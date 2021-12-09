Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году, несмотря на новые штаммы и отказ населения прививаться, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, он не ожидал появления столь заразного варианта «дельта» и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

«Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», – написал он в своем личном блоге.

Гейтс также считает, что мир сейчас лучше подготовлен к борьбе с коронавирусом, чем раньше, хотя «омикрон» вызывает беспокойство.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, высказал предположение, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция может выйти на более низкие уровни смертности и тяжелого течения болезни уже к лету 2022 года.

До этого профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать.

Между тем, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза.

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