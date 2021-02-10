Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне Попова рассказала об отмене масочного режима 10 февраля 2021, 17:24 Текст: Елизавета Булкина

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». «Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так», – передает ее слова РИА «Новости». Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.

Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях 9 февраля 2021, 20:12

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

С помощью обычных селекций возможно «приучить» вирус к новому хозяину, то есть создать новый вариант вируса в лаборатории. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя одну из гипотез попадания COVID-19 к человеку. Глава группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек рассказал, что специалисты на данный момент выделили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку. Согласно одной из версий, вирус мог распространиться в результате инцидента, связанного с лабораторией, но данная теория считается маловероятной. «Иногда создать вирус в лаборатории сложно, а иногда не очень. Я даже имею в виду не молекулярно-биологические манипуляции, тем более что вирус обычно после них не очень жизнеспособен, а направленную селекцию, которая очень часто позволяет создавать вирусы. Просто потому, что это соответствует происходящему в природе», – говорит Чепурнов. Он приводит пример: у ученых существует понятие «адаптация к новому хозяину». Это метод, который вирусологи часто используют. В частности, он был применен при изучении вируса Эбола – он обладает высокой патогенностью только для человекообразных (для приматов и человека), а все остальные животные исходно не подвержены не только смерти, но и этой болезни. Но ученым необходимо работать с вирусом, поэтому его адаптируют для того, чтобы он мог заражать животных. «В России вирус адаптировали к морским свинкам, причем добиться этого удалось в достаточно короткие сроки (несколько месяцев). Американцы проделали похожую работу, но в отношении мышей. Это демонстрация того, что в ходе обычных селекций, создавая мутации вируса в определенном направлении, можно «приучить» вирус к новому хозяину», – рассказывает собеседник. Вирусолог поясняет, что таким образом теоретически могла произойти способная поражать человека мутация COVID-19. «Я предполагаю, что искусственно или случайно что-то такое произошло и в отношении коронавируса. Полагаю, что кто-то нашел штамм и не очень умело работал с ним, в результате чего случайным образом заболел и вынес из лабораторных условий», – говорит Чепурнов. Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев описал сценарий искусственного происхождения коронавирусной инфекции. В Сингапуре за сутки два человека заболели COVID-19 после вакцинации Pfizer 9 февраля 2021, 19:05 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о втором за сутки случае заболевания новой коронавирусной инфекцией после прививки вакциной производства Pfizer/BioNTech. Одной из заболевших является бортпроводница компании Singapore Airlines. В прошлый понедельник,1 февраля, она вернулась из ОАЭ, а на следующий день получила вакцину Pfizer/BioNTech. Спустя шесть дней, когда ее результат теста на коронавирус оказался положительным, бортпроводница ушла на самоизоляцию, сказано на сайте сингапурского минздрава. Как отмечают в ведомстве, вакцина не могла стать причиной заболевания женщины, поскольку не «не содержит живого вируса». В минздраве подчеркивают, что человек может заболеть непосредственно до или сразу после вакцинации, так как обычно ему требуется несколько недель, чтобы сформировать иммунитет. «Принимая во внимание ее недавнюю историю путешествий и возможность того, что она могла заразиться на борту самолета, мы предварительно классифицировали этот случай как завозной», – сказано в сообщении. На прошлой неделе житель Сингапура по ошибке получил пять доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech. В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Академик РАН оценил предложение Онищенко отменить обязательное ношение масок 10 февраля 2021, 15:00

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что следует везде в стране ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами. Именно это, на его взгляд, поможет стимулировать вакцинацию. «Я думаю, что пока еще рано. Все-таки эпидемиологическая ситуация в стране еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, ежедневно регистрируются новые случаи. Единственное, их надо заставлять обязательно носить не везде, а только в общественных местах, транспорте», – говорит Зверев. На данный момент маска все-таки является единственным надежным средством защиты в тех местах, где люди не могут соблюдать соответствующую социальную дистанцию, подчеркивает вирусолог. Он также объясняет, что, судя по опыту других стран, такие ослабления мер приведут к резкому всплеску заболеваемости в стране, что не хотелось бы допускать в России в ближайшее время. «Когда процентов 70-80 населения столкнется с этим вирусом, то, в принципе, можно будет говорить о коллективном иммунитете и обсуждать полную отмену обязательного ношения масок. Но, опять же, мы до сих пор точно не знаем, какой продолжительности этот иммунитет у человека, перенесшего заболевание. Поэтому торопиться сейчас с масками точно не стоит», – рекомендует академик. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что, по всем прогнозам, все риски, связанные с коронавирусом, к лету существенно снизятся или исчезнут совсем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД об отказе Украины от «Спутника V»: Киев готов платить жизнями граждан, чтобы угодить Западу 9 февраля 2021, 18:55 Текст: Алексей Дегтярев

