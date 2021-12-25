Экс-премьер Украины назвал виновных в энергетическом кризисе

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса.

«Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем», – заявил он в интервью журналу «Країна», передает РИА «Новости».

По его словам, это могло быть совершено умышленно. Он объяснил причины кризиса: первый вариант – полная некомпетентность, а второй вариант – целенаправленный подрыв основы энергетической безопасности.

Также он назвал цену последствий, по словам политика, речь идет о независимости страны.

Ранее лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.