Назван срок внесения в ГД закона об обязательном страховании волонтеров

Законопроект об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев внесут в Госдуму до конца года, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Одной из мер, которую мы планируем реализовать, станет обязательное страхование жизни и здоровья добровольцев. Мы рассчитываем внести законопроект на рассмотрение в Государственную Думу уже до конца этого года, и его соавторами стали все депутаты, кто представляет в Госдуме волонтерское движение», – сказал Метелев в ходе парламентских слушаний по теме «Поддержка и развитие волонтерского движения в России», его слова приводит РАПСИ.

Как подчеркнул парламентарий, такую инициативу депутаты подготовили с ведущими общественными организациями.

«Срываясь в экстренную миссию тушить пожары, разбирать завалы после очередного наводнения или на ночные поиски, у волонтера порой просто нет времени себя застраховать, а у организации – нет денег», – сказал Метелев, добавив при этом, что мы «можем и должны сказать «спасибо» от государства в виде страхования, если считаем, что волонтерское движение в стране должно развиваться».

Он подчеркнул, что для волонтёров необходимо организовать возможность быстро пройти медосмотр и получать медицинскую книжку бесплатно. Депутат считает, что в каждом регионе должна появиться комплексная программа поддержки добровольчества и очень важно, чтобы это был не набор случайных мероприятий, а конкретные меры поддержки.

Напомним, выступая на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе – 2021» президент Владимир Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев.