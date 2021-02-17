Путин призвал защитить выбор россиян во время голосования в Госдуму Путин счел серьезным вызовом для России деятельность иностранных интернет-платформ 17 февраля 2021, 11:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Деятельность IT-компаний и иностранных интернет-платформ – это серьезный вызов для России: мы видели, что было в США, заявил президент России Владимир Путин. «То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний – это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. Это совершенно очевидная вещь», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Я уже говорил, могу только повторить: если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными. Вот это серьезный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать. Это очевидная вещь», – добавил он. Напомним, 2 февраля Путин заявил, что социальные сети все больше начинают управлять сознанием пользователей, поэтому не следует забывать, что соцсети – в первую очередь бизнес.

Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина» 15 февраля 2021, 20:09

Фото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина». «Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник». По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину. «Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный. На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений. Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс 14 февраля 2021, 22:15

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс «несмотря ни на что». Глава ДНР подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. «У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва». «Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально. Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России». Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Песков объяснил, почему фильм о «дворце» не повлиял на рейтинг Путина 15 февраля 2021, 14:31

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Рейтинг президента Владимира Путина зиждется на реальных делах, а не на инсинуациях его противников, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему видео о якобы принадлежащем Путину дворце не повлияло на рейтинг главы государства. «Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. И владелец этого дома нашелся, и появилась информация, что в этом доме происходит, из первых уст, и о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено», – сказал Песков, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, таким образом «стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем, и в целом подавляющему большинству людей это абсолютно ясно». «Конечно, реальный рейтинг президента Путина зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях», – подчеркнул Песков. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Путин поручил провести эксперимент с использованием цифровых дубликатов документов 15 февраля 2021, 20:59 Текст: Елена Мирошниченко

Российский лидер Владимир Путин дал поручение до 1 декабря 2021 года протестировать при участии ФСБ возможность использования электронных дубликатов документов, в том числе в мобильных приложениях, сообщила пресс-служба Кремля. «Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами <...>», - сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что необходимо определить, в каких случаях можно использовать копии документов, и типы этих документов. Также важно обратить внимание на безопасность и защитить россиян от незаконного использования цифровых дубликатов документов. Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что МВД совместно с Минцифры прорабатывает возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях, но пока автомобилистам нужно иметь при себе требуемые ПДД документы. Минск допустил достижение серьезных договоренностей на встрече Путина и Лукашенко 15 февраля 2021, 11:22 Текст: Алина Назарова

В рамках встречи президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко могут быть достигнуты серьезные договоренности, касающиеся интеграционных процессов, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Встреча прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны. И я думаю, что это тоже будет очень важно с учетом того, что уже и премьеры много раз встречались, и мы продвинулись вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия. Поэтому встреча будет», – сказал Макей РБК. По его словам, последние события, которые происходят внутри и вокруг России и Белоруссии, могут и обязательно подтолкнут страны к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно – в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. «Поэтому, думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу», – считает министр иностранных дел Белоруссии. Встреча Путина и Лукашенко может состояться в конце февраля. По словам главы белорусского МИД, в повестке дня встречи будут и конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции между Россией и Белоруссией. Путин пообещал развивать отношения с Японией в рамках Конституции 14 февраля 2021, 14:09 Текст: Елена Мирошниченко

Россия намерена развивать отношения с Японией, но не станет предпринимать действий в обход российской Конституции, заявил президент России Владимир Путин. «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации», – заявление российского лидера прозвучало в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА «Новости». Ранее японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что Япония намерена продолжать вести переговоры о мирном договоре с Россией на основе договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году. Напомним, в январе Суга заявил о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы. В ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории. Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией. Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от COVID-19 против новых штаммов 15 февраля 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства сделал несколько поручений после совещания с членами правительства страны, состоявшегося 13 января 2021 года. Путин поручил правительству «обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля. Также президент поручил Кабинету министров обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на «на расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в Российской Федерации и в мире возбудителей инфекционных болезней, и финансирование указанных исследований». Доклад по этим темам необходимо представить главе государства до 15 марта 2021 года и предоставлять такие доклады раз в полгода. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата, Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Путин поздравил нового премьера Италии с вступлением в должность 15 февраля 2021, 12:45

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Марио Драги, в которой поздравил его с вступлением в должность председателя Совета министров Италии, сообщается на сайте Кремля. «Уважаемый господин Драги, примите искренние поздравления в связи с вступлением в должность председателя Совета министров. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом», – приводится текст телеграммы главы государства на сайте Кремля. Путин пожелал Драги успехов в решении задач, а также здоровья и благополучия. Напомним, бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал и возглавил новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле. 13 февраля правительство Италии во главе с Драги было приведено к присяге. Путин призвал договариваться с Китаем по проекту защиты реки Амур 16 февраля 2021, 15:23 Текст: Евгения Шестак

