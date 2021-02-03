Мексика разрешила экстренное использование «Спутника V» В США оценили успехи российской экономики на фоне мировой пандемии 3 февраля 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская экономика в 2020 году пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg. Как отмечается в материале, причиной успехов России могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года, передает РИА «Новости». Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1%. Согласно исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7%. Журналисты обращают внимание, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в стране вели жесткий локдаун, а также когда в мире резко упал спрос на нефть. По подсчетам Bloomberg, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост – 3%. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в мире нарастает разрыв между реальной и виртуальной экономиками, это грозит непредсказуемыми потрясениями. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Вирусолог сказал, когда ждать третью волну коронавируса в России 2 февраля 2021, 14:32

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Третья волна COVID-19 если и наступит, то не этой весной, а только осенью 2021 года, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя предупреждение коллеги о том, что из-за отсутствия коллективного иммунитета заболеваемость коронавирусом может снова вырасти. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев сообщил, что из-за отсутствия коллективного иммунитета, весной этого года снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией может смениться на ее рост. При этом он надеется, что благодаря вакцинации, третьей волны можно будет избежать. «Сейчас эпидемия начинает снижаться. Это довольно отчетливо заметно с 27 декабря – все время идет не очень быстрый, но постоянный спад эпидемии. В ближайшее время также будет увеличиваться вакцинация. Пока в январе это не очень заметно было, но к весне количество привитых существенно возрастет. Так что даже если третья волна будет, то она будет, скорее всего, отсрочена к осени, а весной мы получим довольно мирное время», – считает Альштейн. Он также отмечает, что если вакцинация будет нарастать должным образом, то Россия достигнет коллективного иммунитета и никакой третьей волны коронавируса вовсе не будет. «Вообще, достичь большого коллективного иммунитета очень сложно, поэтому если будут какие-то издержки и промахи в этом деле, что практически неизбежно, то и небольшое повышение заболеваемости будет. Тем более, что осенью все это обостряется, поэтому не исключено, что именно тогда и стоит ждать третью волну. Но вряд ли она будет значительной», – говорит собеседник. Вирусолог обращает внимание, что даже на кривой (график ежедневной заболеваемости) мировой пандемии COVID-19 с начала текущего года замечен небольшой спад, хотя она непрерывно нарастала с января 2020 года. «Он небольшой, но вполне очевидный. Пандемия сейчас потеряла тенденцию к нарастанию, что является хорошим признаком. Особенно учитывая то, что у нас появились вакцины. Не исключено, что нам вообще удастся избежать третьей волны», – подытожил Альштейн. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России наблюдается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, что можно заметить по осенним показателям. Гинцбург обещал защиту от коронавируса на годы после прививки «Спутником V» 2 февраля 2021, 16:32 Текст: Елизавета Булкина

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что российская вакцина «Спутник V» будет защищать от коронавируса два года и более. «У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия данного вакцинного препарата... будет продолжаться не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более», – передает его слова РИА «Новости». Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В Венгрию прибыла первая партия вакцины «Спутник V» 2 февраля 2021, 15:29 Текст: Алексей Дегтярев

В Венгрию доставили первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «В эти минуты первая партия российской вакцины прибывает в Венгрию», – сообщил Сийярто в соцсетях, передает ТАСС. Ранее в Чехии заявили, что правительство страны в ближайшее время намерено приступить к переговорам с Венгрией, чтобы обсудить опыт использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Напомним, Венгрия зарегистрировала «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки. В Центре им. Гамалеи предупредили о риске новой волны пандемии в России 2 февраля 2021, 16:03

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Новая волна коронавируса в России может начаться в связи с потеплением, и остановить ее может только массовая вакцинация, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия-24». «Некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее сможет только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением», – передает ело слова ТАСС. По словам эксперта, новая вспышка может произойти в двадцатых числах марта – начале апреля. «К этому времени, надеюсь, должен быть эффект от вакцинации. К этому времени должны быть готовы медицинские службы. К этому надо быть готовыми», – добавил Лисицын.



