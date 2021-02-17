Диетолог рассказала о возможном переходе человечества на синтетическое мясо

Искусственное мясо, выращенное в пробирке, не уступает натуральному и за ним будущее, но сейчас невозможно им заменить обычную говядину, поскольку оно очень дорогое, сказала газете ВЗГЛЯД диетолог Елена Соломатина, комментируя соответствующее предложение американского предпринимателя Билла Гейтса.

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс призвал все богатые страны отказаться от натуральной говядины, чтобы помочь спасти человечество от климатической катастрофы. Он объяснил, что переход на растительные белки поможет бороться с выбросами метана, производимыми животноводством.

«Есть два варианта отказа от животноводства: говядина, выращенная в пробирке, и заменители на основе сои. На самом деле искусственно выращенная говядина мало чем отличается от обычной. Единственное, что там нет жира, она более постная, потому что выращивают именно белковую составляющую, чего невозможно добиться в естественной среде. Соответственно, синтетическая говядина не содержит холестерина, это полноценный стопроцентный белок», – говорит Соломатина.

Также она подчеркивает, что в искусственной говядине сохраняются все витамины и макроэлементы. Тем не менее из-за отсутствия жира такое мясо будет гораздо жестче, чем выращенное в природе, и его нужно будет научиться по-особому готовить и сочетать с другими продуктами.

«Но пока искусственное мясо – это дело будущего, сейчас невозможно им заменить натуральное, поскольку оно не каждому доступно, ведь его только начали производить, и оно очень дорогое. Однако это уже дело времени, и в будущем, когда масштабы синтезированного в пробирке мяса увеличатся, стоимость упадет. Тем более что это намного проще, нежели содержать ферму, ведь это раньше коров просто пасли на лугу, а сейчас уже приходится дополнительно закупать для них корм», – считает собеседник.

Что касается заменителей на основе сои, продолжает диетолог, то это абсолютно не похоже на натуральную говядину. Изделия из сои легко впитывают в себя запахи и вкусы, поэтому если сделать котлеты или бифштекс из сои, добавив что-то со вкусом говядины или мясной соус, то продукт отчасти приобретет соответствующие характеристики мяса. К тому же такой заменитель говядины продается по доступной цене, в отличие от искусственной.

«Но изделия из сои никак не могут полностью компенсировать говядину, потому что, во-первых, в ней нет необходимого железа. Причем именно того, которое легко усваивается. Да, железо есть и в растительных источниках, но там его усвоение человеком очень слабое. Во-вторых, в сое отсутствует витамин В12, который содержится только в продуктах животного происхождения, цинк, витамины группы В и так далее. Поэтому соей заменить говядину действительно трудно», – заключила Соломатина.

В начале декабря прошлого года власти Сингапура впервые в мире разрешили продажу мяса, произведенного в лабораторных условиях. Согласно проведенным анализам, в таком продукте более высокое содержания белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов.