Путин потребовал защитить интересы вкладывающих в ценные бумаги граждан

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1 февраля, понедельник | Последнее обновление — 16:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: TikTok начал блокировать призывающие на незаконные акции аккаунты
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Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до очевидной лажи, как, например, вышедшую в прокат интерпретацию подвига Зои Космодемьянской.
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Если все это лишь «ошибки» Ельцина, как утверждают сегодня его «адвокаты», то тогда кто же такой сам Борис Николаевич? Может, Ельцина было несколько? Но нет, это был один человек. Прошедший путь от крепкого советского хозяйственника – к позорному образу «Борьки-пьяницы».
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«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам выборов Рютте уйдет на политическую пенсию.
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В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Путин потребовал защитить интересы вкладывающих в ценные бумаги граждан
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Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы граждане, вкладывающие в ценные бумаги, не стали новой версией «обманутых дольщиков» и призвал защищать их интересы.
«Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!» – передает слова главы государства ТАСС.
В ходе совещания по ситуации в банковской сфере Путин также заявил, что инвестиции банков в непрофильные активы не должны ставить под угрозу сохранность средств вкладчиков. Он напомнил, что на фоне кардинальных изменений в банковском секторе возникают не только новые возможности для бизнеса и граждан, но и дополнительные риски.
«И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков», – сказал президент.
Ранее Банк России оценил в 600 млрд рублей вложения россиян в «мутные» инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием, половина из которых была сделана в 2020 году.
Слепаков раскритиковал Невзорова за «некрофилию»
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Комедийный артист и сценарист Семен Слепаков раскритиковал журналиста Александра Невзорова за «некрофилию».
Невзоров в своем Instagram оскорбительно отозвался о скончавшемся 28 января на 88-м году жизни народном артисте СССР Василии Лановом в связи с его общественной позицией и поставил под сомнение творческие заслуги актера, «который когда-то снимался в кино». Кроме того, Невзоров раскритиковал Слепакова за то, что юморист якобы сотрудничает с властью. При этом журналист нарисовал образ Слепакова, поедающего своих «старых друзей». Свою речь Невзоров закончил лозунгами украинских и белорусских националистов «Слава Украине!» и «Живе Беларусь!».
«Спасибо, Александр Глебович, за то, что, как и многие, не обошли меня вниманием. Мне это очень лестно, хоть вышло, на мой взгляд, не так остроумно, как обычно. Вы снова направили полет своей фантазии в сторону каннибализма. Понимаю – тема Вам близка, Вы, собственно, этим и занимаетесь в своих программах. Но Ваши регулярные экскурсы в каннибализм, на мой взгляд, слегка приелись. Надо двигаться дальше – возможно, как-то покрутить «некрофилию» – судя по фрагменту про Ланового, вы в этом тоже прекрасно разбираетесь. А насчет моей продажности – безусловно, у Вас большой личный опыт в таких делах, но, видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх. Здоровья Вам и побольше подписчиков!» – написал Слепаков в ответ на слова Невзорова.
Ранее Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.
Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В стихотворении Слепаков упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих.
В ответ на это сторонники блогера Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля.
Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением.
МИД ответил на заявления США о несанкционированных акциях в России
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Нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы, заявил МИД России, потребовав прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния»). Печально, что упустили предупреждение о «высокой цене и рисках» реализации данной доктрины», – говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.
В МИД также заявили, что грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами.
«Митинги», о которых вы столь неподобающе для представителей дипломатической профессии заботитесь, являются не «запланированными», а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно – открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо?» – подчеркивается в сообщении.
«Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», – добавили в ведомстве.
В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Российского бизнесмена из списка Forbes избили в Москве
Московские полицейские начали проверку после обращения российского бизнесмена, основателя компании Oncobox Андрея Гаражи, сообщившего о своем избиении в центре Москвы, рассказали в правоохранительных органах.
Бизнесмен сообщил, что был избит 30 января в ресторане на Большой Якиманке. С ушибами и ссадинами лица он обратился в ГКБ № 36 имени Ф.И. Иноземцева и после оказания медицинской помощи был отпущен, передает ТАСС.
В 2020 году Гаража попал в список самых перспективных россиян по версии журнала Forbes в категории «Наука и технологии». Компания предпринимателя Oncobox специализируется на разработке персонализированных методов диагностики и лечения сложных случаев рака с применением оригинальных молекулярно-генетических методов и алгоритмов машинного обучения.
