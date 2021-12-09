Депутаты Калмыкии одобрили проект введения QR-кодов в общественных местах

Депутаты Народного Хурала Калмыкии поддержали внесение изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, одобрив обязательное использование QR-кодов в общественных местах, сообщили в пресс-службе парламента.

«Поддержан ФЗ по QR-кодам. Полемика по этому вопроса была долгой, в результате «за» проголосовало 19 депутатов, против – «5», – передает РИА «Новости» со ссылкой на итоги рассмотрения законодательной инициативы.

Напомним, 12 ноября в Госдуму было внесено два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предполагает посещение россиянами общественных мест с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо медотвода.

Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Законопроект отправили в регионы России, чтобы собрать отзывы и предложения перед окончательным принятием.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как будет работать закон о QR-кодах.