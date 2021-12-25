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Песков рассказал о планах Путина на Новый год
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Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как президент отметит праздник, что Путин проведет его «традиционно – с родными и близкими, с друзьями», передает ТАСС.
При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме, он редко проводит это время полностью «как новогодние праздники», отметил представитель Кремля.
«Я думаю, что первые несколько дней он (Путин) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», – добавил представитель Кремля.
Он пояснил, что главе государства постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, «тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам».
Кроме того, Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться. Песков не исключает, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи, однако полноформатных совещаний, по его словам, пока не запланировано.
Он уточнил, что в планах главы государства на рождественскую неделю пока нет и поездки в Сочи для катания на горных лыжах.
Путин заявил о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»
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Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил, что в пятницу утром был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли успешно.
«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
«Это большое событие в жизни страны. И существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности. Я вас прошу передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим, всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности», – добавил президент.
После своего поздравления президент России добавил, что намерен позвонить министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.
Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившейся на полигоне в Архангельской области.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо
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Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу «Северный поток – 2», поступают глупо.
«По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.
Жириновский заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток – 2», а теперь «мерзнет». По словам главы ЛДПР, европейские страны сами себе делают хуже.
«А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня – это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил Путин.
Ранее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Западные СМИ: Путин послал сигнал умиротворения
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Западные СМИ написали про президента России Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, назвав его «хорошим тактиком», который умеет держать Запад в неведении о своих намерениях.
Отмечается, что особо западные СМИ интересовали комментарии Путина о ситуации вокруг Украины и про отношения с Западом, которые резко осложнились в последнее время. Как пишет французская газета Figaro, заявления президента России были «на первый взгляд менее воинственными, чем в последние дни». Газета называет Путина «хорошим тактиком», который, «казалось, в четверг перешел в режим дипломатии». Однако, по мнению газеты, эта дипломатия «не исключает» внезапных «нежелательных вспышек» и обострения ситуации, передает РИА «Новости».
Как отметила другая французская газета Libération, президент послал «сигнал умиротворения» вокруг ситуации на Украине. При этом он напомнил, что Россия готова «защищаться всеми способами при малейшей угрозе безопасности».
А немецкий журнал Spiegel пишет, что тон Путина был «примирительным».
Как отмечает New York Times, Путин вновь показал, что может «контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и оставить Запад в догадках о его истинных намерениях».
Британская газета Financial Times в свою очередь добавляет, что российский лидер ясно дал понять, что он рассматривает Украину как экзистенциальный, незавершенный вопрос, возникший после распада СССР.
При этом многие иностранные СМИ обратили внимание на то, что Путин выразил разочарование отношениями между Россией и Западом. Так, испанская газета Pais пишет, что российский президент обвинил Запад в разжигании напряженности и работе, направленной на то, чтобы Россия «разрушилась изнутри». А другое испанское издание Mundo отмечает, что Путин был особенно суров по отношению к Вашингтону, который, по его словам, в 90-е годы «использовал террористические группы для раскола России».
Кроме того, немецкое издание Handelsblatt добавляет, что о внешнеполитических вопросах Путин говорил наиболее эмоционально. По мнению газеты, президент выразил разочарование и отчуждение по отношению к США и их союзникам, заявив о том, что РФ «обманули». В то же время издание добавляет, что Путин похвалил реакцию Вашингтона на российские предложения по безопасности, выразил удовлетворение тем, что Россия получила заверения о проведении переговоров в начале года.
Французское издание Figaro пишет, что на данном этапе конфронтация между Россией и Западом маловероятна, однако ее угроза может возникнуть через несколько недель, если переговоры не приведут к значительным результатам.
А швейцарская Tagesanzeiger выразила мнение, что вопрос напряженных отношений с Западом вызывал на пресс-конференции больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса «омикрон».
Также некоторые иностранные СМИ отметили, что угрозы Запада ввести санкции против России не работают. Как пишет американская газета Wall Street Journal, Россия «не подала ни одного признака» того, что экономические меры могут стать для нее «сдерживающим фактором». «Экономическое наказание не остановит Россию», – приводятся в статье слова бывшего директора Совета национальной безопасности по делам России Джеффри Эдмондса. По его мнению, никакие санкции «не компенсируют Москве смертельную угрозу», исходящую от вооруженных сил США, «развернутых у российских границ».
