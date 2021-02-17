«Уралвагонзавод» впервые решил показать «Армату» за рубежом Су-27 перехватили самолеты французских ВВС над Черным морем 17 февраля 2021, 17:40

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские истребители перехватили военные самолеты ВВС Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны России. Российские РЛС зафиксировали над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к границам России воздушные цели, цитирует сообщение Национального центра управления обороной РИА «Новости». «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Черного моря», – пояснили в центре. Там отметили, что истребители после выполнения задачи вернулись на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было. Полет, по данным центра, проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики.

В ДНР допустили начало боевых действий против ВСУ 15 февраля 2021, 19:23 Текст: Абдулла Шакиров

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опасается перехода конфликта межу Донбассом и Украиной в горячую фазу в связи с многочисленными нарушениями перемирия Киевом, заявил руководитель представительства Руслан Якубов. «Мы имеем все признаки эскалации на линии соприкосновения. И если Украина в ближайшее время не вспомнит о своих обязательствах, то не исключено, что конфликт может перерасти в горячую фазу», – передает слова Якубова РИА «Новости». По словам представителя ДНР, количество выпущенных Украиной по территории Донбасса боеприпасов выросло, кроме того, увеличился калибр используемого вооружения. Это свидетельствует об отказе Киевом от выполнения Минских соглашений, подчеркнул Якубович. «Вновь гибнут и получают ранения защитники республики, жилые дома повреждаются вследствие прямых попаданий, мирные жители получают травмы вследствие обстрелов», – добавил глава представительства ДНР. Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Новые российские фрегаты решили оснастить гиперзвуковым оружием 16 февраля 2021, 07:28

Фото: Телеканал Звезда/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты, сообщил источник в судостроительной отрасли. «Пара (фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» – прим. ВЗГЛЯД) будет способна выполнять задачи, которые выполняют «классические», серийные корабли этого проекта. В них увеличен боекомплект. Есть возможность установки гиперзвукового оружия», – сообщил источник ТАСС. По его словам, «согласно контракту, на них будет по четыре универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК), и эта серия кораблей продолжится». Каждый УКСК рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс», а в перспективе – «Циркон». «Оникс» и «Циркон» разработаны и производятся реутовским НПО машиностроения. Серийные корабли первоначального проекта 22350, построенные на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), несут два УКСК. Головной корабль проекта – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – используется в настоящее время для испытаний «Циркона». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия. В США российскую бронемашину назвали «Чумным доктором» 16 февраля 2021, 11:38

Фото: инновационноешасси.рф

Текст: Алина Назарова

Новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» назвали в США «мобильным чумным доктором» из-за необычного вида, пишет The Drive. «Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», – признались авторы статьи, передает РИА «Новости». Они объяснили «странную эстетику» автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины. Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин. Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины. «Похоже на ретробронетранспортер», – написал один из пользователей. «Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?» – спросил другой. «Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду», – подчеркнул третий. В итоге авторы статьи предложили использовать «Ласок 4-П» для съемок в фильмах Тима Бертона. Индийский посол оценил прогресс по закупке у России дополнительных МиГ-29 15 февраля 2021, 17:11 Текст: Алексей Дегтярев

