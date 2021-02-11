Иммунолог дал совет не переболевшим COVID-19 людям

Тем, кто еще не переболел коронавирусом и не хочет вакцинироваться, не следует рассчитывать на коллективный иммунитет, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, коллективный иммунитет постепенно формируется – растет число людей, которые так или иначе уже встретились с коронавирусом: переболели или сделали прививку. Но тем, кто избежал заражения и по каким-то причинам не хочет проходит вакцинацию, не стоит думать, что коллективный иммунитет их защитит – на отдельного человека он никак не действует, передает радио Sputnik.

«Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения», – сказал Болибок.

Он отметил, что уровень заболеваемости по-прежнему довольно высок и каналы передачи инфекции не исчезли, так что если человек до сих пор не заразился, то ему нужно и дальше соблюдать меры безопасности. При этом, по мнению врача, для тех, кто не переболел и не привился, вряд ли введут какие-то особые ограничения.

«Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования. Например, прием на работу в определенные учреждения, только если человек привит. Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций. Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности», – предположил Болибок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.

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