При этом, по мнению американской газеты New York Times, пресс-конференция показала, что Кремль создает образ Путина как «хорошего царя», который контролирует местных чиновников и управляет самой большой страной в мире. Издание утверждает, что пресс-конференция продемонстрировала авторитет и стойкость Путина, который отвечал на самые разные вопросы, в том числе про Деда Мороза и «культуру отмены».
А Libération пишет, что Путин хотел быть одновременно «твердым и великодушным». По оценке газеты, в ходе пресс-конференции российский президент брал то более «патерналистский и обнадеживающий тон», когда речь заходила о социальных и экономических вопросах, то «более резкий», когда отвечал «западным партнерам».
Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы. Путин в целом остался доволен прошедшей большой пресс-конференцией.
Газета ВЗГЛЯД определила пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина.
В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину
Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус».
Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент России «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится.
Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным.
На Украине предсказали «большую сделку» России и США
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев.
«Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ».
По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности.
«При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он.
По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами.
«Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Рейтинг доверия к Путину вырос почти до 67%
Показатель доверия к президенту России Владимиру Путину на этой неделе, когда прошла его пресс-конференция, составил 66,9%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности президента 23 декабря 2021 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 65,5%. Уровень доверия составил 66,9%», – говорится на сайте ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19 декабря составлял 60,5%, о своем доверии президенту заявляли 64,7% опрошенных.
«Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 38,8% (+0,5 п. п. за неделю) и 31,9% (-0,2 п. п. за неделю) соответственно», – сказано в сообщении.
Опрос проводился методом телефонного интервью, участие в нем в течение семи дней приняли 11,2 тыс. человек. Погрешность составляет 1%.
Ранее россияне назвали Владимира Путина политиком года.
Запашный: Год тигра будет очень сильно отличаться от всех остальных
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Может быть, сила тигра, а это очень мощное животное, поможет в 2022 году победить коронавирусную инфекцию, заявил газете ВЗГЛЯД дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, отвечая на вопрос, чего ждать человечеству от этого хищника в наступающем году.
Согласно восточному календарю, наступающий 2022-й будет годом Черного Водяного Тигра. Как вести себя с хищником и чего ждать в наступающем году?
«Если вы, не дай Бог, встретите тигра в природе, то считайте, что вам очень сильно не повезло. Единственное, что вас может спасти – уверенность в себе», – говорит Запашный. При этом хищнике нужно вести себя максимально уверенно и надеяться, что тигр все-таки вас обойдет, советует дрессировщик.
«Что касается нового года, то я провожу аналогию: тигр – это очень красивое животное, и я надеюсь, что этот год все-таки будет праздничным для нас. Хотя тигр еще и очень эгоистичное животное, которое живет фактически ради самого себя. Поэтому, скорее всего, наступающий год будет очень сильно отличаться от всех остальных», – рассуждает собеседник.
Однако он выразил надежду, что отличаться 2022 год будет от остальных в лучшую сторону. В первую очередь было бы здорово, если бы получилось победить коронавирусную инфекцию. «Может быть, сила тигра, а это очень мощное животное, нам во всем этом поможет», – заключил Запашный.
Ранее арт-эксперт, историк архитектуры, автор и руководитель детской студии дизайна и архитектуры Лариса Бундова порекомендовала к Новому году сделать дома камин, украсить все светодиодными гирляндами, отметив, что белые подойдут под любой интерьер, а также добавить на праздничный стол хотя бы несколько еловых веточек и свечей для атмосферы.
Россияне назвали людей года
Жители России подвели итоги года, назвав лучших, на их взгляд, политиков, артистов и писателей года, а также лучшие СМИ, передачи и фильмы, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По результатам опроса, «политиком года для россиян остается (президент России) Владимир Путин – его назвали 38% опрошенных, далее с большим отрывом идут (премьер-министр) Михаил Мишустин и (глава МИД) Сергей Лавров (по 17%), (глава Минобороны) Сергей Шойгу (8%)», - передает РИА «Новости».
