая часть произведенной в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет реализовываться внутри страны, сообщил первый индийский замминистра иностранных дел Харш Вардхан Шрингла, отметив, что началась третья фаза испытаний препарата.

    «Мы надеемся, что наши совместные попытки увеличить поставки вакцин во всем мире продемонстрируют наше партнерство на благо всего мира», – сказал Харш Вардхан Шрингла, выступая в Дипломатической академии МИД России, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Индии производится 60% вакцин в мире. «Являясь «аптекой мира», Индия делает акцент на «вакцинной дружбе», а не на «вакцинном национализме», что отражает наши цивилизационные ценности», – отметил он.

    Шрингла напомнил, что в январе этого года Индия начала крупнейшую в мире программу по вакцинации с целью охватить 300 миллионов человек к июлю 2021 года.

    «Практически одновременно с этим мы также начали поставки произведенных в Индии вакцин в соседние страны и ключевым партнерам. Около 6,5 миллионов доз было отправлено более чем в 12 стран на безвозмездной основе и около 23 миллионов доз было отправлено в другие страны на коммерческой основе», – сообщил он.

    Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут зарегистрировать в Индии в феврале-марте.

    В среду Габон стал 29 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину. Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории.

    Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.

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    Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса

    17 февраля 2021, 08:29

    Текст: Евгения Шестак

    Новый штамм коронавируса B1525, обнаруженный в Великобритании в феврале, не является более смертоносным, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

    «Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше», – сказал Мясников в беседе с НСН.

    Мясников также напомнил, что новые мутации выявляются там, где ведутся активные исследования и работают вирусологи, при этом появиться новый штамм мог совсем в другом месте. Так, он напомнил, что первая британская мутация коронавируса попала на острова из Южной Африки. Врач не исключает, что и новая разновидность так же происходит оттуда.

    Ранее британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран – Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

    Мясников заявлял, что вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни. 

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    Более трети американских военных отказались делать прививку от COVID-19

    18 февраля 2021, 02:51

    Текст: Антон Антонов

    Из 1,3 млн военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса, сообщил Пентагон.

    Представители военного ведомства в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил сообщили, что первую из двух доз вакцины получили около 212 тыс. военных, 147 тыс. получили уже обе дозы. Всего же Пентагон к настоящему моменту сделал 916575 прививок своим военнослужащим и членам их семей, гражданским сотрудникам и подрядчикам. К концу лета собираются вакцинировать большинство военных.

    В США вакцинация военных препаратами Pfizer и Moderna является добровольной, так как вакцины прошли ускоренную регистрацию. После получения полноценной лицензии вакцинация станет обязательной, но вряд ли это произойдет ранее 2023 года. В Пентагоне не знают, почему некоторые военные отказываются от прививок, передает ТАСС.

    Напомним, в США было выявлено 150910 случаев коронавируса у военных, 21 человек умер. Из-за распространения коронавируса отметили 99 и отложили 37 военных учений. Президент страны Джо Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. В США в целом зарегистрировано более 27 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 486 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

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    Еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами коронавируса

    17 февраля 2021, 15:54

    Текст: Елизавета Булкина

    Еврокомиссия приняла новый план по биологической защите стран Евросоюза для выявления и борьбы с новыми штаммами коронавируса, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «Новые варианты коронавируса быстро распространяются, и мы должны адаптировать наш ответ на них еще быстрее. Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator («Эйч-и-ар-эй инкубатор»)», – передает ее слова ТАСС.

    Ранее британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран – в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

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    Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане

    17 февраля 2021, 14:53

    Текст: Елизавета Булкина

    Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

    «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) сообщает о сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Узбекистан», – передает сообщение фонда ТАСС.

    Ранее документы для регистрации «Спутник V» получила Молдавия. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории.

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    Гутерриш предложил G20 создать группу по вакцинации от коронавируса

    17 февраля 2021, 16:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Распространение вакцин от COVID-19 в мире проходит неравномерно и несправедливо, необходимо создать специальную группу по глобальной вакцинации от коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    «Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее. Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым», – сказал Гутерриш, передает ТАСС.

    Он предложил G20 создать специальную группу по глобальной вакцинации от заболевания. По мнению генсека ООН, мир нуждается в таком плане.

    «Я полагаю, что G20 находится в таком положении, которое позволяет ей создать специальную рабочую группу для подготовки такого плана и его дальнейшей координации и финансирования», – указал он.

    Глава организации отметил, что готов мобилизовать усилия ООН для поддержания такой деятельности, вопрос финансирования можно было бы обсудить на встрече G7.

    «Рабочая группа должна включать все страны, где есть ресурсы, требуемые для разработки вакцины или ее производства при наличии лицензии. В нее также должны войти Всемирная организация здравоохранения и другие международные организации и финансовые учреждения. Рабочая группа будет иметь возможность мобилизовать фармацевтические компании и ключевые промышленные и транспортные предприятия», – сказал он.

    Глава ООН подчеркнул, что если позволить COVID-19 распространиться в развивающихся странах, то он будет приобретать новые и новые мутации. «Из-за этого пандемия может значительно продлиться», – отметил Гутерриш.

    Накануне Гутерриш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах.

    Ранее Гутерриш заявил, что на деньги десяти миллиардеров планеты можно обеспечить вакцинами весь мир.

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    В ЕС рассказали о «черном» рынке вакцин от COVID из-за задержек с поставками

    17 февраля 2021, 19:08

    Текст: Ксения Панькова

    Европейская комиссия призывает государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    «Во время такого кризиса всегда будут люди, которые пытаются нажиться на чужих проблемах. Попытки мошенничества в этой сфере учащаются. Мы боремся против этого», – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен ответила, в частности, на вопрос о предложениях вакцины Pfizer по неофициальным каналам. «Нет никакой гарантии, что во флаконах будет настоящая вакцина. Это очень рискованно. Нет также никакой гарантии соблюдения правил транспортировки. Если вы покупаете на «черном» рынке, вы не можете знать, соблюдался ли температурный режим», – сказала фон дер Ляйен. По ее словам, в ЕС действует система мониторинга всей цепочки производства и доставки вакцины.

    Ранее сообщалось, что США с ростом доступности вакцин от коронавируса активизировались мошенники, которые предлагают американцам за деньги получить эксклюзивный препарат без очереди.

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