России необходимо договариваться с Китаем по реализации проекта сохранения реки Амур, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В ходе встречи Путин предложил обсудить тему экологии, в частности, начать с вопросов по Амуру. Дегтярев уточнил, что власти региона предлагают готовить план мероприятий по сохранению Амура отдельным федеральным проектом, как в отношении Волги и Байкала. По его словам, соответствующие предложения подготовлены для правительства и президента, передает РИА «Новости». «Михаил Владимирович, дело важное, нужное и в высшей степени благородное. Вы упомянули Волгу, упомянули Байкал. Там для нас почти всё понятно, в том числе и источники загрязнения. Здесь как?» – уточнил в ответ Путин. Дегтярев заявил, что источники загрязнения Амура есть не только на территории России, но и в КНР, поэтому предлагается сделать проект трансграничным, работать вместе c соседями. «Тогда нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом, надо, чтобы это был тогда совместный проект. Я не случайно обратил на это внимание», – заявил президент. Ранее Путин на встрече с Дегтяревым пообещал рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести». Путин обсудил с Сечиным работу Роснефти и вакцинацию сотрудников компании 15 февраля 2021, 14:26 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с главой Роснефти Игорем Сечиным попросил доложить о результатах работы компании в прошлом году и о ходе вакцинации ее сотрудников от коронавируса. «Игорь Иванович, знаю, что подведены уже фактически все, наверное, цифры по результатам 2020 года, и у вас есть возможность доложить о том, как компания отработала», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля. Он также поинтересовался, как была организована работа в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и проходит работа по вакцинации сотрудников. Сечин сообщил президенту об организации работы сотрудников в период ограничений из-за коронавируса. «Как я Вам уже и ранее докладывал, эта работа в компании уже организована, не буду много повторять: организованы изоляторы, обсерваторы для наблюдения за вновь заступающей вахтой. Вахты удлинены, и это помогает нам, усилены медицинские бригады на промыслах. Это помогает нам преодолеть все сложности текущего периода», – рассказал глава Роснефти. Кроме того, добавил он, компания обратилась в кабмин и Минздрав «с соответствующей просьбой … зарезервировать … необходимое количество вакцин для вакцинирования 300 тысяч человек». «Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию, а в тот период времени, который у нас сейчас остался до начала вакцинации, организовываем со специализированной медицинской организацией всю логистику, доставку, сами процедуры вакцинирования – в присутствии врачей, с медицинскими обследованиями и дальнейшим сопровождением. Поэтому надеемся в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы», – добавил Сечин. Он также назвал «крайне позитивной» публичную отчетность по международным стандартам за 2020 год. «Должен Вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, Роснефть показала – пока единственная из мировых «мейджеров» – прибыль по итогам года. … Компания по итогам года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли. … Несмотря на ухудшение макросреды, этот результат позволил нам сформировать основу для перечисления дивидендов за прошлый год в объеме 50%, как Вы нам и давали поручение. Таким образом, на сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, это мы», – добавил он. В созданный Путиным фонд на закупку лекарств направили 10 млрд рублей 15 февраля 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

