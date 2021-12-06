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6 декабря, понедельник | Последнее обновление — 07:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США убедили Европу в подготовке России к «вторжению» на Украину
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Блинкен рассказал о реакции США и НАТО на «эскалацию» на Украине
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НАТО будет укреплять оборонительный потенциал в случае российской агрессии в контексте ситуации с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью шведскому телевидению, стенограмму которого распространила пресс-служба Госдепа.
Во время интервью журналист попросил Блинкена рассказать, о каких «серьезных последствиях» для России в случае «эскалации» на Украине идет речь. «Это включает военные последствия?» – поинтересовались у госсекретаря. В ответ госсекретарь США вновь заявил о возможности принятия Вашингтоном экономических мер в отношении Москвы в случае обострения ситуации с Украиной, передает ТАСС.
«Мы ясно дали понять, что будут серьезные, серьезные последствия. Мы, к примеру, рассматриваем экономические меры, которые будут иметь очень серьезное воздействие, и то, от чего мы воздерживались в прошлом при серьезных разногласиях с Россией», – сказал руководитель Госдепартамента США.
«Конечно, важно, чтобы у Украины была возможность защищать себя, [это то,] в чем мы и многие другие страны помогали в последние годы. И сам альянс НАТО – оборонительный альянс, прозрачный альянс. Если оборонительный потенциал НАТО необходимо будет укреплять в результате российской агрессии, <…> мы тоже это сделаем», – заявил Блинкен.
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Тогда журналист вновь спросил, «включает ли это и военные последствия». «Я не собираюсь подробно описывать последствия. Но важно, что Россия понимает, что они будут серьезными, они будут иметь значительное воздействие и просто не отвечают интересам России, а также <…> не являются чем-то, к чему кто-либо из нас хотел бы стремиться. Однако мы привержены территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Это чрезвычайно важно не только из-за Украины, но потому что это связано с некоторыми основополагающими принципами международных отношений, которые позволяют нам иметь более безопасную и мирную международную обстановку. <…> Так что это касается Украины, но это также выходит за пределы [вопроса] Украины», – заявил шеф американской дипломатии.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Стало известно о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
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Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.
Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». Также он добавил, что после этого Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом», передает «Коммерсант».
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме как «очень сердечные, профессиональные и прямолинейные».
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
США назвали способ избежать «катастрофического насилия» на Украине
Избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно благодаря дипломатическому взаимодействию, заявил посол США в России Джон Салливан.
«Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что имеют место дестабилизирующие действия внутри страны», – заявил Салливан в беседе с РБК.
По его словам, власти страны надеются, что насилие можно будет предотвратить благодаря дипломатическому взаимодействию. Он напомнил о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Сергея Лаврова 2 декабря, где политики обсуждали этот вопрос.
Дипломат добавил, что, по поручению президента США Джо Байдена, он, несмотря на разногласия, готов строить стабильные отношения с Москвой.
Также Салливан оценил предложение снять взаимные дипломатические ограничения с Россией. В частности, речь шла о предложении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
«Мы говорили на тему дипломатических отношений и о размере наших посольств много раз, и не только мы, правительства США и России вовлечены в дискуссии по этому вопросу. Но это не так просто – сказать, что мы отменим все ограничения», – отметил Салливан.
При этом американский дипломат подчеркнул, что не знает, какие именно ограничения имел в виду Рябков. Он заверил, что США привержены стабилизации в работе с российским правительством и приведению американского дипломатического присутствия к паритету с российским в США.
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
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Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью
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Если Украину оставить наедине со своей совестью, Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Если ее (Украину) оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан «нормандский формат», но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», – приводит его слова ТАСС.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Боррель собрался «проиллюстрировать» России «панораму последствий» нападения на Украину
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Евросоюз ведет дипломатическую работу для предотвращения обострения ситуации на границе России и Украины и поддерживает Киев перед лицом возможной угрозы, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянской газете la Repubblica.
«Мы используем наши дипломатические возможности, чтобы дать России понять, что это (нападение) было бы серьезным нарушением международного права», – цитирует его РИА «Новости».
Боррель подчеркнул, что на данном этапе важно «проиллюстрировать Москве панораму возможных последствий».
«Украина, безусловно, партнер, союзник. Так что мы будем на ее стороне. США потом очень ясно дали понять, что любой тип нападения России не останется без последствий. На следующей неделе в Брюсселе будет встреча со странами «Восточного партнерства», которая даст возможность подчеркнуть нашу решительную поддержку Украины. Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. Мы работаем, чтобы избежать кризиса, но перед лицом всех непредвиденных обстоятельств ЕС будет твердо поддерживать Украину», – сказал он.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев» пообещал, что коммунальные службы будут круглосуточно бороться с гололедом, «посыпая дороги снегом».
