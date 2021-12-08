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Суд отправил в колонию тиктокера за нападение на спецавто в Москве
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Тверской суд Москвы назначил 2 года и 8 месяцев колонии TikTok-блогеру Константину Лакееву, который повредил служебный автомобиль в ходе несогласованной акции, проходившей 23 января 2021 года, сообщили в суде.
«Тверским районным судом в отношении Лакеева вынесен приговор, которым ему назначено 2 года и 8 месяцев лишения свободы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя суда.
Парня признали виновным по статье «Повреждение имущества из хулиганских побуждений». В совершении преступления он признался, заявив, что раскаивается.
Речь идет об инциденте, когда толпа протестующих забрасывала снежками служебный автомобиль и пинала его. В результате нападения было выбито окно в машине, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Напомним, несогласованные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального прошли в нескольких городах России 23 и 31 января. По факту нападения на силовиков и хулиганства возбуждены уголовные дела.
Дробницкий: Итоги разговора Путина и Байдена стали ужасающими для Украины
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«В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Накануне президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
«Беседа с Владимиром Путиным стала для Джо Байдена аппаратной победой и усилила позиции на внутриполитическом направлении. Глава Белого дома позиционирует итоги встречи с Путиным однозначно. Пока вся Европа с замиранием сердца следила за эскалацией между Москвой и Киевом, президент США поговорил с мистером Путиным, и опасность войны отступила. На виртуальный «Саммит за демократию», который открывается в четверг, Байден въедет на белом коне», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Впрочем, по словам эксперта, вся эта риторика вашингтонской администрации рассчитана исключительно на западного, американского потребителя. «Стоит отметить и то, что перед саммитом Белый дом «продавил» Конгресс, заставив демократическое большинство и даже часть республиканцев убрать из бюджета санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга России. Они были обменены на финансовую помощь Украине. Это тоже показывает рост влияния Байдена», – пояснил собеседник.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Что касается итогов встречи для Москвы, то с российской точки зрения это было немногим более, чем протокольное мероприятие, важность которого состоит только в одном – оно поддерживает дух Женевы в плане регулярных контактов России и США на высшем уровне, полагает Дробницкий.
«Ужасающими итоги встречи можно назвать для Украины. В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Кстати, если замгоссекретаря Виктория Нуланд в ближайшее время не инициирует перестановок во властных структурах Украины, это будет означать, что Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – добавил политолог.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, в списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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В Белом доме рассказали о планах Байдена после беседы с Путиным
После онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным глава США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, заявили в Белом доме.
«Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Великобритании Джонсоном после разговора с президентом Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.
Переговоры между лидерами длились два часа, об их итогах не сообщалось, о результатах не известно.
Ранее Байден беседовал с лидерами европейских стран. Политики договорились оставаться в тесном контакте на тему наращивания Россией военной мощи у границ Украины.
В Белом доме добавили, что в ежедневном брифинге примет участие советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Британцы испугались отключения России от SWIFT
Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отреагировав, в частности, на планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.
«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» – написал NoLonger ATory, передает РИА «Новости».
«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», – считает Paul Calvert.
«Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность», – отметил Intra Venus.
«Сравните президентов на фотографии с видеовстречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный», – указал cliff Woods.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Перед этим американские СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена.
Полицейский рассказал о задержании стрелка в МФЦ
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Злоумышленника, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, задержал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Как рассказал сам Домолаев, он услышал «хлопки» и заметил убегавшего к выходу из здания преступника. Полицейский сумел догнать и обезвредить стрелявшего. О том, что происходило в МФЦ до этого, рассказали в мэрии Москвы.
Мужчину, открывшего стрельбу в московском МФЦ, удалось задержать старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву. Он рассказал телеканалу РенТВ подробности случившегося: «Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним».
По словам Домолаева, при задержании злоумышленник оказал сопротивление. На поясе у преступника были нож и огнестрельное оружие. Полицейский обезвредил стрелявшего и дождался прибытия коллег. Как сообщили в МВД, Домолаева представят к государственной награде.
События, по словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, развивались следующим образом. Во вторник в 15.00 в центр госуслуг Рязанского района для получения паспорта пришел мужчина. В зоне ресепшен мужчина открыл стрельбу. В результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, еще четыре человека пострадали. Среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка десяти лет.
На место происшествия незамедлительно прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка десяти лет – в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.
На место были незамедлительно вызваны правоохранительные органы и проведена эвакуация посетителей и сотрудников. По словам Раковой, столичные офисы «Мои документы» оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций (таких как террористическая угроза, пожары и другие техногенные происшествия) напрямую поступает в правоохранительные органы. Также в каждом центре госуслуг работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы.
СМИ первоначально сообщали о том, что стрелком оказался Сергей Глазов, бывший военный, находившийся на службе до 2010 года. СМИ и телеграм-каналы распространили фото задержанного. Однако позднее мужчина, который был изображен на фото, опроверг свое участие в инциденте. «Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении, обнародованном в соцсетях.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Как сообщают СМИ, на допросе открывший стрельбу в московском МФЦ вел себя неадекватно, не мог объяснить мотивы, говорил про коронавирус и «всемирный заговор».
По мнению генерал-майора полиции в отставке Владимира Ворожцова, причиной трагедии могло стать неумение служб безопасности МФЦ работать с психически неуравновешенными людьми. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что в государственных учреждениях работают охранники по договору, все они обязаны пройти соответствующее обучение. Но для предотвращения подобных актов следует, по мнению эксперта, учить персонал так, чтобы охранники умели выявлять граждан с психическими отклонениями и не создавали ситуации, когда неуравновешенные люди доходят до агрессивного состояния и фактически террористического поведения.
СК возбудил
уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Иммунолог: COVID начал поиски нового «хозяина» вместо человека
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Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», – приводит РИА «Новости» слова эксперта.
При этом Жемчугов утверждает, что пандемия в человеческой популяции подходит к концу. Однако конкретные сроки окончания пандемии, по словам эксперта, будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%. Он заявил, что ВОЗ нужно «взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован».
«Когда их станет больше 70–80% (вакцинированных и переболевших – прим. ВЗГЛЯД), вирус должен найти свое новое убежище – это вот каких-то животных в природе», – отметил Жемчугов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней.
За минувшие сутки в России выявили 31 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания.
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Владелец «Рив Гош» и «Юлмарт» Мейер задержан в Петербурге
Хозяин сети «Рив Гош» и совладелец ретейлера «Юлмарт» Август Мейер задержан в Петербурге по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, пишут СМИ.
Мейера и его супругу Инну задержали по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».
Новость о задержании подтвердил источник РБК, близкий к ФСБ.
Отмечается, что кредит был получен у Сбербанка незадолго до закрытия «Юлмарта», который прекратил деятельность в 2020 году.
Мейера и его супругу сейчас допрашивают сотрудники СК в качестве подозреваемых, отмечается, что вскоре они могут стать обвиняемыми.
С 2016 года в «Юлмарте» наблюдается конфликт между акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером, которые совместно владеют 61,5% ретейлера, а также с третьим акционером Михаилом Васинкевичем (38,5%).
В США решили изучить возможность эвакуации своих граждан с Украины
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Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, передает CNN.
«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза американских граждан. Уточняется, что такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
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Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.
Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».
США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».
Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».
Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.
Менендес на слушаниях на тему политики в отношении России заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.
По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».
«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – заявил глава международного комитета.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
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Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
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Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Стало известно, зачем стрелявший пришел в МФЦ
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ в Москве, пришел туда для получения нового паспорта, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.
Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.
Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, местный житель, бывший военнослужащий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии
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Действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»
«Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – заявил Лукьянов.
Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».
«В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.
Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – заявил он.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Переговоры Путина и Байдена завершились
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа по закрытому каналу видеосвязи.
Журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине
Зампредседателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер полагает, что необходимо вслед за США и Австралией устроить тотальный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних [Олимпийских] игр [в Китае]», – передает ТАСС слова Бер в интервью медиагруппе «Функе».
При этом она добавила, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, который объявили США, происходит с опозданием, и это «наименьшее», чего можно ожидать от Запада. Зимние Олимпийские игры в Китае, по мнению зампредседателя ЕП, являются «ошибочной площадкой в неправильном месте».
В этой связи Бер утверждала, что четкие сигналы Запада в сторону Пекина давно назрели. «Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних [Олимпийских] играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», – заключила зампредседателя Европарламента.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.
В среду стало известно, что Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае.
Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что олимпийское движение не пострадает от решения правительства США не отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду 2022 года.
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Эксперт: Конгрессмены сняли санкции с «Северного потока – 2» в качестве подарка Байдену
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Решение демократов-конгрессменов снять санкции против «Северного потока» стало подарком не Москве, а лично Байдену. Они считают, что у президента США должна быть свобода действий в этом вопросе. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя решение американских законодателей вычеркнуть из проекта оборонного бюджета упоминание о санкциях против «Северного потока – 2».
«Демократическая фракция в Конгрессе решила сделать подарок не России, а Байдену, поскольку последние санкции, о которых шла речь в проекте оборонного бюджета США – это инициативы, возникшие на Капитолийском холме. И там долгое время не было ясно, насколько демократы выдержат дисциплину», – заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Формально демократы контролируют обе палаты – и сенат, и палату представителей, напомнил эксперт. «Демократическая партия хочет, чтобы позиция законодательной власти в отношении санкций совпадала с позицией исполнительной власти. И вот поэтому демократы сейчас додавливают республиканцев», – сказал Кортунов.
«Это касается не только санкций против России, которые вошли в бюджет, а теперь исключены из него, но и некоторых других моментов, по которым республиканцы тоже бегут впереди паровоза, что не нравится ни демократическим коллегам, ни тем более чиновникам администрации. В Белом доме считают, что Конгресс лезет не в свое дело, превышает свои полномочия», – убежден Кортунов.
Президент США Байден хочет обладать свободой действий, он понимает, что в противном случае он повторит судьбу предшественника – Дональда Трампа, которого «максимально ограничивали и прессинговали, отбирали полномочия, и в результате он не смог сделать всего, чего, возможно, хотел», добавил политолог.
«Для США главный вопрос – будет или нет война на Украине. Все эти санкции, которые обсуждаются по отдельным персоналиям в России – мелочи. Если вдруг, не дай бог, разразится крупная война в центре Европы, то встанет вопрос секторальных санкций. Тогда США начнут свою большую игру, они попытаются загнать Россию в «иранскую лигу», заблокировать экспорт углеводородов из нашей страны, наказывать всех покупателей российского газа и нефти и даже выгнать Россию из SWIFT и вообще изолировать ее с финансовой точки зрения», – пояснил политолог.
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-встречу, которая продлилась два часа. Российский лидер находился в своей резиденции в Сочи, а Байден – в Вашингтоне, в Белом доме. Журналистам показали только первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Как сообщалось накануне, лидеры собирались обсудить самый широкий круг вопросов – главным образом напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
В тот момент, когда разговор двух президентов уже завершался, стало известно, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока – 2», сообщило РИА «Новости».
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