Желание украинского руководства отказаться от российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Киеву важнее жизни и здоровья украинцев, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Фармацевтическая компания «Биолек» из Харькова подала в украинский минздрав заявку на регистрацию вакцины, но на данный момент никаких заявлений от официального руководства страны о желании получить вакцину не поступало в МИД России, сказал Руденко в разговоре с РИА «Новости». «Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют «гибридным оружием против Украины». По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан», – добавил дипломат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нежелание руководства Украины использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» – позиция абсолютного меньшинства. Пожилых включили в приоритетную категорию для вакцинации от COVID-19 9 февраля 2021, 22:25 Текст: Антон Антонов

Расширена категория граждан, которые могут в приоритетном порядке вакцинироваться от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок, сообщил Минздрав России. В приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщается, что в категорию приоритета первого уровня включены лица в возрасте от 60 лет и жители городов с населением от 1 млн человек. В группу также входят медики, сотрудники образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ. Кроме того, к указанной категории относятся лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и лица с хроническими заболеваниями, передает ТАСС. В категорию приоритета второго уровня входят сотрудники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники пунктов пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, военные, правоохранители. Кроме того, к ней относятся волонтеры. В категорию приоритета третьего уровня включены чиновники, студенты вузов и колледжей, призывники. Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Массовая вакцинация населения стартовала в России в январе. В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения. На ваш взгляд В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры? Да, пора ослаблять

Нет, оставить как есть

Меры надо ужесточить

В ВОЗ рассказали, как распространяются новые штаммы коронавируса 10 февраля 2021, 08:41 Текст: Наталья Ануфриева

Число новых случаев коронавируса, как и число жертв в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В организации указали, что «четвертую неделю подряд количество зарегистрированных новых случаев во всем мире снижается: на прошлой неделе было 3,1 млн новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее», передает РИА «Новости». «Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 тыс. новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей», – отмечается в сообщении. За неделю с 1 по 7 февраля было зафиксировано 3 млн 153 тыс. 426 новых случаев и 88 тыс. 369 летальных исходов. Вместе с тем варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться: «британский» штамм был обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм – в 15. Ранее ВОЗ определила четыре версии передачи коронавируса человеку. Из-за прекращения подачи кислорода в ковидном отделении подмосковной больницы погибли три человека 10 февраля 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

В результате прекращения подачи кислорода в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области скончались три пациента, сообщили знакомые с ситуацией источники. «В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность», – сказал источник ТАСС. В то же время Пятый канал сообщает, что, вероятнее всего, ЧП произошло из-за залипания клапана газификатора. Источник в правоохранительных органах уточнил, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. Он добавил, что ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Весной прошлого года произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М», которые производит УПЗ. При этом известно, что в июле УПЗ возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М» по заключенным контрактам. Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на данную медтехнику. После гибели пациентов в подмосковной больнице возбуждено дело 10 февраля 2021, 15:40 Текст: Алина Назарова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов ковидного отделения в больнице Одинцовского района Подмосковья после отключения подачи кислорода. «По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России. Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее сообщалось, что в среду утром в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. Однако в самой больнице опровергли эти сообщения. Так пояснили, что сбой в подаче кислорода действительно произошел, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Онищенко выступил за отмену обязательного ношения масок 10 февраля 2021, 13:30

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Необходимо везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию, считает бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита. «Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное – стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией», – передает слова Онищенко РИА «Новости». Он пояснил, что в Удмуртии ввести рекомендательный режим ношения масок позволяет вакцинация и большое число переболевших. Однако Онищенко отметил, что из-за послабления следует усилить контроль за соблюдением мер на мероприятиях. «Нет, не рано, потому что я знаком и знаю профессионализм службы в Удмуртии. Она была уже некоторое время назад в лидерах по уровню заболеваемости, поэтому это прежде всего, как следствие, достаточно высокая иммунная прослойка создается. Там вакцинация началась – это тоже уже управляемость появляется, и я надеюсь, что все-таки даже первая аппликация уже дает результаты. Поэтому это разумно. Однако когда идет послабление – нужен очень эффективный и очень своевременный мониторинг проводимых мероприятий. Если немедленно отслеживать, и если что-то возникает, то принимать дополнительные меры уже по объектам точечно», – заключил Онищенко. Ранее замдиректора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в 2021 году граждане России смогут перестать носить маски в общественных местах, если сейчас продолжат соблюдать меры профилактики. Иран назвал вакцину «Спутник V» одной из лучших в мире 9 февраля 2021, 20:38 Текст: Елена Мирошниченко