Кроме того, россияне называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
Актером 2021 года опрошенные назвали Константина Хабенского (4%), музыкантом года определили Александра Градского (9%), а среди писателей поровну разделили место Александр Пушкин, Виктор Пелевин и Захар Прилепин. В рейтинге спортсменов года первое место заняли гимнастки сестры Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%), затем идет лыжник Александр Большунов (3%).
Вторыми после Хабенского стали Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%). 34% опрошенных назвали других артистов, в частности, Юлию Пересильд, Владимира Машкова и Чулпан Хаматову, а 67% затруднились ответить.
Среди музыкантов россияне отметили Филиппа Киркорова (4%), Полину Гагарину и Дениса Мацуева (по 3%), 2% – Николая Баскова и Моргенштерна, однако около 58% затруднились ответить.
Среди писателей россияне также называли Бориса Акунина, Федора Достоевского и Дмитрия Быкова.
«Самыми популярными блогерами в 2021 году, по мнению российских интернет-пользователей, стали Юрий Дудь (5%), Даня Милохин (3%) и Михаил Литвин (2%)», – говорится в исследовании.
Журналистами года 5% россиян назвали Владимира Соловьева, около 4% – Юрия Дудя, а также по 2% опрошенных журналистом года считают Ольгу Скабееву, Ксению Собчак, Андрея Караулова и Алексея Пивоварова.
Кроме того, россияне назвали самые популярные телепередачи в 2021 году: ими стали шоу «Голос» (Первый канал), который назвали 5% россиян, передача «60 минут» (телеканал «Россия 1») – ее назвали 4% респондентов, и 3% опрошенных считают самой популярной программой 2021 года «Поле Чудес» (Первый канал).
Отвечая на вопрос, какое в России лучшее средство массовой информации, 13% назвали телевидение, 12% – интернет. Кроме того, 9% россиян назвали Первый канал, 5% канал «НТВ», а 4% – радио.
Сериалами года россияне назвали «След», «Вертинский» и «Тайны следствия» (по 3% респондентов). Лучшими кинолентами 2021 года 7% россиян назвали старые фильмы и сериалы, по 2% – «Дюна» и «Небо».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 респондентов.
Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Путин заявил о необходимости наращивать инновационный потенциал регионов
Необходимо и дальше наращивать инновационный потенциал регионов России, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
«Мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населенных пунктов в целом на основе современных технологических и экологических стандартов, широкого использования передовых научных разработок в повседневной жизни. В этой связи еще одна важнейшая тема нашей встречи – дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны», – передает его слова ТАСС.
Путин пояснил, что речь идет не только о создании новых знаний и технологий: «Принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении, образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач».
Глава государства добавил, что развивать страну и регионы возможно только вместе с наукой, именно поэтому на протяжении последних двух десятилетий власти «последовательно расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой исследовательской инфраструктуры, на укреплении высшей школы в регионах».
«В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах РФ. При этом совместные задачи уже объединяют вузы, научные институты и компании из разных регионов. Такое сотрудничество будем поощрять и в будущем», – заключил президент.
Ранее Путин дал оценку состоянию экономики России в условиях пандемии.
Путин призвал защитить россиян от резких ценовых колебаний
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что российские власти должны делать все возможное, чтобы подавлять инфляцию и защитить граждан России от резких ценовых колебаний.
Путин отметил, что экономический рост нужен не как самоцель, он должен вести к повышению реальных доходов людей, этот вопрос является ключевым.
«Экономический рост, конечно же, нужен не сам по себе, не как самоцель, он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны в наших городах и поселках, вести к повышению доходов людей, российских семей. Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой», – передает РИА «Новости» его слова.
Президент заявил, что роста социальных пособий недостаточно. По его словам, российские власти должны делать все, чтобы подавлять инфляцию и защищать людей от роста цен. «Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», – отметил он.
Путин отметил, что в 2022 году необходимо решить проблему занятости молодежи, стимулировать занятость в моногородах. «Особое внимание в наступающем году прошу уделить реализации программ занятости молодежи, а также работе с теми регионами, где вопросы безработицы стоят наиболее остро, имеют свою специфику. Вы знаете, о чем я говорю, моногорода, прежде всего. Здесь нужны специальные выверенные решения для каждого субъекта», – подчеркнул он.
Президент России принял участие в итоговом заседании кабинета министров.Такие встречи обычно проходят в конце декабря, как правило, президент поздравляет министров с наступающими новогодними праздниками и дает оценку их работы в уходящем году.
