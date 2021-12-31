Новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности Москвичам пообещали сильный снегопад в новогоднюю ночь 31 декабря 2021, 16:28 Текст: Наталья Ануфриева

После 18.00 мск 31 декабря российскую столицу накроет сильный снегопад, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Бирюков сообщил, что «прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см», передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы». Нужное количество техники, для того, чтобы справиться с непогодой, готово. Также наготове средства малой механизации, дворники и бригады ручной уборки. «В 21.00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в шесть утра», – уточнил заммэра. Власти столицы попросили жителей быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД и с пониманием отнестись к работе городских служб. Ранее москвичам обещали теплую погоду и снег на Новый год.

Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск 29 декабря 2021, 16:12

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года. Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб». Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок. При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая. «Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС. Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря. По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году. Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты. В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов. В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля. На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам». Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск. В ТЦ на юго-западе Москвы произошла стрельба 28 декабря 2021, 16:41

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В торговом центре на юго-западе столицы трое неизвестных напали на мужчину, они выстрелили в него из травматического оружия, сообщили в ГУ МВД по Москве. «В 13.11 на службу 02 поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129а. По предварительным данным, трое неизвестных в ходе конфликта с мужчиной произвели в него выстрел, предположительно, из травматического оружия, причинив телесные повреждения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Нападавшие покинули место происшествия на белой иномарке, ведется розыск. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Отмечается, что по указанному адресу расположен торгово-развлекательный центр «Принц Плаза». Ранее во вторник сообщалось, что в Светлограде мужчина с оружием прошел в местную больницу и взял людей в заложники. Источник отмечал, что мужчина разбрасывал по больнице петарды. Позже стало известно, что конфликт в больнице произошел из-за одного из врачей, у которого была ссора с супругой-доктором. Он в состоянии алкогольного опьянения пришел с оружием в больницу и выстрелил в дверь. Его задержали, никто не пострадал. Против нападавшего возбудили уголовное дело. Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год 29 декабря 2021, 11:22 Текст: Александра Юдина

Статуэтки и сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости россияне считают самыми бесполезными подарками на Новый год, однако 88% россиян их никогда не передаривали, согласно результатам опроса ВЦИОМ. «Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще – кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ. Согласно исследованию, около 7% респондентов назвали нужными все подарки, полученные на Новый год. Большинству респондентов не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки, об этом рассказал 71% опрошенных, а 27% такие подарки получали. «Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%)», – следует из опроса. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в виде телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала газете ВЗГЛЯД, что по этикету передаривать подарки нельзя. Однако есть исключительные случаи «передаривания подарков». Например, если человек абсолютно не пьет кофе, а ему на Новый год подарили кофеварку или кофемолку, то ее вполне уместно будет отдать близкому другу, подруги или родственнику, который обожает этот напиток. При этом преподносить его как презент нельзя, а вручить исключительно как дополнение к основному подарку, либо отдать «просто так». Построенный к Олимпиаде-80 терминал «Шереметьево» закрыли на реконструкцию 29 декабря 2021, 20:53

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Терминал F международного аэропорта «Шереметьево» с 30 декабря будет закрыт для пассажиров из-за технологического переоснащения, сообщается на сайте аэропорта. «В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 0.00 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения Терминал F временно закрывается для пассажиров», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. За возможные неудобства руководство аэропорта принесло свои извинения. Ранее аэропорт объявил о поиске компании, которая разработает документацию и выполнит строительно-монтажные работы по технологическому переоснащению терминала F, начальная (максимальная) цена договора была заявлена в 7,8 млрд рублей. Весной замгендиректора «Шереметьево» Андрей Никулин сообщал, что в 2021 году планируется начать реконструкцию терминала F. Изменения произойдут только внутри здания, так, будет заменена багажная система. Согласно документации, работы должны быть завершены до мая 2023 года. Напомним, международный терминал F был построен к московской Олимпиаде 1980 года. расположен в южной части «Шереметьево» рядом с терминалами D, E и железнодорожной станцией «Аэроэкспресса». Сам аэропорт «Шереметьево» является крупнейшим аэропортом России. Основная базовая авиакомпания – «Аэрофлот». Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело в отношении компании «Росинтер Ресторантс» (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday's) за завышение цен в аэропорту «Шереметьево». Санта-Клауса задержали в Ульяновске 31 декабря 2021, 10:21 Текст: Наталья Ануфриева

В Ульяновске сотрудники ДПС остановили автомобиль, украшенный яркими гирляндами. В прицепе была новогодняя елка, а за рулем мужчина, переодетый Санта-Клаусом. Автомобиль появился на улицах города в ночь на 31 декабря, передает портал 73online.ru. Очевидцы засняли, как сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль и о чем-то беседовали с водителем. Закончилась ли история штрафами, пока неизвестно. Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве. Также мужчина в костюме Деда Мороза напал на косметолога за отказ в инъекции ботокса. Собянин не исключил введение «точечных» ограничений из-за коронавируса в Москве 28 декабря 2021, 21:12

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», – цитирует ТАСС Собянина. Ранее Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев назвал парадокс Нового года 31 декабря 2021, 14:33

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев указал на парадокс, сопровождающий каждый Новый год. «Удивительно. Всегда с такой надеждой ждем Новый год, а потом, подводя итоги, радуемся, если он хотя бы оказался не хуже предыдущего», – написал Соловьев в Telegram. Ранее россияне рассказали об ожиданиях в новом году и о планах на предстоящие каникулы: с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению. 30 декабря Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом. Эскортница зарезала мужчину в квартире на северо-востоке Москвы 31 декабря 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Девушка арестована за убийство мужчины на северо-востоке Москвы, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 «Убийство». Суд по ходатайству следствия арестовал девушку», – передает РИА «Новости» Ивановой, отметившей, что она признала вину в убийстве. Как рассказал источник в правоохранительных органах, тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на северо-востоке Москвы. По информации собеседника агентства, девушка оказывала «эскорт-услуги» (формально под этим понимаются услуги по сопровождению богатых клиентов в общественных местах). Ранее российские эскортницы пожаловались на снижение расценок. Водитель на МКАД выстрелил в глаз оппоненту 29 декабря 2021, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

В столице два автовладельца устроили скандал, один из них достал оружие и выстрелил другому в лицо, сообщают СМИ. Потерпевший получил ранение глаза из пневматического оружия, после конфликта стрелявший сел в машину и уехал с места ЧП, инцидент произошел на МКАД, пишет РЕН-ТВ. В 2020 году столичные правоохранители задержали пассажира такси, который открыл стрельбу на Московской кольцевой автодороге из-за резкого торможения водителя. Россиян предупредили о клещах в новогодних елях 31 декабря 2021, 09:30

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

На живых новогодних елях могут встретиться мелкие насекомые, в том числе клещи и клопы, заявил дендролог Лев Яковлев. Яковлев заявил, что «в подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют, можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», передает «Московский комсомолец». По его словам, они просыпаются, так как попадают в тепло. Обработать деревья в питомнике так, чтобы на них вовсе не было таких насекомых, практически невозможно, так как для этого потребовалось бы применять очень мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды. Он напомнил, что из всех видов насекомых, которые обитают в хвойном лесу, опасны для человека могут быть только иксодовые клещи – переносчики энцефалита и боррелиоза, однако их наличие на пихтах, продаваемых в кадках, маловероятно, однако для уверенности стоит учитывать регион поставки дерева: в группе риска эндемичные по энцефалиту и боррелиозу регионы. Также Яковлев посоветовал не размещать живую новогоднюю елку вблизи комнатных растений, так как в этом случае вероятно переползание паутинного клеща на постоянную «флору» помещения. Ранее токсиколог предупредил о необходимости мыть живую ель перед установкой дома. «Одноклассники» выяснили самое популярное блюдо россиян для новогоднего стола 28 декабря 2021, 19:01

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

«Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe узнали, какой бюджет планируют потратить пользователи Рунета в новогоднюю ночь и как подбирают блюда для новогоднего стола. В классический топ-3 вошли салат оливье, мандарины и салат сельдь под шубой. За оливье проголосовали 67% пользователей Рунета, за мандарины – 65%, за «Шубу» – 55%. Также участники опроса отметили, что не могут себе представить праздничный ужин без бутербродов с красной икрой (40%) или рыбой (27%), холодца (39%), крабового салата (34%), запеченой утки или курицы (33%), солений (29%), мяса по-французски (21%), салата «Мимоза» (18%) и заливного из рыбы (5%), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По данным опроса, 84% участников опроса предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. При этом второй вариант наиболее часто предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет – почти четверть (24%) из них отметили, что не любят тратить время на готовку различных блюд. Респонденты старше 35 лет в абсолютном большинстве (84–90%) выбирают традиционные застолья. Более трех тысяч рублей на праздничный ужин готовы потратить 68% респондентов: треть пользователей Рунета (33%) уже выделили бюджет в 3–5 тыс. рублей, 22% – менее 3 тыс. рублей, 20% – от 5 до 7 тыс. рублей, 12% – от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, 3% – более 10 тыс. рублей. 10% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Алкоголь для встречи Нового года считают уместным не все опрошенные: 16% собираются провести 31 декабря без «горячительных напитков». Из тех, кто будет встречать 2022 год с алкоголем, 77% поставят на стол игристые вина и шампанское, 41% – крепкий алкоголь, 35% – вина, 8% – ликеры, и 6% – глинтвейн. Ранее диетолог предложила рецепт полезного оливье. Ресторанам посоветовали не накрывать на Новый год «шведские столы» 29 декабря 2021, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. «Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости». В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре. Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы. Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении 31 декабря 2021, 15:03

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС. «Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он. Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года». Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок». «Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин. По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер. «Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он. Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства. Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья. Гинцбург посоветовал не приглашать Деда Мороза домой из-за COVID-19 31 декабря 2021, 03:13 Текст: Антон Антонов

В связи с распространением коронавируса не стоит на праздники вызывать домой Деда Мороза для детей, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург сказал, что «не стал бы приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», передает ТАСС. Он также прокомментировал возможность посещении массовых мероприятий. Так, Гинцбург отметил, что дети очень подвержены заражению, но «некоторые бессимптомно переболели». По его словам, «если родители уверены, что у ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен». При этом «если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить». «А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы», – сказал он. Врач-вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия. Напомним, в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. В Крыму Деду Морозу запретили приходить на праздники без QR-кода. Вице-мэр Москвы объяснил необходимость снижения нештрафуемого порога до 10 км/ч 28 декабря 2021, 18:39 Текст: Алексей Дегтярев

Нештрафуемый порог за превышение в 20 километров в час – «очень неправильная история», заявил вице-мэр столицы Максим Ликсутов, говоря о задаче по сокращению числа дорожных аварий. «Сами посудите, если МВД выставляет требования к точности измерения камеры фотовидеофиксации плюс-минус 3 км/ч, то обязательно надо снижать нештрафуемый порог скорости. Как только мы это сделаем, у нас количество ДТП снизится как минимум на 35%, а уровень смертности – в три-четыре раза», – заявил вице-мэр в интервью РБК. Он добавил, что это поможет снизить число заторов на дорогах, так при более 2 тыс. аварий за день загруженность дорог в Москве повышается на два балла, и увеличивается время в пути, а также падает скорость. Заместитель мэра добавил, что в других мегаполисах мира нештрафуемый порог составляет от 0 до 5 км/ч. Предложение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч передано в правительство и МВД. При этом Ликсутов отметил, что власти города не считают нужным снижать базовую скорость. «Мы считаем, что есть сугубо пешеходные улицы, где и 30 км/ч многовато, например на Дмитровке. А есть Садовое кольцо, где 50–60 км/ч вполне разумно ехать. Поэтому не получится на всю Москву накинуть шапку одинакового размера, надо действовать сегментированно, продуманно и взвешенно», – заключил он. Летом глава ГИБДД Михаил Черников отмечал, что перед снижением нештрафуемого порога в России необходимо привести все дороги в России в соответствие со действующими нормативами.