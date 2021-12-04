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В МИДе осудили новые санкции Запада против Белоруссии
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Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны, Россия решительно их осуждает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Захарова отметила, что принятое Западом решение «отличается крайним цинизмом».
«С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки», – отметила дипломат.
По слова Захаровой, введенные против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
«Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции», – заявила Захарова.
Также представитель МИДа указала, что Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища.
«Факты жестокого обращения польских и литовских пограничников и военных с мигрантами задокументированы профильными структурами ООН, Совета Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза «Фронтекс».
В этой ситуации наши белорусские друзья, напротив, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам. Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами», – отметила дипломат.
«Призываем государства Запада отказаться от «двойных стандартов» и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь», – подытожила Захарова.
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.
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Россия и Белоруссия согласовали цену на газ на 2022 год
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Правительство Белоруссии подписало с Газпромом протокол о цене на газ в 2022 году – он будет поставляться в республику по 128,52 доллара за тысячу кубометров, что соответствует цене поставок в текущем году, сообщила пресс-служба белорусского министерства энергетики.
«Первого декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между Газпромом и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года – 128,52 доллара за тысячу кубометров.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. При этом он отметил, что цена за российский газ могла бы быть «более справедливой».
В конце 2020 года глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.
Лукашенко ответил на вопрос о пределах интеграции с Россией
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У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости» в ответ на соответствующий вопрос.
Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли. «Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать», – отметил Лукашенко. При этом он выразил мнение, что вопрос о единой валюте пока не следует поднимать, к нему нужно прийти постепенно.
Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.
В сентябре президенты России и Белоруссии объявили о старте экономической интеграции двух стран. Путин после переговоров с Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь лидерам России и Белоруссии. В частности, с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто больше выиграет от интеграции экономик России и Белоруссии.
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Мигрантам на белорусской границе разрешили просить убежище только в трех странах ЕС
Беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран, сообщил еврокомиссар Маргаритис Схинас.
Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
«Если они не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут также запросить убежище в самой Белоруссии, потому что Белоруссия присоединилась к Женевской конвенции (о статусе беженцев – прим. ВЗГЛЯД). Или же они могут уехать домой», – цитирует Схинаса РИА «Новости».
Между тем вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон отметила, что нелегальные мигранты в ЕС «не имеют возможности выбирать страну, где запрашивать убежище». «Если вы незаконно прибыли на территорию ЕС и не хотите запрашивать убежище (в стране прибытия), от вас могут потребовать выехать», – сказала она.
При этом могут быть исключения, если у мигранта могут быть проблемы на родине.
«Это касается тех, к примеру, кто при возвращении может столкнуться с проблемами на родине, например, белорусских оппозиционеров. То есть, это индивидуальные частные случаи, для всех остальных правило таково, что вы не имеете права выбирать, где запрашивать убежище, если вы незаконно прибыли в ЕС», – отметила она.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
МИД Украины: Лукашенко после заявления о Крыме «сжег мосты» в отношениях с Киевом
Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Лукашенко ранее заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, это подтвердит его будущая поездка на полуостров.
«Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларуссию страной, враждебной для Украины», – заявил Кулеба в интервью латышскому новостному порталу «Sargs.lv», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, якобы договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным есть, а поездка будет означать признание Крыма российским.
Лукашенко заявил о готовности всех пусковых площадок для ядерных МБР в Белоруссии
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Все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, за исключением одной, сохранены и готовы к использованию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли «Тополя», кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», – передает его слова РИА «Новости».
Лукашенко добавил, что «Борис Николаевич (Ельцин) прежде всего требовал: надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня».
«Я сказал – нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 сантиметров, это колоссальная [площадь]. И крона там, которая закрывала. У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах – я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники – зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал», – сказал глава Белоруссии.
После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам «Тополь» и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод Минском ядерного оружия стал результатом Договора о нераспространении ядерного оружия.
Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?
Напомним, Лукашенко заявил, что белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории страны российского ядерного оружия вызвано безрассудной политикой Запада.
Лукашенко: У Белоруссии есть комплекс С-400
Белорусская сторона намерена попросить оставить в стране российский комплекс С-400, который сейчас находится в учебном центре, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Создали эти (учебные) центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, «Искандер». У нас «Полонез» похожее, но «Искандер» – это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Он пояснил, что необходимо обучать военных пользоваться новым вооружением.
«Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать», – подчеркнул глава белорусского государства.
«Я хочу попросить президента (России Владимира Путина), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь», – сказал он, пояснив, что комплекс боеспособный.
В сентябре Лукашенко заявлял, что Россия в ближайшее время поставит Минску «десятки» самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.
США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии
Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических лиц в Белоруссии, говорится в заявлении американского министерства финансов.
В их число попал сын президента страны Дмитрий Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Также санкции введены против 12 юридических лиц Белоруссии.
Минфин ввел запрет для своих граждан на операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря, на срок более 90 дней.
Ведомство пояснило, что фигуранты новых санкций якобы участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, а также финансово поддерживали «режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».
Также введен запрет на обращение этих бумаг на территории США, сообщает РИА «Новости».
Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
При этом США, Канада, Британия и ЕС призвали Белоруссию освободить 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
США усмотрели связь ситуаций вокруг Украины, Белоруссии и «Северного потока – 2»
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, «военная угроза» Украине и газопровод «Северный поток – 2» связаны между собой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
На онлайн-форуме Reuters Next его спросили, считает ли он все это «скоординированной геополитической стратегией» Москвы для давления на Европу. Блинкен ответил: «Вероятно, да». По его словам, «все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом».
«То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, <…> и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведет никаких гибридных войн. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявляла, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Лукашенко заявил о «море могил мигрантов» на польско-белорусской границе
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Большое количество безымянных могил беженцев появилось на польско-белорусской границе, но польские власти скрывают эту информацию и никого туда не пускают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
При этом, по его словам, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.
«Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы», – отметил президент Белоруссии.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
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Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной
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В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе Белоруссии с Украиной, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», – рассказал Лукашенко РИА «Новости».
Он рассказал, что учения пройдут «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев». «Первый этап, потом через месяц – второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», – добавил Лукашенко.
Кроме того, он рассказал, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 тыс. служащих, еще на пять тыс. человек при необходимости.
«У нас сейчас 65 тыс., ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам «прикрывать» юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить», – сообщил белорусский президент.
Он обратил внимание, что в целом на данный момент Минск не планирует существенно увеличивать численность своих вооруженных сил. В этой связи он также напомнил о совместной белорусско-российской региональной группировке войск. «Потому что у нас совместная группировка Союзного государства. Это не 70 тыс., а это сколько надо будет. Если вдруг конфликт, мы как белорусская армия вступаем, скажем прямо, в этот конфликт, в эту войну первыми и вторым эшелоном к нам подтягиваются части Западного (военного) округа (ВС России)», – добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства. Также главы военного ведомства республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия готова обеспечить безопасность страны с помощью России.
Лукашенко: Зеленский случайный человек в политике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского случайным человеком в политике.
Случайно попавшим в политику Лукашенко также назвал Александра Турчинова – бывшего первого вице-премьера Украины. Президент Белоруссии заявил, что именно Турчинов был у власти на Украине перед обострением ситуации в Донбассе.
«Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Ранее Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке. Политик заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
Лукашенко о возвращении Тихановской в Белоруссию: У нее уже «другие мужья»
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая теперь проживает в Литве, не хочет возвращаться в страну, «она в шоколаде» и у нее уже «другие мужья», заявил глава республики Александр Лукашенко.
«Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма», – заявил Лукашенко в ответ на вопрос, может ли Тихановская вернуться в Белоруссию, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Тихановская «в шоколаде сейчас».
«Зачем ей в Белоруссию? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья», – отметил политик.
Лукашенко добавил, что знал ее родителей, а сейчас вокруг Тихановской «сидят цээрушники».
«Светлана же не политик, но вы же знаете, какой из Светы политик», – заключил президент.
Между тем оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку: «Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали».
По словам Лукашенко, ради финансирования организаторы готовы подставить протестующих «под ОМОН, под дубинки, подо что угодно». Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, президент Белоруссии рассказал, что «там три этапа, чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку – это третий этап».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом.
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Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию
Из-за санкционного давления Белоруссия может потерять государственность, а ЕС – навсегда потерять Белоруссию, заявил глава МИД страны Владимир Макей.
Макей подчеркнул, что «никто не окажется в выигрыше», так как Белоруссия «рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться», а ЕС «навсегда потеряет Беларусь». Минск «сделает все» для сохранения белорусской государственности, заверил он, добавив, что потеря Белоруссии «абсолютно не в интересах Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Министр считает, что определенное понимание этого в Европе «есть, но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций здесь это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран».
По словам министра, в ЕС «существует такой сложный бюрократический механизм, когда, условно говоря, транспортный отдел может принять свои санкции, политический отдел может принять свои санкции». «Даже вчера, встречаясь с рядом коллег, когда я говорил, что вы же сегодня собираетесь ввести санкции, они были удивлены. Говорят, что «мы еще пока не обсуждали на нашем уровне, на уровне министров иностранных дел, окончательное введение санкций», – сказал он.
Макей заявил, что решение о новых санкциях против Белоруссии «проходило какое-то обсуждение», но «во-первых, не все были согласны с введением этого пакета санкций», а «во-вторых, не все даже четко представляли, что именно 2 декабря будут введены эти санкции». По словам министра, с заявлением Минска «о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие», у «здравомыслящих коллег есть понимание, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации».
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
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Минск пообещал жесткий ответ на новые санкции Запада
Минск примет жесткие, асимметричные, но адекватные меры в связи с решением Евросоюза об очередных санкциях против Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
«Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, как и их негативное воздействие на обе стороны. Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», – говорится заявлении пресс-службы МИД Белоруссии, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем «очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона».
«И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься», – говорится в заявлении.
В четверг Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
Глава ДНР заявил о готовности обратиться за помощью к Белоруссии
Самопровозглашенная ДНР в случае ухудшения в Донбассе может обратиться не только к России, но и к Белоруссии, будем действовать по ситуации, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия1».
«Безусловно, мы сделаем все возможное, и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя. Но как будут разворачиваться события – будем действовать по ситуации. Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России. Может быть, и в адрес Белоруссии – заявления Александра Григорьевича (Лукашенко) мы тоже услышали. Поэтому посмотрим и будем действовать по ситуации», – приводит РИА «Новости» слова Пушилина.
При этом Пушилин заявил, что «по перечню тех признаков, явных и скрытых, мы видим, что Украина готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не останется в стороне, если Запад решит «развязать войну» в Донбассе или на границе с Россией, и «ясно, на чьей стороне будет воевать Беларусь».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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