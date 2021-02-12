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США пригрозили санкциями при попытках достроить «Северный поток – 2»
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Соединенные Штаты оценят возможность применения санкций при попытках достроить и сертифицировать газопровод «Северный поток – 2», заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
При этом, как уточнил представитель Госдепартамента, санкции – только «один из многих важных инструментов» в распоряжении США. «Наша позиция по «Северному потоку – 2» очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что «Северный поток – 2» плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности», – заявил Прайс.
Ранее в пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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Москва предупредила о последствиях размещения бомбардировщиков США в Норвегии
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Российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», – заявила дипломат на брифинге, передает РИА «Новости».
Москва расценивает это решение как «еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей», указала представитель ведомства.
Захарова отметила, что в норвежском регионе Тромсе заканчивается строительство порта для обслуживания атомных подводных лодок американцев.
В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.
США собрались давить на Россию из-за осужденного за драку с полицией Рида
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Вашингтон продолжит «оказывать давление» на Москву, добиваясь освобождения американца Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицией, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс заявил, что «одним из главных приоритетов» ведомства является «благополучие и безопасность» американских граждан за рубежом. Глава пресс-службы Госдепа сообщил, что «консульские сотрудники в Москве регулярно общаются с семьей Рида». Утверждается, что здоровье Рида «вызывает большую озабоченность». Прайс заверил, что США «продолжат оказывать давление на российские власти, пока к нему не будет справедливого и гуманного отношения, не будут обеспечены регулярные контакты с консульскими сотрудниками и в целом, пока он не будет освобожден», передает ТАСС.
Летом суд в Москве приговорил американского студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами. Когда его везил в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Рид перед происшествием выпил литр водки. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.
Посол США Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.
10 февраля Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу, «принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно». Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности. Девушка американца Алина пояснила, что эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией. Адвокаты гражданина США утверждают, что их подопечный находился «в состоянии патологического опьянения» и на этом основании требуют отменить ему ранее вынесенный приговор.
Газпром назвал предполагаемые сроки ввода «Северного потока – 2»
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Газпром рассчитывает ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2» в текущем году, следует из презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова.
Сообщение ТАСС аннулировано «в связи с отзывом спикером своей презентации».
Оператор проекта строительства газопровода в настоящее время укладывает участок в территориальных водах Дании. Завершение работ на этом участке планируется в апреле, передает ТАСС.
К настоящему времени из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км – в водах Германии.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
ФРГ предупредила о «геостратегических последствиях» отказа от «Северного потока – 2»
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Отказ от строительства газопровода «Северный поток – 2» будет иметь «геостратегические последствия» для отношений между Европой и Россией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге.
«Кто принципиально ставит под вопрос «Северный поток – 2», такое мнение вполне можно иметь, но нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию. Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами... увеличивают импорт нефти из России», – передает его слова РИА «Новости».
Между тем в Газпроме заявили, что завершить строительство участка трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании планируется в апреле 2021 года. Ранее трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Германия предложила США выкуп за отмену санкций против «Северного потока – 2»
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Министр финансов ФРГ Олаф Шольц предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию.
По данным издания, Берлин был готов оказать Вашингтону финансовую поддержку в размере до 1 млрд евро. Взамен Германия ожидала, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для введения санкций в отношении проекта, либо не будет использоваться, либо «будет заблокировано». Блокировать эти законотворческие инициативы предполагалось «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами», передает «Прайм».
Между тем исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал такое предложение «грязной сделкой за счет третьих лиц». Ряд оппозиционных немецких политиков также раскритиковали «выкуп» Шольца. По их мнению, на реализацию такого соглашения с Вашингтоном будут потрачены средства налогоплательщиков.
Минфин Германии ситуацию не прокомментировал, однако стало известно, что официальный ответ от ведомства все же последует.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Осужденный студент из США перед дракой с полицией в Москве выпил литр водки
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Осужденный в России за драку с полицией студент из Соединенных Штатов Тревор Рид перед происшествием выпил литр водки, говорится в материалах уголовного дела.
Мосгорсуд ранее назначал Риду психолого-психиатрическую экспертизу для установления возможных проблем с алкоголем у иностранца раньше, передает РИА «Новости».
«Принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно, суд постановил назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу (...) в Институте имени Сербского», – цитирует агентство заявление судьи.
В ходе задержания в выдыхаемом Ридом воздухе нашли 0,69 промилле алкоголя, в крови – 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.
Защита Рида настояла на экспертизе, отмечая, что в первой инстанции ее не проводили. Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.
