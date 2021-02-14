В московских аэропортах из-за снегопада задержали более 130 рейсов Синоптики рассказали о погоде в столице 14 февраля 2021, 02:55 Текст: Антон Никитин

В воскресенье синоптики пообещали москвичам холодную погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье столбики термометров в столице покажут 12-14 градусов ниже ноля. Ожидается небольшой снег, метель, гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупредили о надвигающемся на ЦФО аномальном холоде 12 февраля 2021, 17:10

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»

Текст: Вера Басилая

Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы. «14–18 февраля на территории ЦФО ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 24, минус 30 градусов, днем преобладающая температура воздуха минус 11, минус 17 градусов», – сообщается на сайте Гидрометцентра России. Также ожидается сильный снег, который пойдет в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях, ночью 13 февраля – в Брянской, Орловской и Курской областях. 13 февраля и ночью 14 февраля сильный снегопад охватит и северные области Центрального округа, и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях, уточняется в сообщении. Ранее москвичей призвали отложить поездки на личных авто на фоне обильного снегопада на позднее время, после 21.00. Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду. Надвигающаяся на Москву снежная буря закончится только на следующей неделе 11 февраля 2021, 20:22

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В Москве в ближайшие часы ожидается снегопад, который продлится до следующего понедельника. Кроме того, в столице прогнозируется метель, снежные заносы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупредили в Комплексе городского хозяйства. Температура воздуха в Москве опустится до -15 градусов, с понижением в понедельник до -23 градусов. Количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега – 25-35 см, передает РИА «Новости». Городские службы переведены в режим повышенной готовности, для координации их работы создан оперативный штаб. «После начала снегопада коммунальная техника приступит к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой. Оно будет проводиться раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. «Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», – добавил Бирюков. Работа систем жизнеобеспечения города находится под особым контролем в связи с понижением температуры воздуха в столице. «На всех предприятиях Комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства», – заключил заммэра Москвы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива. Водителей призывают быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности не использовать личный транспорт, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снежный покров в европейской части России будет сохраняться до второй половины марта. Москвичей призвали отложить поездки на личных авто 12 февраля 2021, 16:07

Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Москвичам на фоне обильного снегопада в пятницу стоит отложить поездки на личных автомобилях на позднее время, после 21.00 часа, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Указывается, что на дорогах большое количество снега, это сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и большое количество ДТП также осложняют движение, передает РИА «Новости». «Настоятельно просим водителей сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если утром вы уже выехали на автомобиле, отложите поездки на более позднее время – после 21.00 будет полегче. Так коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада», – говорится в сообщении Центра. Отмечается, что во время снегопада аварии происходят чаще обычного, потому водителям необходимо быть крайне внимательными – соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты. Начальник Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин написал в Facebook: «На улице идет снег и обещают, что это будет очень сильный снегопад – выпадет почти месячная норма осадков! Судя по карте осадков, это действительно надолго. От западных границ России снежные облака двигаются через Москву. Синоптики сообщают, что снегопады будут несколько дней подряд». «Пожалуйста, корректируйте свои планы, учитывая снегопад. Городские службы постоянно убирают снег, делают это максимально оперативно, но это не может сравниться со скоростью аннигиляции. Поэтому в каждый конкретный момент на улице был, есть и будет снег во время снегопада», – добавил он. Евсин также подчеркнул, что «если вы не видите снегоуборочную технику рядом с собой, это означает только одно – она работает в другом месте города, чтобы потом приехать к вам». «Таков мир. Когда идет снег, он накрывает землю, а люди этот снег потом убирают. Это не может происходить мгновенно. Поэтому люди учитывают погоду и делают соотвествующие поправки к своим планам», – подытожил он. Между тем пробки в российской столице достигли девяти баллов из-за снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Семибалльные пробки держатся в городе с 9.00, к 14.00 было уже восемь баллов, вечером прогнозируется 10 баллов. Наибольшие трудности с движением в настоящий момент наблюдаются в центре города, стоят центральные набережные, в частности Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие. Также в пробках стоят Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, Большая Лубянка, Неглинная, а также Новый Арбат в обоих направлениях, Пятницкая улица, Большая Никитская, а также улица Солянка. Кроме того, серьезные заторы наблюдаются и на Бульварном кольце: дороги стоят от Яузского до Страстного бульвара, есть затруднения на Тверском и Никитском бульварах. Также движение местами затруднено на Садовом кольце: на внешней стороне наибольшие трудности наблюдаются на севере, северо-востоке и северо-западе, на внутренней стороне кольца наибольшие сложности на юге, юго-востоке и юго-западе, а также на востоке и на западе. Отдельные трудности наблюдаются и на ТТК, в частности на севере в обоих направлениях, на юге на внутренней стороне ТТК, а также на востоке на внешней стороне ТТК и на западе на внутренней стороне. Движение местами затруднено и на МКАД, наибольшие заторы наблюдаются на юго-востоке, юге в обоих направлениях. Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном». Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, какие меры предосторожности стоит соблюдать автомобилистам в связи со снегопадом. Рекорд по суточному количеству осадков зафиксировали в Москве в субботу 13 февраля 2021, 09:29 Текст: Наталья Ануфриева

