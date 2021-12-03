В Казахстане намерены построить атомную станцию

Республика Казахстан будет строить атомную электростанцию, заявил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма «Казах. История золотого человека».

«Мы будем строить атомную станцию... Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании. Сейчас мы смотрим, где это сделать», – передает РИА «Новости» его слова.

Также бывший президент отметил, что необходимость строительства станции обусловлена будущим дефицитом электроэнергии в стране.

В 2018 году Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. При этом Казахстан откладывал модернизацию Байконура для «Союза-5».

Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.