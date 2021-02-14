Путин: Противоборствующие силы используют усталость и раздражение людей Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен Путин заявил, что политики США нарушают данную на Библии клятву 14 февраля 2021, 08:20 Текст: Ксения Панькова

Традиция политиков в США клясться на Библии не соотносится с поддержкой однополых браков, заявил президент России Владимир Путин. «Вот вы сейчас сказали про исключительность. Они (президенты США – прим. ВЗГЛЯД) клятву приносят своему народу на чем? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны», – отметил российский лидер на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», передает ТАСС. Также Путин подчеркнул, что «в Библии брак – это союз между мужчиной и женщиной». «Он клянется на Библии и нарушает ее. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу?» – отметил президент. Путин заключил, что в этих вещах очень много противоречий. «Это совсем не значит, что мы должны следовать их примеру», – подчеркнул российский лидер, добавив, что «у каждого народа, так же, как и у каждого человека, своя судьба». Ранее американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.

Путин: Донбасс мы не бросим 14 февраля 2021, 00:26

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заверил, что Россия не бросит Донбасс. Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». «На наших с вами плечах – я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», – обратился Путин к участникам встречи. При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», передает ТАСС. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Достижения России раздражают оппонентов 14 февраля 2021, 01:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее потенциальных противников. «У нас много достижений. И это начинает уже раздражать [потенциальных противников России]», – приводит слова Путина ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины – «не единственное достижение» отечественных специалистов. В качестве примера президент также привел успехи России в создании новых видов оружия. «В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной [от коронавируса], хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских Вооруженных силах на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано», – напомнил российский лидер. По его оценке, «сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения». «Сейчас уже говорят, что, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружения, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия. Я уж не говорю про «Авангард» и все остальное, все наше гиперзвуковое оружие», – подчеркнул Путин во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24». «Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать – все, тогда началась сразу политика сдерживания», – заметил Путин. «Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», – сказал глава государства. Президент также заметил, что влияние России на постсоветском пространстве растет. «Наше влияние на постсоветском пространстве. Как бы то ни было, но оно растет, при всех сложностях», – констатировал Путин. «Ведь когда [Советский] Союз разваливали, должны были понять, что начнется становление независимых государств со всеми вытекающими последствиями», – заметил президент. «Но тем не менее за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже вызывает беспокойство [у западных стран]. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать», – прогнозирует российский лидер. Он обратил внимание на то, что политика сдерживания России проявляется и в экономике. «Кокомовские (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны) списки никто не отменил, они же на практике функционировали даже в 1990-е годы», – подчеркнул президент. «Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше на это обращать внимание», – считает российский лидер. На его взгляд, для проведения политики сдерживания оппоненты России используют жаждущих власти людей. «Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков – это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны – всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», – сказал президент. Путин отметил, что таких людей оппоненты России «использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных». «Здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется», – констатировал глава государства. Он напомнил о том, как в конце 1980-х годов уничтожалось российское вооружение, в том числе подводные лодки, самолеты и ракеты средней дальности. «Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений [об уничтожении новейшего российского вооружения]», – сказал президент. Напомним, в конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сдерживание России основной глобальной целью Запада. Кремль сообщил об отсутствии у Путина планов выступить на Мюнхенской конференции 12 февраля 2021, 05:17

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мюнхенская конференция в онлайн-формате запланирована на 19–20 февраля. На конференции, как ожидается, выступят президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Не исключено, что состоится выступление немецкого канцера Ангелы Меркель, передает РИА «Новости». В 2020 году официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Мюнхенскую конференцию за несоответствие динамики форума скорости развития событий в мире. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что конференция превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений. 10 февраля 2007 года Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются. Путин не исключил принятия мер к зарубежным интернет-платформам 14 февраля 2021, 04:58

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ не исключил принятия мер в отношении зарубежных интернет-платформ в случае враждебных действий в отношении России с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам. «У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», – приводит слова Путина ТАСС. Президент заверил, что власти России не будут «ничего сворачивать до тех пор», пока у РФ «не будет своего» аналогичного продукта. «И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», – подчеркнул российский лидер. По его мнению, когда за рубежом увидят, «что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, то они и вести себя будут по-другому». «Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали», – еще раз обратил внимание Путин. «Нет, конечно, – продолжил он. – Но какие-то атаки неприкрытые – конечно, мы не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут понимать [это] по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке». На ваш взгляд Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях? Да

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Путин отметил, что у России есть «Яндекс» и другие сервисы. «Вот Сбербанк развивается очень неплохо в этом плане», – сказал президент. Он сообщил, что недавно глава Сбербанка Герман Греф довольно подробно рассказывал ему о том, что «по некоторым направлениям своей облачной деятельности он [Сбербанк] уже даже где-то их (зарубежные аналоги) обгоняет в чем-то». «Поэтому у нас есть хорошие перспективы, мы будем этим заниматься», – заключил российский лидер. Накануне Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. В тот же день МИД направил запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В тот же день Twitter без объяснений разблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и вооружениям, удалив при этом всех подписчиков. Напомним, в среду главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития 14 февраля 2021, 03:31

