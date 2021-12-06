Мэр Полтавы заявил о противостоянии России и США в Донбассе

Конфликт на востоке Украины является войной «между братьями» и, одновременно, противостоянием России и США, заявил мэр Полтавы Александр Мамай.

По мнению мэра Полтавы, на территории Украины якобы «воюют две сверхдержавы – это Соединенные Штаты Америки и Россия». При этом он добавил, что молодежь, к примеру, студенты военной кафедры Полтавского технического университета, «в неофициальных беседах» выступают против внешнего управления Украиной, передает РИА «Новости».

«Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения... Очень обидно, что идет брат на брата», – заявил Мамай в эфире телеканала «Наш».

Мэр Полтавы также пожаловался на вред экономических санкций, введенных Украиной после 2014 года. Так, по его словам, из-за ограничений оказался «почти закрыт» местный электромеханический завод «Лтава». «Там работало 5-8 тыс. человек на оборону, космические мощности, очень высокотехнологичное предприятие. Я общаюсь с владельцем этого предприятия, но, к сожалению, сегодня со всеми этими санкциями оно не может работать на Россию, люди остаются без работы, идут на биржу», – посетовал мэр.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе.

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