«Всегда, когда снег, у нас Киев – сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем», – заявил Кличко, вероятно, имея ввиду, что на дорогах будут рассыпать песок или соль для меньшего скольжения. Он не заметил своей оговорки и продолжил речь, сообщает «Фокус».
Он также призвал по возможности чаще пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей, чтобы избежать коллапса из-за снегопадов.
Виталий Кличко известен своими оговорками. Так, в августе 2014 года мэр Киева просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле.
На Украину прибыл второй корабль с американским углем
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На Украину прибыло второе судно класса «Панамакс» с американским углем, в ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций.
«Общий объем второй поставки составляет 66 тысяч тонн. Сегодня судно принято на 20-й причал порта ТИС (порт Южный)», – сообщается на сайте компании ДТЭК Энерго.
Отмечается, что в ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций и позволит обеспечить стабильность энергосистемы в пиковые периоды.
«Ожидается, что в декабре на Украину прибудут еще три судовых партии с углем, зафрахтованных ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь–январь поставок составляет около 470 тыс. тонн», – говорится в сообщении.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что импортных объемов угля Украине хватит на несколько недель. Подобные поставки должны идти постоянно, иначе страну ждут большие проблемы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.
Он добавил, что недостатка угля в стране не будет. «Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время», – указал он. Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью покрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года.
Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
Глава ДНР допустил возможность возобновления боевых действий со стороны Киева
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Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
«Что касается возможного возобновления полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива достаточно реальна, с учетом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнеров», – цитирует РИА «Новости» Пушилина.
По его словам, количество вооружения, личного состава, которое стянуто в зону конфликта, говорит о том, что Украина готова. «Будет ли политическое решение – посмотрим. Со своей стороны, конечно, готовимся... наши подразделения находятся в тонусе. Не только сейчас, но и на протяжении всего конфликта мы ожидаем от Украины чего угодно», – добавил глава ДНР.
Также он отметил, что ДНР готовит разные варианты относительно возможного обращения к России в связи с обострением на линии соприкосновения в Донбассе.
«Мы будем реагировать по ситуации, по-разному все может происходить», – сказал Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что Донецку, Луганску и Киеву необходимо начать диалог «о соседстве». Глава ДНР назвал сложившуюся в Донбассе ситуацию «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. Он заявил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться за помощью не только к России, но и к Белоруссии.
В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток – 2» в случае конфликта России и Украины
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В случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной правительство Германии должно немедленно свернуть проект «Северный поток – 2», заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
По его мнению, якобы «угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна», передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
«Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины», – заявил он.
Вебер отметил, что сложившаяся обстановка является «испытанием для НАТО и западного сообщества». «Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины», – подчеркнул он.
Евродепутат отметил, если Россия применит оружие в регионе, в таком случае «газопроводу «Северный поток – 2» конец, его ввод в эксплуатацию исключен».
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
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Министр обороны и главком ВСУ прибыли на позиции силовиков в Донбассе
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Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный посетили передовые позиции украинских военнослужащих в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба силовой Операции объединенных сил ВСУ.
«Сегодня в район проведения [силовой] операции Объединенных сил прибыли Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. В канун тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих наградами и ценными подарками… Кроме того, вместе с Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком чиновники побывали на передовых позициях, где поздравили воинов с наступающим праздником и отметили лучших», – говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба силовой операции ВСУ в соцсети Facebook.
В воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации. Позже власти ДНР предложил Украине начать диалог «о соседстве».
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Пушилин назвал число получивших гражданство России жителей ДНР
Число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс., заявил глава республики Денис Пушилин.
«Количество (получивших гражданство России жителей ДНР – прим. ВЗГЛЯД) перевалило за 350 тыс., но получат все, я уверен», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что крымчане при въезде на Украину подвергаются преследованиям из-за наличия российских паспортов.
В июле замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, проживающим в Донбассе, которые были вынуждены получить российские паспорта.
МИД: Украина пытается «залезть» под внешнее управление и разделить ответственность
Украина пытается «залезть» под внешнее управление, чтобы «большие кураторы» разделили ее ответственность за неисполнение обязательств, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Украина всячески пытается еще больше «залезть» под внешнее управление, это надо по многим причинам. Но, прежде всего, чтобы большие кураторы разделили ответственность Украины за невыполнение фундаментальных обязательств», – цитируете его РИА «Новости».
Он также добавил, что решить украинский вопрос можно лишь путем реализации минского комплекса мер.