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ высказал мнение, что российская нация является достаточно молодой и находится еще «на марше» к пику своего развития, а ее «бесконечный генетический код» основан на межнациональном единстве. «Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития», – приводит слова Путина ТАСС. Российский лидер отметил, что верит в теорию пассионарности (предложенную историком и философом Львом Гумилевым пассионарную теорию этногенеза) и что общество проходит этапы развития, нахождения на пике и затухания. Как отметил глава государства, Россия прошла через тяжелейшие испытания в истории, в 1990-х и начале 2000-х годах, но сейчас развивается и, образно говоря, сердцевиной ее будущего является чувство патриотизма, любви к родине. Вместе с этим Путин признал, что сейчас – «проблем море». «Но в отличие от других, старых или быстро стареющих наций мы все-таки на подъеме, мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать», – продолжил глава государства. Президент подчеркнул необходимость «сохранять межнациональное единство и межконфессиональное единство, уважая каждого человека, который проживает на этой территории, чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его родина, даже будучи представителем самого малого народа». Путин заключил, что все это «можно объединить одним словом – патриотизм». Президент подчеркнул употребление им слова «патриотизм» именно в хорошем смысле, отметив, что «можно оболгать и оплевать любое понятие». «Если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся <...>, уничижать их, их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, [у России] есть», – сказал глава государства. Он отметил, что говорит все это «спонтанно, прямо вот то, что в голову приходит», и, вероятно, это можно было бы сформулировать более образно и точно, но суть останется та же. «Понятно, что люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, как хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться, власть должна понимать это, а понимая – ускорять темпы развития. В рамках национальных проектов будем это делать», – сказал российский лидер. Он также добавил, что «власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать [с которыми] нужно на регулярной основе, действовать не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности». «Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем», – отметил глава государства. Напомним, 27 января президент Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе. В Кремле оценили темпы массовой вакцинации от коронавируса в России 11 февраля 2021, 14:07 Текст: Евгения Шестак

Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но эту работу невозможно развернуть в одночасье, поэтому страна находится только на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», – отметил он. Также представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился. Эксперт: Устойчивый рейтинг президента говорит о недоверии людей организаторам протестов 12 февраля 2021, 16:30 Текст: Андрей Резчиков

Принимавшиеся в последнее время попытки повлиять на стабильность федеральной власти потерпели фиаско. Об этом свидетельствует устойчивый рейтинг президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. «Мы видим, что по последним данным нет никаких перемен в рейтинге президента. Никакие внутриполитические или внешнеполитические события не повлияли на устойчивость. Более того, по закрытым опросам у него есть некоторый рост, а по открытым – колебания. Это говорит о том, что провалились все попытки последнего времени повлиять на устойчивость федеральной власти, особенно с учетом громких политических событий в конце января», – считает эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Политолог добавил, что народ страны «не поверил тем, кто тут призывал устроить майданы». «Устойчивый рейтинг президента – это первое доказательство, индикатор, который говорит именно об этом», – подытожил Баширов. В пятницу Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты еженедельного опроса, которые показывают отношение россиян к работе президента, правительства, а также к партиям. Большинство россиян (58%) положительно оценивают работу Путина на посту президента, 28% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Рейтинг доверия президента за неделю не изменился, ему доверяют 54% опрошенных, не доверяют – 34% граждан. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Путин: Противоборствующие силы используют усталость и раздражение людей 14 февраля 2021, 07:31 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ заявил, что всякие противоборствующие силы используют усталость и накопленное раздражение людей проблемами, возникшими в сложившейся социально-экономической ситуации. «Раздражение [в обществе] накапливается, проблем много, денег не хватает, – приводит слова Путина ТАСС. – Понять можно людей». Президент заметил, что в этой ситуации некоторые силы пытаются использовать фактор блогера Алексея Навального, которого российский лидер назвал «фигурантом». «Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», – сказал он. «Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, в самих Штатах этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы», – заметил российский лидер. Глава государства добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. «Но такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», – сказал президент. Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов. Напомним, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Путин: Мобилизация здравоохранения в России оказалась выше европейской 14 февраля 2021, 02:33

