Гейтс предрек скорое окончание пандемии COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, высказал предположение, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция может выйти на более низкие уровни смертности и тяжелого течения болезни уже к лету 2022 года.

«С природным иммунитетом, вакцинным иммунитетом и новыми лекарствами для орального применения, которые могут дать такой масштаб (иммунитета), которого никогда не добивались антитела, уровни смертности и тяжелого течения болезни должны резко упасть, и к следующему лету стать даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе», – цитирует его РИА «Новости». При этом Гейтс отметил, что такое возможно лишь в том случае, если не возникнут новые, неожиданные штаммы коронавируса.

По словам Гейтса, появление новых штаммов, «по нынешним данным, маловероятно, но все же не может сбрасываться со счетов». Основатель корпорации Microsoft пояснил, что сделать такой вывод ему позволяют поступающие сейчас «очень хорошие» новости по вакцинам и лекарствам для орального применения.

«Все ограничения, связанные с предложением (по вакцинам), будут решены к середине следующего года, так что останутся только ограничения, связанные с логистикой и спросом», – сказал Гейтс

Еще одно впечатляющее событие, по его словам, «это то, что сначала Merck, а теперь и Pfizer разработали антивирусные препараты для орального применения». Гейтс пояснил, что лекарство, произведенное фармацевтической компанией Merck, может быть выпущено с ценником ниже восьми долларов, что позволит людям «начать превентивное лечение немедленно после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию».

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года.

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