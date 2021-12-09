Главу УГИБДД Ставрополья с «золотым унитазом» заподозрили в оформлении имущества на третьих лиц

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, подозреваемого в получении взяток на 19 млн рублей, в ходе расследования у него обнаружили недвижимость и имущество, приобретенное, по предварительным данным, преступным путем и оформленное на третьих лиц, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «имущество оформлено на третьих лиц, (по предварительным данным) купленное на деньги преступно нажитые, судом к производству еще не принято, подписывал его (обвинительное заключение по уголовному делу) первый заместитель генпрокурора», передает ТАСС.

Кроме того, иск об обращении в доход государства имущества Сафонова пока в суд не поступил, передает РИА «Новости».

Между тем адвокат начальника УГИБДД Сергей Шишов заявил, что обвинение в окончательной редакции пока не предъявлено. Сафонов находится в СИЗО в Новочеркасске Ростовской области, и им «ничего неизвестно» о готовящемся иске Генпрокуратуры.

«Вопрос о том, что кто-то что-то намерен делать, но когда это будет, какой-то процессуальный документ или исковое заявление – тогда есть предмет для разговора. В настоящий момент такого нет, ни иска, ни каких-то сведений, что найдено принадлежащее Сафонову или кому-то еще», – пояснил Шишов.

Ранее стало известно, что у Сафронов нашли более 20 объектов недвижимости. Напомним, Сафронова и еще более 35 человек из числа его подчиненных задержали летом по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Интересным открытием стал дом Сафонова: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, а также золотые унитазы и золотые смесители.

Позже подозреваемый отрекся от дворца с позолоченными унитазами, однако его соседи рассказали, что Сафронов строил дом с нуля.

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