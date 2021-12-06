Стало известно об опасениях НАТО из-за «мигрантского вторжения» России в Прибалтику

В НАТО и Киеве боятся, что Россия займет границу стран Прибалтики и ЕС меньше чем за два часа с помощью мигрантов, сообщило издание Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Россия якобы может направить нелегалов к Сувалкскому коридору, по которому проходит граница Польши с Литвой, где планирует устроить беспорядки, передает РИА «Новости».

«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить <...> военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией», – отмечает издание.

Источник Times на Украине считает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе Москва может использовать, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину.

Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.

Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.

Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.