Рекорд по суточному количеству осадков установлен в российской столице в субботу, к 6.00 выпало 15 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Леус отметил, что только за первые сутки снегопад принес более трети от февральской нормы осадков, высыпав на Москву 13 миллиметров влаги, передает РИА «Новости». Это стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков для 12 февраля, прежнее достижение принадлежало 1973 году (7,4 миллиметра). «К 6.00 в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра», – сообщил синоптик. Кроме того, высота снежного покрова в столице достигла 40 сантиметров, максимума с начала нынешней зимы, что повторило значение, наблюдавшееся 17 января. Леус уточнил, что 13 февраля рекорд по высоте снежного покрова в Москве составляет 60 сантиметров, он установлен в 1956 году, и скорее всего, останется не побит. Ожидается, что снегопад ослабнет к вечеру субботы: «Сегодня синоптическая ситуация останется в руках активного циклона, однако запасы влаги в нем не безграничны». «Ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами метели, временами проявления ненастья будут сильными», – сообщил синоптик. Температура воздуха в Москве составит минус 12-14, по области от минус 11 до минус 16. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Ранее стало известно, что более 35 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне снегопада. Вместе с тем Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в ЦФО, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы. Москвичей предупредили о рекордных сугробах к субботе 12 февраля 2021, 20:40 Текст: Абдулла Шакиров

К утру субботы в Москве выпадет как минимум еще 15 миллиметров осадков, а высота снежных сугробов увеличится до почти рекордных 55-60 сантиметров, рассказал ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец. «С наступлением темного времени суток связанный с этим атмосферным вихрем теплый фронт обострится, а значит, пурга вступает в фазу наихудшего сценария непогоды, пик которой придется на поздний вечер и ночь на субботу. Снежная буря будет только усиливаться, и к утру субботы выпадет еще как минимум 15 миллиметров осадков, а высота снежного покрова превысит полметра и достигнет 55-60 сантиметров с претензией на рекорд», – передает сообщение синоптика РИА «Новости». По словам Тишковца, ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, поднимется «черная» метель, ухудшив видимость до нескольких сотен метров и спровоцировав заносы на дорогах. Также, предупредил синоптик, вероятнее всего, будут отменены авиарейсы. Как сообщил Тишеовец, циклон «Волкер» принес экстремальные снегопады почти на всю территорию Среднерусской равнины, и в ближайшие 12-15 часов он продолжит усиливаться. «Ночью -13 – -18, днем -11 – -16, но из-за сочетания высокой влажности будет казаться, что на улице 20 – 25 градусов ниже нуля. Шторм прекратится лишь к полудню субботы, после чего погода возьмет курс на постепенное улучшение, которое, впрочем, в начале следующей недели приведет к усилению морозов до -25 – -30», – сказал эксперт. Ранее Тишковец предсказал москвичам «снежный Армагеддон». Синоптики также предупреждали жителей столицы о рекордных снегопадах. Дептранс Москвы назвал участки с наибольшим затруднением движения из-за непогоды 13 февраля 2021, 09:58 Текст: Наталья Ануфриева

Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дороги в субботу утром самое затрудненное движение из-за обильного снегопада. Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что «из-за снега на дорогах сейчас плотно», основные затруднения наблюдаются на «МКАД (там сложно из-за буксующих грузовиков), Шоссе энтузиастов в районе ТТК, Варшавское шоссе в районе Тульской, на проспекте Андропова». Пробки в девять баллов, согласно сервису «Яндекс.Пробки», сохраняются в столице по состоянию на 9.50 субботы. Из-за снегопада в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы. Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков. «Гормональный сбой» произошел у плодовых деревьев в Сочи 11 февраля 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

В Сочи яблони и груши зацвели на три месяца раньше обычного из-за аномально теплой погоды в феврале – в городе днем теплеет до плюс 20 градусов. Уже в марте на цветках образуются завязи, рассказал старший научный сотрудник Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова Михаил Кувайцев. Он предупредил, что если резко похолодает, то завязь пострадает, а резервное цветение будет исчерпано. Кувайцев отметил, что повторное цветение плодовых случается редко. «Из-за раннего цветения деревьев может произойти снижение урожая. Плоды будут небольшими и редкими, в том числе яблоки и груши, которые зацвели в Сочи значительно раньше срока», – передает «Интерфакс» слова Кувайцева. Заведующая отделом субтропических и южных плодовых культур НИИ субтропических культур и цветоводства РАН Циала Тутберидзе сообщила, что существует несколько факторов раннего цветения плодово-ягодных культур. «Основным фактором раннего цветения растений являются погодные условия, когда среднесуточная температура воздуха достигает +10 и выше. Такая температура провоцирует цветение отдельных побегов косточковых, семечковых и ягодных культур», – отметила Тутберидзе. По ее словам, раннее цветение ослабляет растение, у него происходит «гормональный сбой» спящих генеративных почек, расходуются запасы питательных веществ, необходимых для повышения морозостойкости. У деревьев и кустарников укорачивается период покоя, они могут попасть под возвратные весенние заморозки и даже погибнуть. Задерживать цветение ученые советуют, опрыскивая деревья осенью ауксинами, в частности 1-НОК (нафтил-уксусной кислотой). Между тем, аномальное тепло идет на пользу питомцам сочинского парка «Дендрарий». Там уже несколько месяцев цветут маслина душистая, земляничник крупноплодный, карамельное дерево, камелия японская и горная, ива козья, японская айва, мимоза, посконник бирючинный и ряд других растений. В парке «Южные культуры» агентству сообщили, что у них раньше срока зацвела магнолия. Напомним, в октябре 2018 года в связи с двумя тайфунами и другими экстремальными погодными условиями в Японии на полгода раньше положенного зацвела сакура. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Водителям дали советы по поведению на дороге во время снегопада 12 февраля 2021, 11:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, какие меры предосторожности стоит соблюдать автомобилистам в связи со снегопадом. «Первое – желательно не выезжать на дорогу и остаться дома, если есть такая возможность. К этим рекомендациям всегда стоит прислушаться. Второе – так как не просто снегопад, а еще и мороз, как всегда, медленно разогреть двигатель в движении... Самое основное в потоке – это, конечно, соблюдать дистанцию», – передает RT слова Хайцеэра. Эксперт также подчеркнул, что надо не забыть проверить щетки, которые должны быть в исправном состоянии. «(Проверить – прим. ВЗГЛЯД), залита ли незамерзающая жидкость, потому что снег постоянно идет, засыпает стекла даже в движении. Все электрические части автомобиля, которые отогревают стекла, зеркала заднего вида, заднее стекло – все это тоже надо всегда проверить, не выезжать в неисправном состоянии», –добавил он. По его словам, если вы отправляетесь далеко в такую погоду, то в машине должны быть теплые вещи, керогаз, запас еды и термос. Московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном». В московских аэропортах из-за снегопада задержали более 130 рейсов 13 февраля 2021, 18:23 Текст: Ксения Панькова

Число задержанных рейсов в аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий к вечеру 13 февраля превысило 130, более 20 вылетов отменены. В Домодедово задержаны 101 рейс, отменен 21 рейс. В Шереметьево задерживаются 16 вылетов, во Внуково – 18, один отменен, передает «Московский комсомолец». В Домодедово принесли извинения пассажирам, а также заявили, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада. Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве дополнительно направили 12 тыс. человек на уборку снега 13 февраля 2021, 13:02 Текст: Наталья Ануфриева

Столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков сообщил, что «по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тыс. работников инженерных компаний со своей техникой, таких как «Гормост», «Мосводосток», «Мосгаз», «Москоллектор» «ОЭК» и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти», передает РИА «Новости». Он добавил, что для работников установлены пункты обогрева и полевая кухня. Власти ожидают, что за субботу выпадет еще до четырех сантиметров снега. Между тем коммунальщики за сутки вывезли с улиц Москвы 1,1 млн кубометров снега: «Это и снег, вывезенный на снегосплавные пункты, на временные снегосплавные пункты, и снег, который был переброшен роторной техникой на газонную часть. Работа идет в непрерывном режиме, работают примерно 60 тыс. человек, работают 13,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники». Заммэра отметил, что истинно настоящая русская зима за прошедшие полутора суток принесла около 30 сантиметров снега. «Снег идет повсеместно, не просто снег, а снег с ветром при скорости до 20 метров в секунду. Это усложняет процессы зачистки, связанные с тем, чтобы дороги были идеально чистые», – добавил он. Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков. В аэропортах Москвы задержали и отменили 25 рейсов из-за снегопадов 12 февраля 2021, 13:39 Текст: Наталья Ануфриева

Из-за обильного снегопада 25 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Во Внуково пять рейсов задержано, в Домодедово – десять рейсов задержано, один – отменен, в Шереметьево – семь рейсов задержано, два отменены, указывается на сайте сервиса. При этом утром в пятницу московские аэропорты Домодедово и Внуково сообщали о бесперебойной работе в сложных погодных условиях. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном». По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см. Московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Более 35 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне снегопада 13 февраля 2021, 08:43 Текст: Наталья Ануфриева

Больше 35 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – в субботу утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». По данным сервиса на 8.35 мск, во Внуково задержаны пять рейсов, в Домодедово – 23 рейса задержаны, два – отменены, в Шереметьево – пять рейсов задержаны, один отменен. Ранее москвичей предупреждали о рекордных сугробах к субботе. Вместе с тем Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в ЦФО, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы. Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снегопада 12 февраля 2021, 09:47 Текст: Наталья Ануфриева

Московские аэропорты Домодедово и Внуково сообщили о бесперебойной работе в сложных погодных условиях, связанных с обильным снегопадом. Пресс-секретарь аэропорта Внуково Оксана Соколова сообщила в эфире телеканала «Москва 24», что работа идет «в в штатном режиме, все производственные службы (...) работают с учетом текущих прогнозируемых погодных условий», передает ТАСС. Обеспечены условия для безопасного выполнения полетов, заготовлено достаточное количество противогололедных реагентов для содержания летного поля. «При ухудшении погодных условий дежурные смены оперативно могут быть усилены дополнительными средствами и персоналом», – добавила она. Директор по связям с общественностью аэропорта Домодедово Дарья Коршунова сообщила в эфире телеканала «Москва 24», что аэропорт обладает необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Видимость в районе аэродрома составляет 8 тыс. метров, в пятницу Домодедово планирует обслужить порядка 300 рейсов: «Мы сформировали резерв химических реагентов, достаточных даже для десятидневного непрерывного снегопада на территории аэропорта. С учетом метеопрогноза для очистки территории аэродрома подготовлено более 50 единиц спецтехники». По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см. Московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном». Синоптики рассказали о погоде в столице 13 февраля 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам сильный ветер, метель и гололедицу. По прогнозу синоптиков, в субботу утром в Москве будет 15 градусов мороза. К обеду температура воздуха в столице поднимется до минус 14 градусов, а вечером столбики термометров покажут 13 градусов ниже ноля. Во второй половине дня ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный, силой 5-7 м/с, с порывами до 18 м/с, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росгидромета. Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 февраля 2021, 06:22 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит 10–12 градусов мороза. В ночь на субботу она может опуститься до минус 15 градусов. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. В связи с ухудшением погодных условий 12 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 9–14 градусов мороза. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 17 градусов, передает ТАСС.