Он отметил, что отдельные случаи заражения коронавирусом будут наблюдаться еще в конце 2021 - начале 2022 годов. «Но именно отдельные случаи, а не факт эпидемии, если все будет нормально», – резюмировал эксперт. Ранее вирусолог Анатолий Альштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что третья волна COVID-19 если и наступит, то не этой весной, а только осенью 2021 года. Президент Аргентины попросил Россию обеспечить снабжение Латинской Америки «Спутником V» 2 февраля 2021, 21:28 Текст: Елизавета Булкина

Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину от коронавируса «Спутник V» и попросил Россию гарантировать снабжение Аргентины и всей Латинской Америки российским препаратом, сообщила пресс-служба администрации главы государства. Фернандес подчеркнул, что вакцинация «Спутником V» в Аргентине «демонстрирует отличные результаты и проходит без осложнений». «Президент попросил у своего российского коллеги помощи, чтобы гарантировать снабжение Аргентины и Латинской Америки вакцинами», – передает сообщение президента Аргентины ТАСС. Глава государства заявил, что готов приехать в Россию. «Во время разговора Путин пригласил президента Фернандеса посетить Россию, и глава государства заверил, что он приедет, поскольку отношения между странами играют для него приоритетную роль», – отмечается в сообщении. Фернандес также «попросил у Путина, чтобы Россия поддержала предложение Аргентины» по урегулированию задолженности перед Международным валютным фондом. Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». В Минздраве заверили в халяльности вакцины «Спутник V» 2 февраля 2021, 22:22

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Большинство ученых не используют при создании вакцин компоненты свиней. Поэтому можно говорить о халяльности препарата, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» намерены проверить на соответствие требованиям Ислама. Совет богословов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запросил у директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины «Спутник V» для того чтобы проверить препарат на дозволенность с точки зрения ислама. Таким образом, данная процедура определит халяльна ли данная вакцина. «Нехаляльная вакцина – эта та, которая содержит нехаляльные компоненты, запрещенные в исламе. Но большинство ученых, как утверждают, не используют компоненты свиней. А, значит, препараты – халяльные и кошерные. И основная масса коллег из исламских организаций писали, касательно всех трех вакцин от коронавируса, зарегистрированных на западе», – говорит Козлов. Отметим, что халяльными могут быть признаны те препараты, в которых не содержится спирт и другие запрещенные для мусульман вещества, например, кровь и клетки тканей свиней. Также халяльными не могут считаться лекарства, изготовленные на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама. Врач подчеркивает, что исламское духовенство не раз говорило о том, что вера в медицину – это одно из основных учений ислама. «В дополнение ко всему, недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало – представители этнических меньшинств в два раза чаще умирают, например, от той же коронавирусной инфекции, чем представители белого населения. Именно поэтому критически важно, чтобы к вакцинации присоединились все», – считает собеседник. Микробиолог также призывает представителей ислама и иудаизма пересмотреть религиозный запрет на компоненты, которые могут использоваться в вакцинах, препаратах и других лекарствах, поскольку от этого зависит жизнь людей. В начале января китайская вакцина Sinovac получила статус халяльной от Совета улемов Индонезии. При этом испытания ее в Бразилии дали лишь 50% эффективности. Авторитетный медицинский журнал подтвердил эффективность «Спутника V» выше 91% 2 февраля 2021, 16:07 Текст: Абдулла Шакиров

Один из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Согласно им, препарат имеет высокую эффективность и безопасность. «Результаты испытаний показывают устойчивый сильный защитный эффект во всех возрастных группах участников… Эффективность вакцины, основанная на количестве подтвержденных случаев COVID-19 через 21 день после введения первой дозы вакцины, составляет 91,6%», – пишет The Lancet. Как отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, публикация в журнале стала большим событием с точки зрения борьбы с пандемией COVID-19. «Спутник V» – не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Она полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом, согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами и опубликованным в журнале The Lancet», – сказал он. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%, а для людей старше 60 лет – 91,8%. Эти данные не отличались от статистики, полученной в группе добровольцев 18–60 лет. Из числа проанализированных образцов гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев, у 100% добровольцев выработался клеточный иммунный ответ, сказано на сайте РФПИ. Ранее эффективность «Спутника V» в Венесуэле оценили в 100%. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В России выявили 16,6 тыс. новых случаев коронавируса 2 февраля 2021, 11:31

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 9,6% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1701, Санкт-Петербурге – 1484, Московской области – 1053. Всего в стране выявлено 3 884 730 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 340 545 человек, из них 22 372 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 539 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 74 158 человек. Накануне, 1 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17 648. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 1005. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. РФПИ: Индия станет крупнейшим центром производства «Спутник V» после России 2 февраля 2021, 17:11 Текст: Алексей Дегтярев

Объемы выпуска «Спутника V» в Индии смогут сравниться с объемами производства этого препарата в России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Мы сейчас вместе с Dr. Reddy's активно работаем в Индии. Индия для нас – ключевой партнер, потому что Индия фактически будет производить столько же вакцины, сколько производит Россия. Это будет один из главных производственных центров мира для вакцины «Спутник V», – цитирует главу РФПИ РИА «Новости». Он добавил, что поставки в Индию могут начаться после разрешения на регистрацию в этой стране. По мнению главы фонда, препарат можно назвать российско-индийской вакциной, так как там находятся пять партнеров по производству. «Тесно с самого начала взаимодействуем с Индией, потому что Индия обладает очень хорошими производственными мощностями вакцин», – указал Дмитриев. Также во вторник Дмитриев заявил, что «Спутник V» могут зарегистрировать в Индии в феврале – марте. На данный момент российский препарат зарегистрировали в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Представитель ВОЗ в Евросоюзе оценил новые данные о «Спутнике V» 2 февраля 2021, 22:07 Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. «Безопасные и эффективные вакцины – важнейший инструмент в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», – заявил Клюге в соцсетях, передает РИА «Новости». Во вторник авторитетный научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V». Эти данные подтверждают высокую эффективность препарата и его безопасность. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Россия продала Германии крупную партию респираторов 2 февраля 2021, 09:25 Текст: Евгения Шестак

Российские производители поставят более 300 тыс. респираторов в Германию до конца марта 2021 года, сообщили в пресс-службе Минпромторга. «Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идет о модели «Лепесток-40» класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. штук. Отгружены они будут в феврале-марте 2021 года», – сообщается на сайте министерства. Стоимость двух контрактов, заключенных с германским заказчиком, составляет более 130 тыс. евро. Отмечается, что первый контракт был оформлен на 170 тыс. респираторов, а второй – на 150 тысяч. Интерес компаний из Европы к российским средствам индивидуальной защиты объясняют очень высоким качеством продукции. Согласно информации ведомства, заказы на поставку респираторов в ФРГ были получены фабрикой благодаря содействию торгового представительства России в Германии. Ранее Минпромторг согласовал первые поставки российских антисептиков на экспорт – дезинфекторы в аэрозольной упаковке будут направлены в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива. Большинство сербов захотели привиться «Спутником V» 2 февраля 2021, 17:45 Текст: Ксения Панькова

Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил, что большинство сербов подают заявку на вакцинацию российским препаратом от COVID-19 «Спутник V». По его словам, сохраняется больший интерес к вакцине «Спутник V» относительно препаратов производства Pfizer и Sinopharm. «В процентах это от 38% до 42% человек, которые выбрали российскую вакцину, еще 20% – Pfizer, 20% – китайскую вакцину, а также здесь Moderna и AstroZeneka, это по данным, которые у нас есть сейчас», – цитирует РИА «Новости» Джерлека. Вакцинация началась в Сербии 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, а также Sinopharm из КНР. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались российским препаратом «Спутник V» в Институте вирусологии «Торлак» в Белграде. Выявлена связь между коронавирусом и резким снижением уровня витамина А 2 февраля 2021, 14:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Медики из Турции обнаружили, что заражение коронавирусом ведет к значительному снижению уровня витамина А, чьи молекулы критически важны для синтеза противовирусных белковых молекул – интерферонов, следует из статьи в электронной библиотеке medRxiv. «Наши наблюдения показали, что концентрация ретинола (биодоступной формы витамина А) была крайне низкой у пациентов с тяжелыми формами COVID-19, что негативно сказывалось на производстве интерферонов первого типа. Это указывает на возможность применения больших доз витамина А, а также препаратов, которые препятствуют разложению ретинола, для борьбы с коронавирусом», – передает ТАСС сообщение исследователей. С начала вспышки коронавируса в китайском Ухане медики и биологи пытаются понять, какие побочные факторы и особенности в работе организма влияют на вероятность летального исхода и развития тяжелых форм COVID-19. В частности, практически сразу биологи выяснили, что болезни сердца и сосудов повышают вероятность летального исхода от SARS-CoV-2 почти в пять раз. Последующие наблюдения показали, что на это также влияют концентрация витамина D и активность определенных ферментов в иммунных клетках.

