В МИДе осудили новые санкции Запада против Белоруссии

Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны, Россия решительно их осуждает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Захарова отметила, что принятое Западом решение «отличается крайним цинизмом».

«С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки», – отметила дипломат.

По слова Захаровой, введенные против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

«Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции», – заявила Захарова.

Также представитель МИДа указала, что Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища.

«Факты жестокого обращения польских и литовских пограничников и военных с мигрантами задокументированы профильными структурами ООН, Совета Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза «Фронтекс».

В этой ситуации наши белорусские друзья, напротив, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам. Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами», – отметила дипломат.

«Призываем государства Запада отказаться от «двойных стандартов» и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь», – подытожила Захарова.

Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.

Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.

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