Наблюдается прогресс в переговорах по закупке Индией у России дополнительной партии МиГ-29 и Су-30МКИ, заявил индийский посол в Москве Венкатеш Варма. «(Вопрос) о дополнительных истребителях МиГ-29 и Су30МКИ для Индии находится на продвинутом этапе переговоров», – сказал Варма РИА «Новости». В начале февраля замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщал, что Индия решила закупить у России 21 истребитель МиГ-29. В минобороны Индии отмечали, что также была одобрена модернизация имеющихся у ВВС страны 59 МиГ-29 на сумму более 984 млн долларов. Секретный экспорт из России сократился из-за пандемии 17 февраля 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Российский экспорт по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году упал на 16% – до 11,5 млрд долларов. Причиной стала пандемия, задержавшая поставки ряду иностранных заказчиков. Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до 11,48 млрд долларов, следует из годовых данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2019 году экспорт по коду SSSS составлял 13,6 млрд долларов, пишет РБК. Речь идет о суммарных поставках вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД («Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов»). Выделить исключительно «военный» экспорт в открытой статистике ФТС невозможно. В январе-сентябре 2020 года экспорт оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД) из России составил 1,32 млрд долларов – в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2019 года (3,19 млрд долларов), следует из отдельных данных ФТС. Экспорт летательных аппаратов (гражданских и военных; группа 88) при этом увеличился на 35%, до 3,83 млрд долларов. В четвертом квартале 2020 года Россия поставила за рубеж оружие и авиационную технику (группы 88, 93) еще на 4,21 млрд долларов, то есть поставки значительно ускорились по сравнению с первыми тремя кварталами года. Помимо этого военные поставки – кораблей и бронетехники – включены в группы 87 ТН ВЭД («Средства наземного транспорта») и 89 («Суда, лодки и плавучие конструкции»). Крупнейшими направлениями российского оружейного экспорта традиционно остаются Алжир, Китай, Индия, Египет, следует из данных ФТС. В 2020 году на первое место вышел Алжир (почти 2 млрд долларов), потеснивший Египет (в 2019 году – почти 2,4 млрд долларов). В то же время военные поставки России в Китай, Египет, Индию, Турцию в 2020 году сократились, следует из данных ФТС. При этом в списке получателей российского оружия и/или авиатехники (экспорт, закодированный на уровне двух знаков SS, – объединяет группы 88 и 93) в 2020 году появились непривычные страны – Гонконг (570 млн долларов, рост менее чем с 1 долларов млн в 2019 году) и Эстония (377 млн долларов, рост с 31 млн долларов в 2019 году), показывают данные ФТС. В целом объем поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году составил около 13 млрд долларов, так же как в 2019 году, утверждает глава «Ростеха» (включает в себя государственного посредника по экспорту оружия «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов. На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет 17 февраля 2021, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил испытательные полеты с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле», – сообщил источник РИА «Новости». Он уточнил, что макеты отличаются от штатных боеприпасов отсутствием двигателей, ракетного топлива и боевой части, но полностью соответствуют им по размерам, форме и весу. «В то же время на функциональных аналогах установлены головки самонаведения и электроцепи для проверки сопряжения электроники боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета-носителя», – сказал источник. Собеседник отметил, что в ближайшей перспективе с применением Су-57 планируются первые бросковые испытания новых ракет. Источник не раскрыл характеристики боеприпасов, однако отметил, что они малогабаритные. По словам собеседника, эти ракеты обеспечивает маневренный полет на гиперзвуковой скорости в течение продолжительного времени. Новое вооружение относится к классу «воздух – поверхность», оно предназначено для поражения таких приоритетных целей как объекты противовоздушной и противоракетной обороны противника, радиолокационные станции, пусковые установки крылатых и тактических баллистических ракет. Напомним, во вторник источник в ОПК сообщил, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия. В Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС 15 февраля 2021, 10:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты готовятся начать монтаж новейшей радиолокационной станции (РЛС) «Яхрома» в Крыму, станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении, рассказал генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи (входит в холдинг РТИ) Сергей Сапрыкин. «Работы ведутся полным ходом по разработке аппаратуры и программ (с учетом богатого задела от предыдущих версий РЛС), развертыванию изготовления и подготовке крымского объекта к монтажу. На боевое дежурство РЛС заступит в заданные сроки, по графику, утвержденному министром обороны», – передает ТАСС слова генерального конструктора. По словам Сапрыкина, в РЛС будут «реализованы самые свежие решения по цифровизации в аппаратном комплексе, что развязывает руки главному конструктору по применению наукоемких алгоритмов обработки информации, полученной о целях». Он также отметил, что «Яхрома» станет новой версией РЛС «Воронеж» метрового диапазона волн. Станция будет размещена между дециметровыми «Воронежами» – Армавирским и Калининградским, тем самым завершится построение двухдиапазонного радиолокационного поля. «Яхрома» замыкает серию станций метрового диапазона. В дальнейшем на базе примененных в ней технологий планируется проводить модернизацию и наращивание потенциала ранее развернутых станций метрового диапазона», – сказал Сапрыкин. В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников. Источник в ОПК сообщал, что новейшая РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов. Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. Су-27 решили отработать пуски ракет по нарушителям воздушных границ на западе России 15 февраля 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи Су-27 истребительной авиации Балтийского флота проведут ракетные пуски по бомбардировщикам, нарушившим воздушные границы России, на учениях в Калининградской области, сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Роман Мартов. «Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов - нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника. <...> В общей сложности в учениях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей Су-27», – цитирует ТАСС Мартова. По его словам, также в рамках летно-тактических учений летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на запасные аэродромы. Кроме того, в ходе наземного этапа инженерно-технический состав и специалисты РХБ защиты отработают нормативы при посадке истребителя на условно зараженный аэродром. «Помимо совершенствования летной выучки экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 Балтийского флота несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области», – добавил представитель флота. Напомним, сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики. «Калашников» решил впервые показать за рубежом компактный пистолет Лебедева 16 февраля 2021, 11:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые продемонстрирует за рубежом новейший компактный пистолет Лебедева ПЛК на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ в конце февраля. «Одной из новинок, которую ГК «Калашников» представляет на IDEX, является ПЛК – пистолет Лебедева компактный – под патрон 9х19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации», – передает ТАСС слова гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова. Как отметили в ГК, уже получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в том числе в странах Ближнего Востока. Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета. «Конкурентным преимуществом оружия является его эргономика. Затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с двух сторон ПЛК и позволяют одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам», – отметили в концерне. Напомним, в понедельник «Калашников» получил первые заявки на автомат АК-19 под патрон НАТО. Конструктор рассказал о возможностях российской СПРН 15 февраля 2021, 10:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно отслеживает все ракетные пуски из любой точки земного шара, а также следит за целями в околоземном пространстве, рассказал генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи (входит в холдинг РТИ) Сергей Сапрыкин. «Обнаруживаем все, что «шевелится» в космосе, в пределах прямой видимости над горизонтом и в атмосфере тоже», – передает ТАСС слова Сапрыкина. По его словам, система способна отследить пуски ракет из любой точки земного шара, в том числе из районов боевого патрулирования атомных подводных лодок, находящихся в Мировом океане. Он рассказал также, что потенциала, заложенного в радиолокационных станциях (РЛС) СПРН, хватит на отслеживание перспективных средств нападения, разрабатываемых в настоящее время. «Характеристики локаторов обеспечивают успешную их работу не только по современным средствам нападения, но и по перспективным. Модульность и открытая архитектура РЛС «Воронеж», программное управление режимами работы позволяет наращивать их возможности по мере изменения характеристик целевой обстановки», – сказал он. Напомним, в воскресенье гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев рассказал, что российская СПРН способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, а также определять, какие цели несут угрозу. Учения России и Ирана стартовали в Индийском океане 15 февраля 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-морские учения Ирана и России начались в понедельник в северной части Индийского океана, заявил пресс-атташе посольства России в Тегеране Максим Суслов. «Учения начались сегодня. Мы это подтверждаем», – передает ТАСС слова Суслова. Ранее посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести многосторонние военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. Корабли ВМФ России вышли в Аравийское море на учения «Аман-2021» 15 февраля 2021, 13:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Отряд кораблей ВМФ России вышел в Аравийское море для участия в морской фазе учений «Аман-2021», сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, отряду кораблей в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира СБ-739 вместе с другими странами-участницами учений предстоит в течение двух дней отработать взаимодействие при отражении атак быстроходных малоразмерных целей и провести тренировки по совместному маневрированию, передает ТАСС. По данным Минобороны, также участники учений отработают совместное противодействие пиратству, досмотровые операции и выполнят стрельбы из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения по надводной мишени типа Killer Tomato на дистанции около 5 км.