Правительство направит 10 млрд рублей в фонд «Круг добра», созданный президентом Владимиром Путиным, на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами», - цитирует Мишустина РБК. Для этого правительство направит 10 млрд руб., что станет первым подобным траншем. Премьер уточнил, что всего на закупку лекарственных препаратов в 2021 году будет направлено 60 млрд рублей. Глава правительства напомнил, что по поручению президента Владимира Путина был создан фонд «Круг добра», главная задача которого помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями. Как отметил Мишустин, эти деньги направят на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. «Важно обеспечить детей всем необходимым. И сегодня, в Международный день детей, больных раком, хочу еще раз подчеркнуть, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжелым заболеванием», - заключил он. Ранее член экспертного совета фонда помощи орфанным пациентам Ольга Германенко прокомментировала газете ВЗГЛЯД решение фонда начать закупку дорогих зарубежных лекарств для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). По ее словам, потребность в этих лекарствах очень велика. В России более тысячи пациентов со спинальной мышечной атрофией. Из них 80% – младше 18 лет. На сегодня 55% пациентов еще даже не начали терапию. 45% из тех, кто начал терапию, нуждаются в продолжении лечения, оно должно быть пожизненным. Указ о создании фонда был подписан в январе президентом Владимиром Путиным. В начале февраля фонд был зарегистрирован. Его возглавил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе, протоирей Александр Ткаченко. В этом году на финансирование деятельности «Круга добра» заложены в бюджете 60 млрд рублей – эти средства будут выручены от повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для той категории россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей – с 13% до 15%. В четверг Ткаченко сообщил, что попечительский совет «Круга добра» одобрил закупку трех дорогих зарубежных препаратов для российских детей, страдающих от СМА. В список вошли три лекарства: «Спинраза» (Нусинерсен), «Эврисди» (Рисдиплам) и «Золгенсма». «Ранее экспертный совет «Круга добра» включил в число подопечных фонда всех детей со СМА при условии подтверждения диагноза генетическим анализом, медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для получения лекарств», – рассказал Ткаченко. Как сообщает РАПСИ, накануне фонд провел первое заседание попечительского совета, на котором рассматривался список лекарств. Кремль пообещал разобраться в предложении Маска Путину 15 февраля 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Предложение известного американского предпринимателя Илона Маска президенту Владимиру Путину пообщаться в новой соцсети Clubhouse интересное, но сначала нужно разобраться, сам президент не ведет соцсети, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. Дегтярев рассказал Путину о развитии Большого Уссурийского острова 16 февраля 2021, 14:53 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, в ходе которой тот рассказал о планах по развитию Большого Уссурийского острова. Дегтярев заявил, что один из проектов касается «касается развития Большого Уссурийского острова», там есть «движение со стороны наших партнеров, соседей», следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля. «Мы в свою очередь построили на остров мост, и работы пока прекратили. Мы подняли все ваши поручения и предлагаем к этому вопросу вернуться уже в этом году, но начать с малого – грузопассажирского перехода на территорию Большого Уссурийского, дабы активизировать и торговлю, и перемещение людей, потому что мы не имеем ни одного грузопассажирского перехода, имеем только один в аэропорту пограничный пункт в Хабаровске, в порту речном и в одном из районов Хабаровского края», – сказал Дегтярев. Он обратился к главе государства с просьбой поддержать данный проект и «начать с малого, хотя бы с открытия пунктов пропуска для пассажиров и грузов с развитием в перспективе в том числе, может быть, и зон беспошлинной торговли, и, возможно, и сухого порта». «Объемы у нас растут с нашими соседями. И хабаровчане здесь чувствуют некоторую ревность к соседним регионам», – отметил он. «Это, конечно, можно сделать. Но и в первом, и во втором случае обязательно нужны документы, предложения, оформленные в виде проектно-сметной документации. У вас это в каком виде сейчас находится?», – сказал в ответ Владимир Путин. Дегтярев ответил, что «мы подготовили письма, это находится в стадии проработки в российско-китайской комиссии», и от главы государства требуется одобрение «эту работу интенсифицировать». «Хорошо. Ладно, сейчас мы их посмотрим», – сказал президент. Ранее Дегтярев доложил Путину о результатах работы в Хабаровском крае за полгода. Кремль разъяснил слова Путина о росте влияния России в СНГ 15 февраля 2021, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин, говоря о росте влияния России в СНГ, имел в виду развитие интеграционных процессов в интересах народов этих стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. На встрече с редакторами российских СМИ Путин, в частности, сказал об усилении влияния России на постсоветском пространстве. «Вы знаете, что у нас идут и развиваются интеграционные процессы, в более широком контексте это интеграция в рамках СНГ», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, о каких странах говорил Путин. По его словам, также доказал свою состоятельность ускоренный вектор интеграции – Евразийский экономический союз, где наблюдается «определенная взаимозависимость стран-участниц». «Конечно же речь идет именно о взаимных интересах этих стран, потому что подобные интеграционные процессы – они в интересах народов этих стран. Об этом говорилось президентом», – добавил Песков. Песков назвал сроки восстановления очного режима работы Путина 16 февраля 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Очный формат мероприятий с участием президента Владимира Путина может восстановиться, предположительно, в течение нескольких месяцев, но точно сказать нельзя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Возобновится, я думаю, в течение нескольких месяцев. Так или иначе, будем постепенно. Но это такой прогноз, который трудно давать точно», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, «точно сказать когда, наверное, было бы ошибочно», однако очный формат однозначно будет восстановлен. В то же время он сообщил, что визиты президента за рубеж пока не готовятся, хотя имеется целый ряд приглашений. «Все зависит от эпидемиологической обстановки и у нас в стране в первую очередь, и у наших собеседников», – уточнил он, передает ТАСС. Последний раз российский лидер посещал с визитом зарубежные страны в начале 2020 года. Тогда Путин 23 января выступил в Израиле на Форуме памяти жертв Холокоста и посетил Палестину, где провел переговоры со своим коллегой. Из-за ухудшения обстановки с коронавирусом президенту в дальнейшем пришлось прервать зарубежные визиты и проводить переговоры в основном по телефону или по видеосвязи в ходе проведения форумов.