Девушка американца Алина сообщила, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот не стал приобщать документы, хотя экспертизу «проводил Минюст России».
«У нас уже есть экспертиза, которая показывает и доказывает, что Тревор был в очень сильном алкогольном опьянении. Это уровень патологического опьянения, когда человек, как труп, может только лежать... Эта экспертиза исключает уголовную ответственность», – подчеркнула она.
Девушка отметила, что суд не заказал свою экспертизу, теперь это нужно сделать апелляционной инстанции. Эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией.
Летом прошлого года Головинский суд Москвы приговорил студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.
Посол Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.
СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США
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Переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2» идут на уровне министерств ФРГ и США, итог пока предсказать сложно, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения.
«Переговоры на уровне министерств идут, идет обмен предложениями, и это радует, шансы на успех предсказать пока сложно», – заявил РИА «Новости» собственный источник.
Комментируя сделанное в августе прошлого года предложение минфина ФРГ о выделении 1 млрд евро для строительства в Германии двух терминалов для приема СПГ из США, источник заметил, что это «вполне вероятный сценарий, прагматичный и правильный».
В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами. В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2».
США 19 января ввели
санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил
приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить
газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался
германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
В Европе увидели зарождение новой дружбы России и Германии
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Мир наблюдает, как Германия бросает вызов США и как зарождается новая дружба Берлина и Москвы, пишут СМИ.
Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в британском журнале Spectator пишет, что в Германии заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также в завершении проекта «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
Он заявил, что политики в Германии «практически впали в состояние эйфории», когда «узнали о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины». Мюнхау также напомнил о том, как «презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей».
«Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины», – заявил Мюнхау.
Он также считает, что борьба вокруг «Северного потока – 2» стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. Как и тогда, Берлин бросает вызов Вашингтону, заявил Мюнхау. По его словам, сейчас Германия настроена более решительно. Как заявил публицист, «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике».
Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены не на продвижение американского газа в Европе.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, так как это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире.
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Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море
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США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием», заявило посольство России, комментируя военные учения американских кораблей в Черном море.
Комментируя сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море, посольство России в Вашингтоне заявило, что Шестому флоту, вероятно, «не терпится найти врага в Черном море». Американцы «отчаянно ищут предлоги – теперь уже открыто под флагом военных учений – для увеличения своего присутствия в регионе».
Российская сторона призвала военных США «прекратить безрассудное бряцание оружием». Посольство посоветовало американцам «заниматься своим делом в территориальных водах» США. «Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», – приводит РИА «Новости» текст сообщения посольства.
Во вторник корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик, передает ТАСС.
Напомним, пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что эсминцы «Портер» и «Дональд Кук» покинули Черное море «после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО». 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.
Госдеп обеспокоился судьбой братьев-чеченцев из ЛГБТ-сообщества
США обеспокоены судьбой двух граждан России из ЛГБТ-сообщества, которые задержаны в Чечне по делу о пособничестве террористам, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что речь идет о «двух братьях-чеченцах, принадлежащих к сообществу LGBTQI+, которых задержали в России и вернули в Чечню по сомнительным обвинениям в «терроризме». Прайс отметил, что «они сообщали о пытках при предыдущем задержании». В Вашингтоне «обеспокоены, что они могут столкнуться с новым насилием». Прайс не назвал конкретных имен. Некоторые СМИ сообщали, что к ЛГБТ-сообществу принадлежат Исмаил Исаев и Саляхьа Магомадов, передает РИА «Новости».
На днях министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что Исаев и Магомадов дали признательные показания, рассказав о пособничестве террористу Рустаму Борчишвили, входившего в группировку Аслана Бютукаева.
Также Прайс заявил, что новая американская администрация действует быстро, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за те шаги, которые, по мнению Вашингтона, вписываются в категорию «злонамеренной деятельности». Он добавил, что директор нацразведки США «оценивает» действия России, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. Байден не собирается запускать «перезагрузку» в отношениях с Москвой, скорее наоборот, он собирается ее сдерживать, причем в коалиции с «аналогично мыслящими партнерами».
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Вашингтон признался в помощи Украине в газовых переговорах с Россией
Слова главы Минфина ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия помогла достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году, являются преувеличением, в действительности Киеву помогли американские санкции, заявили советники экс-президента США Дональда Трампа.
Издание Bild цитирует документы Исполнительного комитета администрации президента США, в которых эксперты Национального экономического совета, Госдепа и министерства энергетики критикуют предложение Шольца, адресованное администрации Трампа. Берлин якобы предлагал помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
В документе советники назвали «преувеличением» заявление министра ФРГ о том, что дипломатические усилия Берлина позволили достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году.