Москва отказалась слушать заявления США о несогласованных акциях
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Россия не готова воспринимать и прислушиваться к заявлениям США насчет несанкционированных акций в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается заявлений американских представителей в отношении нашей страны и в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то еще раз повторяю: мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что воскресенье «стало нелегким» для многих европейских стран, где имели место незаконные акции.
«Здесь, наверное, нелишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены... Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойное. Им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан», – отметил представитель Кремля.
В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.
МИД России заявил, что нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы. Ведомство потребовало прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
СБУ заявила о попытке китайского инвестора уничтожить мощности «Мотор Сич»
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку предприятия «Мотор Сич», производящего авиадвигатели, где обнаружена подготовка к уничтожению производственных мощностей, сообщили в ведомстве.
«Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич». В рамках начатого уголовного производства, служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение», – сказано на сайте СБУ.
Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил в пятницу о новых санкциях в отношении китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (инвестор «Мотор Сич» – прим. ВЗГЛЯД) и ее основого акционера Ван Цзина. Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала с Украины и запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, передает ТАСС.
В ноябре прошлого года сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» захотели взыскать с Украины 3,5 млрд долларов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Политолог предсказал изменение юридического статуса Навального
«Количество сторонников Навального, вышедших на улицу, стало меньшим. Что касается самого блогера, то ему наверняка заменят условный срок на реальный, потому что это соответствует норме закона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев.
Так он прокомментировал предварительные итоги незаконных акций в поддержку блогера Алексея Навального, которые состоялись в воскресенье.
«Знаете, есть такая поговорка: если не знаешь, как поступать – поступай по закону. Независимо от политических взглядов, если кто-то нарушил закон – он должен за это ответить», – считает президент консалтингового агентства Bakster-group.
«И полиция сейчас работает в рамках закона. Организацию массовых беспорядков нужно твердо пресекать, потому что из истории мы хорошо знаем, что подобные акции ни к чему хорошему не приводят», – напомнил эксперт.
«При этом очевидно, что количество сторонников Навального, вышедших на улицу, стало меньшим. Это видно и по статистике, и по фотографиям. Что касается самого Навального, то ему наверняка заменят условный срок на реальный, потому что это также соответствует нормам закона», – заключил Гусев.
Ранее стало известно, что в несогласованной акции в Москве в поддержку блогера принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. В других городах России также зафиксирована малочисленность акций.
По мнению экспертов, на фоне пандемии некоторые люди искали форму психологической разрядки, «но получили своего рода «тухляк». «Политического праздника не получилось, потому акции протеста оказались малочисленными», – считает политолог Александр Рудаков.
В то же время политолог Олег Матвейчев указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает Матвейчев.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Кроме того, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд заменить для Навального условное наказание на реальный срок.
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. По данным ФСИН, в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. При этом, сообщили в ведомстве, сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.
Кравчук предложил Украине референдум о возвращении Крыма и Донбасса
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Необходимость возвращения Донбасса и Крыма под контроль правительства Украины должна быть вынесена на референдум, заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
«Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос о статусе Донбасса), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством) Украины, но являются украинскими территориями… То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
При этом глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу выразил мнение, что способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.
Ранее Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. В воскресенье донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Джозефа Байдена на американских выборах вела военную подготовку в Донбассе.
В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». После этого в Кремле подчеркнули, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит. Между тем лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что после принятия ДНР и ЛНР в состав России в Киеве произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Врач рассказал, когда появится «волшебная» таблетка от рака
«Волшебная» таблетка вряд ли когда-то появится в мире, на данный момент главным инструментом в борьбе с онкозаболеваниями можно назвать их выявление на ранних стадиях, рассказал внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Он сообщил, что с возрастом вероятность заболеть раком выше, после 65 лет риск увеличивается на 7-10% каждое пятилетие. Заявление Каприна прозвучало в эфире радио «Говорит Москва», передает РИА «Новости».
Также онколог рассказал, что в России растет заболеваемость раком, это связано с тем, что программы диспансеризации и скрининга работают, болезнь выявляют.
Ранее специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких.
В Китае спрогнозировали сценарий упадка США
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Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун выразил мнение, что упадок Соединенных Штатов будет проходить по сценарию распада Британской империи.
«Соединенное Королевство долгое время было самым могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий», – приводит слова Сюэтуна РИА «Новости».
Он признался, что его не шокирует и не удивляет этот процесс в Соединенных Штатах. «Со временем все империи приходят в упадок, ничего не изменится в ближайшие тысячелетия. Великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок», – заявил политолог журналу Spiegel. Сюэтун также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.
В прошлый четверг новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Днем ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.
Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая.
В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации 45-го президента США Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.
