В США российскую бронемашину назвали «Чумным доктором»

Новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» назвали в США «мобильным чумным доктором» из-за необычного вида, пишет The Drive.

«Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», – признались авторы статьи, передает РИА «Новости».

Они объяснили «странную эстетику» автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины. Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.

Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины.

«Похоже на ретробронетранспортер», – написал один из пользователей.

«Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?» – спросил другой.

«Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду», – подчеркнул третий.

В итоге авторы статьи предложили использовать «Ласок 4-П» для съемок в фильмах Тима Бертона.