Фото: Thiago Prudencio/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заметил, что России удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность для борьбы с пандемией, чем Европе и США, где «вообще просто развал какой-то». «Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности [России] оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то», – приводит слова Путина ТАСС. Как заметил глава российского государства, в Европе и США «высокий уровень здравоохранения и промышленности, достижения замечательные, нам еще далеко по некоторым направлениям до них, но это [все доступно лишь] для определенной публики». «А у нас [здравоохранение] – для подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось, у нас [способности к мобилизации] лучше», – добавил российский лидер. По его словам, некоторые рассчитывали, что Россия не сможет ничего сделать, столкнувшись с пандемией. «Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, мы ничего не сможем сделать», – пояснил он. «Но мы смогли – и лучше, чем в других странах», – подчеркнул Путин. Он аргументировал свои слова показателем количества заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения, который в России составляет 12 человек, «а там (в других странах) – до сих пор 45». Президент добавил, что страна сумела нарастить производство средств индивидуальной защиты в 20 раз. При этом российский лидер заверил, что хорошо знает и о российских проблемах, в том числе о том, «как в коридорах [больниц] люди лежали». Глава государства обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины – «не единственное достижение» отечественных специалистов. Напомним, в начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность препарата. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин предложил Совбезу обсудить сдерживание гонки вооружений 11 февраля 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза отметил успешное продление ДСНВ и предложил поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений. «Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент предложил постоянным членам Совбеза «поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом». Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Кремль анонсировал возвращение Путина к обычному формату работы 11 февраля 2021, 14:03 Текст: Дмитрий Зубарев

В обозримом будущем пандемическая ситуация позволит президенту Владимиру Путину вернуться в обычный очный формат работы, в том числе и со СМИ, выразил надежду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Давайте не будем окончательно пессимистами и все-таки будем надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы», – передает ТАСС слова Пескова на тему сроков возобновления поездок президента в сопровождении СМИ. Напомним, ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин сам скажет, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции. Песков рассказал о здоровье Путина 12 февраля 2021, 13:00 Текст: Елизавета Булкина

У президента Владимира Путина отменное здоровье, прививки делаются как раз для его поддержания, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, делал ли Путин прививку от гриппа, и намерен ли он прививаться от него сейчас. «Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач», – передает слова Пескова РИА «Новости». Пресс-секретарь также прокомментировал появившуюся накануне в газете «Коммерсант» информацию о том, что Путин может привиться от коронавируса ближе к осени. «Она [ифнормация] неправильно была изложена (Андреем) Колесниковым. Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президентом. Поэтому в целом Колесников неверно изложил. Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку», – пояснил Песков. Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В Кремле пообещали подумать над идеей общения Путина с журналистами по телефону 11 февраля 2021, 13:28 Текст: Алина Назарова

В Кремле подумают над идеей «быстрого» общения российского лидера Владимира Путина с журналистами по телефону после содержательных мероприятий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы обязательно обратим на это внимание и мы обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие, может быть, быстрые телефонные брифинги можно было делать», – заявил Песков, передает РИА «Новости». Он также призвал журналистов не быть «окончательно пессимистами и все-таки надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы». Песков также уточнил, что на традиционной встрече президента с главными редакторами российских СМИ обсуждался широкий круг вопросов. «Беседа была без какой-то заданной повестки дня... касалась самого широкого круга вопросов, и как всегда президент исчерпывающе и детально отвечал на все поставленные вопросы. Встреча была очень интересной», – сказал Песков. Он добавил, что участвовали во встрече 35 человек – главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ, информагентств. Беседа проходила в формате видеоконференции и была продолжительной. «Эти беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли разобраться полностью с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъясненными», – сказал он. Кроме того, он заявил, что связи между протестной активностью в России и встречей Путина с главредами СМИ нет. «Никакой связи с незаконными акциями здесь нет. Встречи этой не было целый год. В прошлом году эта встреча не состоялась, поэтому давно уже искали подходящий момент, когда встречу провести хотя бы в таком режиме нетрадиционном, в формате ВКС (видео-конференц-связи)», – сказал Песков, передает ТАСС. Песков также заявил, что некоторые российские СМИ работают блестяще, какие-то – «плохо и скучно», в целом же медиа успешны, если предоставляемая ими «услуга соответствует спросу». На встрече с президентом, уточнил он, журналисты не просили главу государства дать оценку своей работе, «они интересовались другими вопросами». «Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос. Если эта услуга соответствует спросу – вы успешны. Если не соответствует – вы неуспешны», – добавил Песков. Напомним, что в ходе встречи с главными редакторами СМИ Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов. Кремль прокомментировал возможную встречу Путина и Макрона 12 февраля 2021, 12:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Пока нет прикидок ни по формату, ни по дате встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее французский посол в России Пьер Леви сообщил, что Париж и Москва рассматривают возможность организации визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, но конкретных дат пока нет. «Нет, пока нет никаких точных прикидок ни по формату, ни по дате. Еще пока не согласовано», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Напомним, в среду Путин заявил, что предлагал своему Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов. Кремль анонсировал встречу Путина с постоянными членами Совбеза 11 февраля 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в четверг днем проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сегодня в Огарево посредством видеоконференции президент это совещание (с постоянными членами Совбеза) планирует в середине дня провести», – передает РИА «Новости» слова Пескова.