«Все понимают, что надежное политическое решение может быть найдено только за столом переговоров... Мы будем придерживаться именно этой спокойной, твердой позиции и исходить из того, что если наши партнеры реально заинтересованы, чтобы снять этот конфликт с повестки дня, а речь идет не только о самой Украине, но и в целом, об общеевропейской безопасности и безопасности в черноморском регионе, мы видим, что под предлогом напряженности, которая существует, страны НАТО пытаются туда проникнуть... путь только один: двигаться по пути реализации минского комплекса мер», – добавил Грушко.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
В Германии рекомендовали Украине брать пример с Финляндии
Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в интервью немецкому изданию Handelsblatt рекомендовал Украине брать пример с Финляндии, которая входит в Евросоюз, но не является членом НАТО.
«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», – приводит слова Ишингера РИА «Новости».
Как считает глава Мюнхенской конференции по безопасности, Россия давно опасается, что США хотят сделать Украину членом НАТО, что является для Москвы «красной чертой». При этом немецкий дипломат выразил мнение, что сейчас нельзя сказать, что Киев никогда не примут в Североатлантический альянс.
Ишингер подчеркнул, что пока не верит в якобы «предстоящее вторжение России на Украину, которого некоторые опасаются». По его мнению, новое правительство Германии должно способствовать развитию диалога между ЕС и НАТО с одной стороны, и Москвой – с другой.
Накануне Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
-
В прошлый вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В конце ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Немцы раскритиковали депутата ЕП за угрозу свернуть «Северный поток – 2»
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали лидера ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфреда Вебера за призывы остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Публикация немецкого издания вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Цену заплатит не [президент России Владимир] Путин, господин Вебер, а потребители в Германии. И вы тоже несете за это ответственность. Отказ от ядерной энергетики и угля сделал нас зависимыми и уязвимыми для шантажа», – написал пользователь C.M.
«Интересно: если Путин нападет на Украину, то немецкому «энергетическому повороту» придет конец. Без российского газа у нас нет шансов на поддержание производства электроэнергии – если, конечно, мы не пересмотрим политику отказа от атомной энергетики и угля», – заявил Norbert F.
«Зачем России нападать на Украину? Помимо того, что это повлечет множество внутренних и внешнеполитических проблем, Россия не получит экономической выгоды от захвата Украины. Все это не имеет никакого смысла. Мне кажется, что определенные круги вообще не заинтересованы в деэскалации», – отметил Gerhard K.
«Вебер, как всегда, обеспечивает самый красивый «автогол» в европейской команде. Подобные заявления от политика, который в Германии ничего не решает и которому там нечего сказать… должны побудить (партию) ХСС (Христианско-социальный союз) предложить ему уйти в отставку. Тому, у кого в партии есть такие члены, и враги не нужны», – выразил мнение Wachsein.
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«Какие полномочия имеет господин Вебер (который всегда был против газопровода), чтобы говорить в данном случае от имени Германии или принимать какие-либо решения?» – задался вопросом Klaus F.
«Вебер должен следовать нашим национальным интересам, а они, несомненно, предусматривают максимально безопасное и по возможности не подверженное влиянию (третьих сторон) энергоснабжение. Этой цели служит, в том числе, «Северный поток – 2», поэтому он должен быстро войти в строй. Какие интересы на самом деле преследует Вебер?» – отметил Werner T.
«Насколько я понимаю, Германия должна сделать свое энергоснабжение зависимым от страны, которой мы не приходимся союзниками и которой ничем не обязаны. Политика Германии должна отстаивать в первую очередь немецкие интересы, а не Запада, ЕС или НАТО, а «Северный поток – 2» отвечает интересам Германии», – указал Hans G.
Накануне глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал будущее правительство ФРГ остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
В тот же день глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2 и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.
Напомним, в конце ноября правительство Германии попросило Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Вопреки этому США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). Более того, в Вашингтоне назвали «роковым сигналом» включение в список американских санкций принадлежащего Германии судна «Блю шип» (Blue Ship), участвовавшего в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Военному атташе Украины вручили ноту протеста из-за нарушения границы Белоруссии
Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.
«5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В ноте указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве украинским вертолетом Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.
«Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины», – добавили в ведомстве.
Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении, уверены в министерстве обороны.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности.
В Анкаре исключили связь поставки «Байрактар» с напряженностью между Москвой и Киевом
Поставки турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар» на Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью газете «Миллиет».
«Мы продали Украине партию БПЛА. Нет такого, что сейчас мы продаем (БПЛА), когда есть напряженность с Россией. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала. У Украины были определенные производственные и инвестиционные проекты. <...> Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности (с Россией)», - приводит его слова ТАСС.
Ранее Турция объявила о намерении передать Украине более 20 «Байрактаров».
Украина вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года.
Сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что применялись ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе лишь раз и не нарушали Минские соглашения. Атака не осуществлялась в зоне проведения операции Объединенных сил.
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