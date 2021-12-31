Врач указал на риски сочетания лекарств со спиртным

Если человек постоянно принимает какое-либо лекарство, даже один бокал вина может причинить серьезный вред его организму, предупредил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Жемчугов отметил, что «у каждого лекарства есть инструкция по применению, и там написано, что с чем сочетается», и потому «в каждом конкретном случае надо читать инструкцию и уточнить этот момент (сочетание лекарства со спиртным) у доктора, который назначал препарат», передает радио Sputnik.

Однако даже если в инструкции не указано, что лекарство нельзя сочетать с алкоголем, человеку следует самому проявить осторожность, продолжил врач.

«Может быть такая вещь, как идиосинкразия – это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства. Это всегда эксперимент», – отметил он.

Случаи из врачебной практики показывают, насколько опасны «эксперименты», связанные с употреблением спиртных напитков на фоне приема лекарственных препаратов.

«Я в своей жизни видел один раз пациента, который выпил анальгин, казалось бы, простейшее лекарство, и запил портвейном – тем, что было под рукой. И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все «вскипает», кожа слезает. Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину. Не стоит на себе подобные эксперименты проводить», – подчеркнул Жемчугов.

По его словам, лишь через несколько дней после того, как курс лечения завершится, можно позволить себе выпить бокал вина.

«Все зависит от лекарства и от того, как долго оно остается в организме. Думаю, недели достаточно, может быть, даже трех дней. Можно прочитать в инструкции, там всегда указано, где перерабатывается это лекарство и сколько дней оно выводится из организма. Если увидели, что через три дня, на четвертый можете отпраздновать, но не советую. На мой взгляд, лучше поставить на стол бутылку безалкогольного вина – там под вакуумом удаляется лишний спирт, остается лишь 1%, чтобы не нарушать вкус», – посоветовал медик.

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