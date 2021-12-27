Суд вынес приговор обезглавившему знакомого на Новый год жителю Новосибирска

Советский районный суд Новосибирска приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя Евгения Сиволова, который обвиняется в убийстве своего знакомого, чью голову он выбросил в окно в начале этого года.

«Провозглашен приговор по уголовному делу в отношении Е. Сиволова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)... Суд признал Е. Сиволова виновным... назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, с ограничением свободы на срок один год», – говорится в сообщении суда, передает РИА «Новости».

По данным следствия, 3 января 2021 года в одной из квартир дома по улице Иванова в новосибирском Академгородке женщина обнаружила тело 48-летнего хозяина без головы. При обходе придомовой территории под окнами квартиры обнаружили отчлененную от тела голову мужчины в полиэтиленовом пакете.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в ночное время 31 декабря 2020 года между потерпевшим и его 51-летним знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков возникла ссора, в результате которой подсудимый повалил потерпевшего на пол, оглушил его, после чего нашел в квартире нож и отчленил им от тела голову, от чего наступила смерть потерпевшего на месте происшествия», – сообщает СУСК по Новосибирской области.

Ранее житель Орловской области, признанный виновным в подготовке нападения с использованием оружия и самодельного зажигательного устройства в местах массового скопления людей, был приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима.