Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов

Перебои с поставками щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге, начались в Латвии из-за роста цен, профильная ассоциация готова просить правительство приостановить экспорт щепы.

Биомассой по большей части также отапливаются Вентспилс и Лиепая. С поставками щепы неожиданно начались перебои, а энергокомпания Rigas siltums осенью дважды повышала тарифы, передает «Прайм» со ссылкой на портал lsm.lv.

«Щепа сейчас доступна, но поставщики щепы разрывают договоры и не могут поставить ее по той низкой цене, что указана в договорах, которые они заключили в июле», – приводятся слова руководителя Rigas siltums Нормундса Талциса.

По словам советника Латвийского союза самоуправлений Андриса Акерманиса, ситуация с ценой является спекулятивной и связана с ростом цен на газ: «Поставщики дерева видят, что цена на газ летает в облаках. Все мы умные, все хотят зарабатывать. Оснований для этого серьезных нет».

Глава Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня-Вейта заявила, что спекулятивная ситуация с щепой настолько нервирует производителей теплоэнергии, что они готовы обратиться к правительству. Она допускает вмешательство государства, чтобы приостановить процесс экспорта щепы, стратегический запас которой необходим.

Самая низкая цена на щепу на балтийской бирже Balt Pool была зафиксирована в мае – 10,8 евро за мегаватт-час. К концу лета цены выросли до 14,2 евро, а теперь стоимость достигает 21,5 евро за мегаватт-час.

Ранее газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.

Напомним, Газпром не заказывает прокачку по «Ямалу – Европе» девятый день подряд. Президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.

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