Группа турецких ученых под руководством Озгюра Аслана, профессора Медицинского университета Турции в Анкаре, раскрыла еще одну зависимость, обратив внимание на то, что многие нарушения в работе организма, традиционно связываемые с острыми формами COVID-19, очень похожи на последствия хронического недостатка витамина А. Медики собрали образцы крови у 23 здоровых жителей Турции и 27 пациентов университетской больницы, страдавших от крайне тяжелых форм коронавирусной инфекции и проходивших курс интенсивной терапии в реанимационном отделении. Сравнив их состав, профессор Аслан и его коллеги обнаружили, что концентрация ретинола в организме носителей тяжелых форм коронавируса действительно была крайне низкой. При этом некоторые больные принимали витамин А или лекарства, мешающие его выводу организма, что тем не менее не защитило их от снижения в концентрации ретинола после начала болезни. Подобная особенность развития инфекции, как считают ученые, говорит о том, что витамин А играет важную роль в борьбе с COVID-19. В частности, они предполагают, что он используется организмом для синтеза так называемых интерферонов первого типа, противовирусных белковых молекул, способных соединяться с SARS-CoV-2 и замедлять его размножение. В ближайшее время, как отмечают профессор Аслан и его коллеги, они планируют проверить свою теорию в эксперименте с участием большого числа болеющих добровольцев. Медики изучат то, как прием больших доз витамина А, а также лекарств, блокирующих работу перерабатывающих его ферментов, повлияет на скорость выздоровления пациентов. Ранее Центр социологических исследований, входящий в структуру АНО «Диалог» выяснил, что самым распространенным фейком о коронавирусе среди россиян стал миф о том, что вирус – это следствие «заговора мировой элиты», якобы призванного сократить население планеты, с ним сталкивались 80% респондентов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Руководство Мексики подписало контракт на закупку «Спутник V» 2 февраля 2021, 17:54 Текст: Алексей Дегтярев

Министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». «Вчера министр здравоохранения Хорхе Алькосер подписал контракт (на поставку) вакцины «Спутник V», – цитирует заявление замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гателя РИА «Новости». 25 января президент России Владимир Путин и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора обсудили вопросы организации поставок вакцины «Спутник V». Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки. В РФПИ пообещали обеспечить «Спутником V» 700 млн человек в 2021 году 2 февраля 2021, 19:44 Текст: Абдулла Шакиров

Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 700 млн человек, заявил RT генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Есть некоторые ограничения по производству, поэтому в этом году, скорее всего, сможем обеспечить вакциной только около 700 млн человек», – передает слова Дмитриева ТАСС. По словам гендиректора РФПИ, страны, планирующие приобрести «Спутник V», смогут получить препарат в мае или июне. Дмитриев отметил, что фонд работает сейчас с другими производителями вакцин, в частности с компанией AstraZeneca для того, чтобы повысить эффективность ее препарата. По мнению главы РФПИ, весной Россия выйдет на максимальные производственные мощности за рубежом. Также он считает, что в США и Европе вакцинация завершится к сентябрю этого года, а многие другие страны продолжат прививать население и в следующем году. Ранее Дмитриев заявил о скорой регистрации вакцины «Спутник V» в Индии. На данный момент российский препарат зарегистрировали в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.