По мнению экспертов американских ведомств, это санкции США помогли украинской стороне на этих переговорах. Отмечается, что за несколько дней до достижения договоренности швейцарская фирма Allseas, с которой у Газпрома был заключен контракт, остановила работы над укладкой трубопровода из-за угрозы санкций США.
В подтверждение этому в документах приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, который дал такую оценку в разговоре с бывшим госсекретарем США Майком Помпео в январе прошлого года.
Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.
Также советники президента США считают, что Россия прекратит договоренности с Украиной после завершения проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Россия не выполняла своих обязательств в делах газовых контрактов с Польшей и Украиной в прошлом и нет никаких указаний на то, что она будет делать это (выполнять обязательства) в будущем», – цитирует Bild мнение американских экспертов.
В документе сказано, что США выступают против «Северного потока – 2» не для продвижения своего СПГ, а для противостояния «подрывной российской активности, в том числе явному использованию Российской Федерацией энергоисточников как средства политического и экономического давления». Американские эксперты считают, что политика Вашингтона должна заключаться в разделении тем трубопровода и экспорта СПГ из США.
Кроме того, советники Трампа назвали предложение Шольца «тактикой затягивания», которая направлена на то, чтобы «помешать усилиям США по остановке трубопровода».
Советники отмечают, что если бы США приняли немецкое предложение, то это «сыграло бы на руку российской пропаганде в отношении оппозиции США к «Северному потоку – 2» и подрывало бы сформулированную президентом США политику».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в ответ на эту публикацию заявила, что Германия не заключала никакой «грязной сделки» с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2»
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Германия не заключала никакой сделки с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2», заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
Шульце сообщила, что по газопроводу между странами нет никакой «грязной сделки», передает РИА «Новости».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Стал известен срок возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке
Представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец рассказал, когда во Владивостоке могут закрыть генконсульство США.
Броварец пояснил, что решение о закрытии – «это одностороннее решение» Госдепа, которое «при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны». Броварец выразил надежду, что администрация Джо Байдена пересмотрит данное решение, поскольку оно «идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», сообщается на сайте правительства Приморья.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. В Госдепе подтверждали, что занимавший тогда пост госсекретаря Майкл Помпео «принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся.
Премьер Польши поддержал критику Украиной президента Германии за «Северный поток – 2»
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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подключился к дискуссии президента Германии и посла Украины в Берлине по вопросу о «Северном потоке – 2», заявив, что трубопровод может способствовать «агрессивной политике России».
Польский премьер присоединился к дискуссии вокруг проекта, которую до этого вели президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Deutsche Welle.
«Хотя я согласен с президентом Германии, что послевоенные долги не были выплачены, «Северный поток – 2» не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который скорее может способствовать агрессивной политике России», – написал в Twitter Моравецкий.
По мнению главы кабмина, эта инициатива «увеличивает зависимость Европейского союза, подрывает экономику и безопасность». «Пришло время положить этому конец», – заявил глава Совета министров Польши.
Ранее президент Германии назвал отношения в области энергетики «почти последним мостиком между Россией и Европой» после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. «Жертвами войны стали более 20 млн жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст», – заявил Штайнмайер.
Украинский посол Андрей Мельник в ответ обвинил германского президента в представлении «сомнительных исторических аргументов» и «опасном искажении истории», отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв на Украине, в то время входившей в состав СССР. Мельник заявил, что утверждения главы Федеративной Республики «глубоко ранили украинцев».
Президент Германии в свою очередь отверг критику посла Украины в ФРГ. Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с «полным непониманием», заявили в ведомстве федерального президента.
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США потребовали от Турции избавиться от С-400
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Позиция США по вопросу использования Турцией российских ЗРК С-400 не изменилась, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Так он прокомментировал предложение Турции о готовности эксплуатировать эти ЗРК не на постоянной основе. Прайс отказался пояснить, рассматривает ли вообще Белый дом данное предложение, передает ТАСС.
Он сказал, что «С-400 не совместимы с техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО», Анкара должна избавиться от российских ЗРК. По словам Прайса, у США «очень глубокая обеспокоенность по поводу системы С-400 и системы С-400 применительно к союзнику по НАТО».
При этом Прайс подчеркнул, что Турция «является давним союзником» США, у стран «общие интересы». По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен не стремится задеть главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, воздерживаясь до сих пор от телефонного разговора. Как отметил Прайс, следует ожидать, что «в предстоящие дни у госсекретаря и его турецкого коллеги будет возможность переговорить».
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.