Иран назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых эффективных в мире, заявление сделал официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в стране Алиреза Раиси. ««Спутник V» является одной из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать – входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности»», - сказал Раиси в эфире телеканала IRINN. Сейчас в Иране идет разработка собственных вакцин, но несмотря на это власти страны приняли решение часть вакцинации провести при помощи зарубежных препаратов, первым из которых оказался продукт НИИ им. Гамалеи, сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что Тегеран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для поставок в другие страны Персидского залива. Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». В подмосковной больнице уточнили причину гибели пациентов после сбоя в подаче кислорода 10 февраля 2021, 14:43 Текст: Алина Назарова

Сбой в подаче кислорода действительно произошел в Никольской больнице в Подмосковье, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, сообщил глава структурного подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев. «В реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам, был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут», – рассказал он телеканалу «360». Гордеев отметил, что мобильные ИВЛ были оперативно задействованы. В тот момент никто из пациентов не погиб. Двое скончались через время из-за тяжести состояния, как отметил руководитель, не связанных с подачей кислорода. Сейчас все пациенты стационара находятся в безопасности, за ними пристально наблюдают врачи. Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в среду утром в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. В России выявили 14,5 тыс. новых случаев коронавируса 10 февраля 2021, 11:04

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 14 494 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1441, Санкт-Петербурге – 1169, Московской области – 650. Всего в стране выявлено 4 012 710 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 516 461 человек, из них 22 575 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 536 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 78 134 человек. Накануне, 9 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 019. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 525. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В России разработан новый аппарат ИВЛ с функцией безопасной томографии 10 февраля 2021, 10:30 Текст: Евгения Шестак

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех разработал первый в России аппарат искусственной вентиляции легких с функцией безопасной томографии. «Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех разработал аппарат искусственной вентиляции легких, который одновременно с поддержкой дыхательных функций может осуществлять томографию органов грудной клетки и ежеминутно отслеживать их состояние... Российских аналогов устройства на данный момент не существует», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. Отмечается, что аппарат «АИВЛ-01» предназначен для проведения искусственной вентиляции легких взрослых и детей старше года в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Особенностью данного аппарата является наличие модуля электроимпедансной томографии, что позволяет визуализировать наполнение легких в процессе дыхания, оценивать степень их поражения – в том числе при вирусных пневмониях. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, «новая разработка – это действительно прорывной продукт, который не имеет аналогов на российском рынке». В Ростехе также добавили, что планируется выпуск как аппаратов ИВЛ со встроенным томографом, так и томографа как самостоятельного изделия. При этом прибор со встроенным томографом отличается компактностью. Это позволяет контролировать качество вентиляции легких без переключения между аппаратом ИВЛ и томографом и использовать прибор не только в стационаре, но и при транспортировке пациентов. Опытный образец аппарата уже изготовлен, ведутся технические испытания для его регистрации. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к регистрации в России готова новая тес-система, способная выявить британский штамм коронавируса. Роспотребнадзор создал высокоточный экспресс-тест на коронавирус 10 февраля 2021, 11:15 Текст: Наталья Ануфриева

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для быстрой диагностики COVID-19, он снижает общее время тестирования в три-четыре раза, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении на сайте Роспотребнадзора сообзщается, что «ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 – возбудителя новой коронавирусной инфекции». «Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза», – указывается там. Общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР. Новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP). «Амплификация нуклеиновых кислот происходит при постоянной температуре, без смены температурных циклов. Такой способ амплификации нуклеиновых кислот делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности», – подчеркивается в сообщении. Скорость, простота и низкая стоимость новой технологии LAMP позволяют использовать ее для мониторинга распространения коронавируса. Тест адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволит «не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны». Отмечается, что «диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям». Экспресс-тест «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT» был зарегистрирован 3 февраля. Он поможет идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Экспресс-анализ также можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи, что имеет жизненно важное значение для отслеживания передачи вируса. Ранее тест-систему для выявления британского штамма COVID подготовили к регистрации в России. ЮАР заявила о готовности закупить «Спутник V» 10 февраля 2021, 10:11 Текст: Алина Назарова

Правительство Южно- Африканской Республики рассматривает возможность приобретения российской вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации населения от коронавируса, заявил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе. «Мы находимся в продвинутой фазе переговоров о получении вакцины «Спутник V», – сообщил он на брифинге о планах властей по вакцинации граждан страны. Министр отметил, что соответствующие переговоры ведутся и с другими производителями вакцины от COVID-19, передает ТАСС. Своим распоряжением 7 февраля глава Минздрава ЮАР приостановил подготовку в стране к массовой вакцинации прививкой компании AstraZeneca, первая партия которой в составе 1 млн доз была доставлена из Индии 1 февраля. Кампания должна была начаться 10 февраля, однако проведенные в Йоханнесбурге исследования показали низкую эффективность этой вакцины от распространившегося в стране штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. Сейчас правительство ЮАР рассматривает альтернативные вакцины. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии.