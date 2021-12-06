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6 декабря, понедельник | Последнее обновление — 15:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин прибыл в Индию на переговоры с Моди
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно об опасениях НАТО из-за «мигрантского вторжения» России в Прибалтику
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В НАТО и Киеве боятся, что Россия займет границу стран Прибалтики и ЕС меньше чем за два часа с помощью мигрантов, сообщило издание Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, Россия якобы может направить нелегалов к Сувалкскому коридору, по которому проходит граница Польши с Литвой, где планирует устроить беспорядки, передает РИА «Новости».
«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить <...> военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией», – отмечает издание.
Источник Times на Украине считает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе Москва может использовать, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину.
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Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев» пообещал, что коммунальные службы будут круглосуточно бороться с гололедом, «посыпая дороги снегом».
«Всегда, когда снег, у нас Киев – сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем», – заявил Кличко, вероятно, имея ввиду, что на дорогах будут рассыпать песок или соль для меньшего скольжения. Он не заметил своей оговорки и продолжил речь, сообщает «Фокус».
Он также призвал по возможности чаще пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей, чтобы избежать коллапса из-за снегопадов.
Виталий Кличко известен своими оговорками. Так, в августе 2014 года мэр Киева просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле.
В Германии назвали источник разведданных США о подготовке Россией «вторжения» на Украину
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«Новые разведданные могли быть собраны британской разведкой. Мы уже несколько лет наблюдаем, как США и Британия подсовывают Германии фейки», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее американские СМИ сообщили, что США предоставили странам Евросоюза «нехарактерный» и «крайне широкий» объем данных разведки о якобы подготовке России к «вторжению» на Украину.
«Главная цель предоставления европейцам новых разведданных по поводу якобы готовящегося вторжения Кремля на Украину – сплотить Европу против России. Однако в Германии я не вижу желания портить отношения с Россией. Наоборот, в кругах нового правительства ФРГ слышны идеи о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях», – считает германский политолог Александр Рар.
«Я думаю, что эти разведданные собрала британская разведка. Мы уже три-четыре года наблюдаем, как Британия и США подсовывают немецкому правительству различные фейки. Более того, все это сопровождается атмосферой секретности и анонимности, в итоге Германии предлагается просто поверить на слово. Так было и по делу Скрипалей, и по поводу Навального и так далее», – добавил собеседник.
Эксперт предположил, что «сотрудничество» Вашингтона и Лондона укрепилось в 2016 году, когда появились первые «данные» о якобы вмешательстве России в американские выборы. «Такая информация исходила именно от британо-американских источников, у немцев этих данных не было, – добавил Рар. – Кроме того, именно из этих стран осуществляется прослушка европейских политиков».
«Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, США и Британия хотят сделать из России очередное пугало и агрессора, который нападает на Европу. Но проблема в том, что большинство европейских стран не хочет сражаться за Украину. Хотя на Германию оказывается очень сильное давление. Здесь идет большая игра, которая вступает в очень опасную фазу», – полагает аналитик.
«Но в разведслужбах Германии и других стран Европы тоже сидят не дураки и, учитывая опыт вторжения США в Ирак и другие страны Ближнего Востока, они засомневаются в правдивости новых данных», – резюмировал Рар.
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Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептически настроенные страны Евросоюза и НАТО – в том числе Германию – в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, заявили источники Financial Times. По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает FT, Вашингтон начал делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, США передали союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В Белоруссии пообещали украинским военным жесткий ответ на нарушение границы
Белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной госграницы будут действовать крайне жестко при возникновении таких случаев в дальнейшем, заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.
«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», – приводит слова Павлова госагентство «Белта» в Telegram-канале.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности. Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии.
На Украину прибыл второй корабль с американским углем
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На Украину прибыло второе судно класса «Панамакс» с американским углем, в ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций.
«Общий объем второй поставки составляет 66 тысяч тонн. Сегодня судно принято на 20-й причал порта ТИС (порт Южный)», – сообщается на сайте компании ДТЭК Энерго.
Отмечается, что в ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций и позволит обеспечить стабильность энергосистемы в пиковые периоды.
«Ожидается, что в декабре на Украину прибудут еще три судовых партии с углем, зафрахтованных ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь–январь поставок составляет около 470 тыс. тонн», – говорится в сообщении.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что импортных объемов угля Украине хватит на несколько недель. Подобные поставки должны идти постоянно, иначе страну ждут большие проблемы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.
Он добавил, что недостатка угля в стране не будет. «Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время», – указал он. Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью покрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года.
Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
На Украине рассказали об операции Нидерландов по вывозу Цемаха из Донбасса
Нидерландская сторона долгое время планировала операцию по доставке на подконтрольную Киеву территорию бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, заявил бывший разведчик Украины, один из руководителей операции по задержанию Цемаха Роман Червинский.
«Голландцы очень длительное время пытались доставить Цемаха. Эта операция планировалась не один год ими, и они обращались к нашим органам и к высшему руководству нашего государства с просьбой помочь это сделать. Они даже рассматривали возможность проникнуть на территорию Снежного, где он проживал, проникнуть туда на двух вертолетах, захватить его и вывезти. Они хотели это делать, потому что он был настолько важен. Он был руководителем противовоздушной обороны Снежного, который выставлял «Бук» на позицию, с которой был осуществлен выстрел, запущена ракета и сбит Boeing. Он сотрудничал с российским командованием и вывел этот российский экипаж с территории за границу, чтобы можно было скрыть российское участие в этом», – передает РИА «Новости» слова Червинского в эфире канала «Украина», повторившего уже ранее опровергнутые тезисы о причастности России к катастрофе.
В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом.
Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ.
В июне в Нидерландах на слушаниях по делу о крушении MH17 судья говорил, что Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета, заявил в августе – начале сентября 2019 года, когда он был заслушан как свидетель, что не видел ЗРК «Бук» в ходе конфликта на востоке Украины.
США убедили Европу в подготовке России к «вторжению» на Украину
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Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептические настроенные страны Евросоюза и НАТО в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, сообщили источники Financial Times.
По имеющимся у издания данным, дипломатическое «взаимодействие», а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину», передает РИА «Новости».
По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает издание, США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки – как и почему США видели то, что мы не видели», – заявил неназванный чиновник изданию.
Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Россия не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать», однако американские «разведданные» изменили их мнение, пишет издание.
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В материале также говорится, что президент США Джо Байден в ходе разговора во вторник намерен «предостеречь» российского коллегу Владимира Путина от «вторжения» на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Министр обороны и главком ВСУ прибыли на позиции силовиков в Донбассе
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Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный посетили передовые позиции украинских военнослужащих в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба силовой Операции объединенных сил ВСУ.
«Сегодня в район проведения [силовой] операции Объединенных сил прибыли Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. В канун тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих наградами и ценными подарками… Кроме того, вместе с Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком чиновники побывали на передовых позициях, где поздравили воинов с наступающим праздником и отметили лучших», – говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба силовой операции ВСУ в соцсети Facebook.
В воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации. Позже власти ДНР предложил Украине начать диалог «о соседстве».
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Задержанному за опасную езду бойцу ММА Чоршанбиеву пригрозили депортацией
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Административный протокол по статье о нарушении правил въезда в Россию составлен в отношении бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного за опасную езду по Лефортовскому тоннелю в Москве без прав и полиса ОСАГО, ему грозит выдворение из страны, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В отношении бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева составлен административный протокол по ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в РФ). Решение будет принимать суд Москвы», – сообщил источник ТАСС. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа и административное выдворение за пределы страны.
Ранее в УГИБДД Москвы сообщили, что задержан водитель, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю в Москве, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео для соцсетей. Источник сообщил, что речь идет о Чоршанбиеве. Чоршанбиев сообщил, что не публиковал в Сети видеозапись со своими правонарушениями.
Лукашенко заявил о неприемлемости для Белоруссии планов НАТО на Украине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов заявил, что обвинения Запада в адрес России по поводу ее якобы возможной агрессии в отношении Украины являются безосновательными. По его словам, «то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом».
«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится на Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», – приводит его слова БелТА.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Блинкен рассказал о реакции США и НАТО на «эскалацию» на Украине
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НАТО будет укреплять оборонительный потенциал в случае российской агрессии в контексте ситуации с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью шведскому телевидению, стенограмму которого распространила пресс-служба Госдепа.
Во время интервью журналист попросил Блинкена рассказать, о каких «серьезных последствиях» для России в случае «эскалации» на Украине идет речь. «Это включает военные последствия?» – поинтересовались у госсекретаря. В ответ госсекретарь США вновь заявил о возможности принятия Вашингтоном экономических мер в отношении Москвы в случае обострения ситуации с Украиной, передает ТАСС.
«Мы ясно дали понять, что будут серьезные, серьезные последствия. Мы, к примеру, рассматриваем экономические меры, которые будут иметь очень серьезное воздействие, и то, от чего мы воздерживались в прошлом при серьезных разногласиях с Россией», – сказал руководитель Госдепартамента США.
«Конечно, важно, чтобы у Украины была возможность защищать себя, [это то,] в чем мы и многие другие страны помогали в последние годы. И сам альянс НАТО – оборонительный альянс, прозрачный альянс. Если оборонительный потенциал НАТО необходимо будет укреплять в результате российской агрессии, <…> мы тоже это сделаем», – заявил Блинкен.
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Тогда журналист вновь спросил, «включает ли это и военные последствия». «Я не собираюсь подробно описывать последствия. Но важно, что Россия понимает, что они будут серьезными, они будут иметь значительное воздействие и просто не отвечают интересам России, а также <…> не являются чем-то, к чему кто-либо из нас хотел бы стремиться. Однако мы привержены территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Это чрезвычайно важно не только из-за Украины, но потому что это связано с некоторыми основополагающими принципами международных отношений, которые позволяют нам иметь более безопасную и мирную международную обстановку. <…> Так что это касается Украины, но это также выходит за пределы [вопроса] Украины», – заявил шеф американской дипломатии.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Немцы раскритиковали депутата ЕП за угрозу свернуть «Северный поток – 2»
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали лидера ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфреда Вебера за призывы остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Публикация немецкого издания вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Цену заплатит не [президент России Владимир] Путин, господин Вебер, а потребители в Германии. И вы тоже несете за это ответственность. Отказ от ядерной энергетики и угля сделал нас зависимыми и уязвимыми для шантажа», – написал пользователь C.M.
«Интересно: если Путин нападет на Украину, то немецкому «энергетическому повороту» придет конец. Без российского газа у нас нет шансов на поддержание производства электроэнергии – если, конечно, мы не пересмотрим политику отказа от атомной энергетики и угля», – заявил Norbert F.
«Зачем России нападать на Украину? Помимо того, что это повлечет множество внутренних и внешнеполитических проблем, Россия не получит экономической выгоды от захвата Украины. Все это не имеет никакого смысла. Мне кажется, что определенные круги вообще не заинтересованы в деэскалации», – отметил Gerhard K.
«Вебер, как всегда, обеспечивает самый красивый «автогол» в европейской команде. Подобные заявления от политика, который в Германии ничего не решает и которому там нечего сказать… должны побудить (партию) ХСС (Христианско-социальный союз) предложить ему уйти в отставку. Тому, у кого в партии есть такие члены, и враги не нужны», – выразил мнение Wachsein.
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«Какие полномочия имеет господин Вебер (который всегда был против газопровода), чтобы говорить в данном случае от имени Германии или принимать какие-либо решения?» – задался вопросом Klaus F.
«Вебер должен следовать нашим национальным интересам, а они, несомненно, предусматривают максимально безопасное и по возможности не подверженное влиянию (третьих сторон) энергоснабжение. Этой цели служит, в том числе, «Северный поток – 2», поэтому он должен быстро войти в строй. Какие интересы на самом деле преследует Вебер?» – отметил Werner T.
«Насколько я понимаю, Германия должна сделать свое энергоснабжение зависимым от страны, которой мы не приходимся союзниками и которой ничем не обязаны. Политика Германии должна отстаивать в первую очередь немецкие интересы, а не Запада, ЕС или НАТО, а «Северный поток – 2» отвечает интересам Германии», – указал Hans G.
Накануне глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал будущее правительство ФРГ остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
В тот же день глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2 и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.
Напомним, в конце ноября правительство Германии попросило Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Вопреки этому США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). Более того, в Вашингтоне назвали «роковым сигналом» включение в список американских санкций принадлежащего Германии судна «Блю шип» (Blue Ship), участвовавшего в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Пушилин назвал число получивших гражданство России жителей ДНР
Число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс., заявил глава республики Денис Пушилин.
«Количество (получивших гражданство России жителей ДНР – прим. ВЗГЛЯД) перевалило за 350 тыс., но получат все, я уверен», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что крымчане при въезде на Украину подвергаются преследованиям из-за наличия российских паспортов.
В июле замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, проживающим в Донбассе, которые были вынуждены получить российские паспорта.
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в ЕС через Россию
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца», что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем.
«Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше», – цитируете его РИА «Новости».
По словам Путина, проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать.
«Что касается ситуации на белорусско-полькой границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц... Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать», – отметил глава российского государства.
Путин отметил, что в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов, а через Италию 54 тыс. прошло в этом году.
«А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами?» – добавил глава России.
Путин подчеркнул, что белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину.
«Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, и прежде всего в Ирак», – отметил он.
Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды. Также он выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму.
«Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена», – отметил Путин.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
МИД: Украина пытается «залезть» под внешнее управление и разделить ответственность
Украина пытается «залезть» под внешнее управление, чтобы «большие кураторы» разделили ее ответственность за неисполнение обязательств, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Украина всячески пытается еще больше «залезть» под внешнее управление, это надо по многим причинам. Но, прежде всего, чтобы большие кураторы разделили ответственность Украины за невыполнение фундаментальных обязательств», – цитируете его РИА «Новости».
Он также добавил, что решить украинский вопрос можно лишь путем реализации минского комплекса мер.
«Все понимают, что надежное политическое решение может быть найдено только за столом переговоров... Мы будем придерживаться именно этой спокойной, твердой позиции и исходить из того, что если наши партнеры реально заинтересованы, чтобы снять этот конфликт с повестки дня, а речь идет не только о самой Украине, но и в целом, об общеевропейской безопасности и безопасности в черноморском регионе, мы видим, что под предлогом напряженности, которая существует, страны НАТО пытаются туда проникнуть... путь только один: двигаться по пути реализации минского комплекса мер», – добавил Грушко.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
В Минстрое подтвердили возможность обойтись без мигрантов на стройках
Любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках, но для этого нужно сначала подготовить кадры, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры – и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь», – рассказал он РИА «Новости».
Он отметил, что сокращение числа мигрантов – это «не однодневная процедура». «Это связано и с ростом производительности труда, и с подготовкой», – пояснил Файзуллин.
Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
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