Россия принимает участие в учениях по приглашению пакистанской стороны. Они продлятся до 16 февраля. Напомним, в четверг российские военные корабли прибыли в порт Карачи на учения «Аман-2021». Того допустило приобретение российской военной техники 16 февраля 2021, 12:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Западноафриканская страна Того готова рассмотреть вопрос о приобретении военной техники из России, готова обсуждать возможность получения военной подготовки, заявил министр иностранных дел Тоголезской Республики Робер Дюссэ. «Мы открыты в плане оценки соотношения цены и качества оборудования, которое могло бы заинтересовать тоголезскую армию. Мы готовы вести дела по этому вопросу со всеми странами, включая Россию. Открыты мы для обсуждений любого вида – будь то обучение или вопросы оснащения техникой, что необходимо для обеспечения нашей внутренней или внешней безопасности», – передает РИА «Новости» слова министра. Наряду с этим глава МИД страны заявил, что Того и Россия подпишут политический меморандум, направленный против размещения оружия в космосе. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с коллегой из Того. Ранее Ростех поставил крупную партию приборов ночного видения одной из африканских стран. «Уралвагонзавод» впервые решил показать «Армату» за рубежом 17 февраля 2021, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит танк Т-14 «Армата» за рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ, сообщили в пресс-службе УВЗ. «[На IDEX 2021] состоится международный дебют танка Т-14 – единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном», – передает ТАСС сообщение УВЗ. Как отметили в концерне, новый танк уже прошел испытания в беспилотном режиме. В свою очередь генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что презентация пройдет на IDEX 2021. «Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 «Армата», – сообщил Михеев. Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт. Корабли ВМФ России завершили учения «АМАН-2021» в Аравийском море 17 февраля 2021, 08:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Отряд кораблей Военно-морского флота России в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира «СБ-739» завершил участие в морской фазе многонационального военно-морского учения «АМАН-2021», проводившегося в акватории Аравийского моря в период с 15 по 16 февраля, сообщили в Минобороны. «В течение двух дней экипажи кораблей стран-участниц военно-морских маневров отрабатывали вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, проводили тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, выполняли действия по приему грузов с судна снабжения на ходу, а также отрабатывали упражнения по противодействию пиратству с выполнением стрельб из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения. В том числе – по надводным мишеням типа Killer Tomato на дистанции около 5 километров», – говорится в сообщении на официальном сайте военного ведомства. К учению «АМАН-2021», помимо корабельных сил, активно привлекалась морская авиация. В том числе – экипаж вертолета Ка-27ПС Морской авиации и ПВО Черноморского флота, базировавшийся на борту фрегата «Адмирал Григорович». Напомним, в понедельник в Минобороны сообщали, что отряд кораблей ВМФ России вышел в Аравийское море для участия в морской фазе учений «Аман-2021».