Франция призвала Германию отказаться от «Северного потока – 2»
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Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявил госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter.
«Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», – передает его слова Deutsche Welle.
Бон добавил, что Франция уже выступала за свертывание проекта «Северный поток – 2».
Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Между тем США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
Врач раскрыл причину смерти Началовой
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Лечащий врач Юлии Началовой Василий Шуров раскрыл истинную причину смерти певицы: артистка до последнего отказывалась оперировать пораженную гангреной ногу.
Врач объяснил, что Началова из-за подагры привыкла терпеть боли и перетерпела заражение до стадии «всасывания» в кровь, передает «Московский комсомолец».
«Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания – было поздно. Начался сепсис», – сообщил специалист.
Шуров добавил, что все началось с раны на пальце ноги. Он отметил, что надо было убрать участок некроза. Но убедить Началову в том, что промедление смертельно опасно, он не смог. «Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках», – сказал он.
Ранее стало известно содержание последнего аудиосообщения Началовой, которое она отправила своему пиар-директору.
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца. После этого некоторые СМИ обвинили в причастности к болезни и смерти певицы бывшего мужа, в итоге мужчине пришлось обратиться за юридической помощью.
Зеленский пожаловался на необходимость «стоять с протянутой рукой»
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Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой», заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.
Отвечая на вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками, Зеленский посетовал на то, что Украина не является членом Евросоюза. «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС.
«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».
В прошлую пятницу Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов исключил регистрацию российской вакцины. Напомним, 13 января Украина отказалась от российского препарата «Спутник V». В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.
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В России предупредили о резком подорожании одежды и бытовой техники
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Рост стоимости морских перевозок может стать причиной резкого подорожания импортной продукции в России, в частности, речь идет о повышении стоимости одежды и бытовой техники, рассказали участники рынка из нескольких отраслей.
Участники рынка подчеркивают, что стоимость морских грузоперевозок к концу 2020 года выросла с 1,5 до 9 тыс. долларов за один контейнер. Как объяснил представитель производителя бытовой техники Candy Глеб Мишин, в стандартный контейнер вмещается 60-70 холодильников, следовательно, на каждую единицу товара придется на 100 долларов больше расходов, передает РБК.
По словам Мишина, компания долгое время пыталась сдерживать рост цен за счет собственных ресурсов, однако надежды на временный характер повышения стоимости перевозок не оправдались. При этом, как указал представитель Candy, из-за высокого уровня локализации реальное подорожание не будет столь существенным, как рост тарифов на контейнерные перевозки.
Помимо увеличения стоимости бытовой техники, цены вырасти могут на одежду и обувь. В компании Zenden Group не исключают, что обувь в торговых точках подорожает от 2% до 20%.
Поводом для резкого роста цен на контейнерные перевозки стали выборы президента США. После победы Джо Байдена спрос на грузоперевозки между Соединенными Штатами и Китаем значительно вырос. В итоге все свободные суда были переброшены на это направление. Кроме того, Пекин ввел дополнительные требования оформления грузов, из-за чего срок поставок значительно увеличился.
Ранее департамент аудита экономической эффективности Счетной палаты заявил, что российское правительство смогло сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров.
Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом
Чешский президент Милош Земан назвал ситуацию с Алексеем Навальным балаганом, отметив, что блогер не борец за демократию, а российский националист.
Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что страна будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального.
«Ситуация с этим Навальным – это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал в мониторе (мониторинге информации - ред.), что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например, чеченцев. Ну, и еще нашлось бы несколько других дел», - сказал Земан, выступая по радио Frekvence 1.
По мнению чешского президента, Навальный является «российским националистом».
«Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина) месте», – добавил он.
Ранее МИД России заявил, что действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Юмашева: Наступит время, когда про Ельцина будут говорить правду
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Дочь первого президента России Татьяна Юмашева выразила уверенность, что наступит время, когда про Бориса Ельцина будут говорить правду.
«Сегодня папе исполнилось бы 90 лет! Как он не цеплялся за власть, так он не цеплялся и за удобную, спокойную жизнь. (...) Ельцин жил не для себя, не для своей семьи, он реально вкалывал всю жизнь и горел только одним – что-то еще полезное сделать для людей, для страны. (...) Он умел разговаривать с людьми, слышать их, их чаяния и боли. Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. (...) И я уверена, что наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду», – написала Юмашева на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге запланированы различные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Ельцина, при этом крупных торжеств не планируется из-за эпидемиологической обстановки. Президент России Владимир Путин решил принять участие в мемориальных мероприятиях по случаю юбилея Ельцина.
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