Санта-Клаус сделал первую остановку в России
Санта Клаус в рамках 66-го турне «пролетел» над Россией и сделал первую остановку в поселке Провидения, а также в селе Лорино в Чукотском автономном округе России, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Санта-Клаус в пятницу начал свое путешествие по миру, чтобы поздравить всех c праздником Рождества и вручить подарки каждому ребенку планеты.
«Радары командования NORAD зафиксировали движение у Северного полюса! По всей видимости, эльфы закончили загрузку саней Санты, и он отправился в путь!» – говорится в сообщении командования в Twitter, передает РИА «Новости».
Сказочный волшебник вылетел из своей резиденции на Северном полюсе около 14.00 мск на санях. По традиции по воздуху их несут девять оленей, «топливом» для них служат сено, морковь и овсянка. Санта перед отправлением накормил оленей. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек, или 150 конфет, ширина – 40 палочек, или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам, или 110 конфетам, вес саней при взлете – 75 тыс. желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.
Санта залетел в два чукотских села, после чего продолжил путь над Россией.
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные.
Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля – спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры», видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки – оленя Рудольфа.
Ранее католический епископ из Италии Антонио Стальяно рассказал, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придумала компания Coca-Cola в целях рекламы. Заявление священнослужителя вызвало скандал.
Путин поручил правительству усилить борьбу с COVID-19 в праздники
Владимир Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
«Пандемия еще не наступила, число ежедневных заражений и потерь еще велико, надо держать на особом контроле вопросы со здравоохранением»,– приводит РИА «Новости» слова Путина.
«Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года», – цитирует ТАСС президента.
За минувшие сутки в России выявили 24 703 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10,3 млн случаев заболевания.
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Главы России и Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили по телефону общую задачу сохранения правды о Второй мировой войне и противодействия пересмотру ее итогов, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. Президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в гуманитарной сфере. Особое внимание уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра ее итогов», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.
Отмечается, что было условлено продолжить личные контакты.
В декабре уже состоялся разговор между главой американского государства Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, где была поднята тема жертв обеих стран во Второй мировой войне. Байден «стал вспоминать о жертвах, которые понесли две стороны, два народа в ходе Второй мировой войны». Путин «также коснулся этого, тоже сказал, что у него были потери среди самых близких родственников». Главы России и США «вспомнили о том, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, и оба сказали, что, наверное, нужно чаще вспоминать о том, что были союзниками, и чаще вспоминать, что на наших странах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности».
Путин заявил о реализации нацпроектов при всех сложностях
Несмотря на все сложности и корректировки, реализация национальных проектов в России продолжается строго по графику, работа подошла к своему экватору, заявил президент страны Владимир Путин.
«Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены. Говорили об этом совсем недавно на Совете по стратегическому развитию нацпроектов», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос из Татарстана о том, возможно ли реализовать в рамках нацпроектов федеральную программу по выделению участков для многодетных семей.
«Деньги выделяются, их нужно «вписать» в соответствующие проекты, «состыковать» проблемы с планами развития», – предложил накануне глава страны.
Путин поддержал предложение расширить выдачу жилищных сертификатов молодым ученым
Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию попросил правительство принять все необходимые решения по жилищным сертификатам для молодых ученых.
«На встрече в «Сириусе» коллеги попросили увеличить объем программы жилищных сертификатов и предоставлять их прежде всего тем молодым ученым и преподавателям вузов, кто добивается значимых конкретных результатов. Вне зависимости от того, сколько времени занимают должность. И распространить эти принципы на обеспечение служебными квартирами», – приводятся слова главы государства на сайте ЕР.
Напомним, «Единая Россия» совместно с министерствами рассматривает программу, когда будет меняться подход к выдаче жилищных сертификатов. Раньше они выдавались только с географической привязкой и только по определенной ведомственной принадлежности. Партия предложила расширить ее на все учебные заведения независимо от того, в чьем ведении они находятся.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, комментируя встречу Путина с участниками Конгресса молодых ученых в «Сириусе», отметил необходимость введения разных мер поддержки ученых, и в частности, применение жилищных сертификатов.
В народной программе «Единой России» отдельный блок посвящен науке и образованию.