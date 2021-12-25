Пермские балерины устроили фотосессию для календаря завода

На Украине приказ о военном учете женщин назвали «приветом сменщику» Зеленского

«Решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее Минобороны Украины опубликовало приказ, сделавший большинство женщин в стране военнообязанными.

«Слухи об этом ходили давно, но сейчас всё начали делать в самом идиотском виде, причем с очевидной коррупционной составляющей. Я имею в виду угрозы штрафами для уклонисток», – пояснил глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его мнению, решение было принято теми «полководцами», которые «страдают административным самообманом». «Одно дело – двигать фигурки на карте, другое – реально управлять ситуацией. А у нас пару лет назад даже в самой патриотичной Тернопольской области призыв составил всего 18% от плана», – рассказал собеседник.

Золотарев считает, что приказ украинского военного ведомства «наверняка столкнется с сопротивлением и конфликтами». «Не знаю, будут ли это реализовывать, но я бы на месте советников Зеленского такую инвентаризацию ресурсов все-таки отменил, оставив только узкий перечень специальностей. Пускай медики, геодезисты и еще ряд профессий остаются военнообязанными, но не более», – сказал эксперт.

«В противном случае это будет лупить по самому Зеленскому. Вообще сложилось ощущение, что Владимира Александровича решили за следующий год доесть ударными темпами. На мой взгляд, это такой привет будущему президенту. Очень часто в политике такие «мины», «закладки» отправляют сменщику», – разъяснил собеседник.

«Зеленскому ставится развилка: ему надо отменить приказ и вместе с тем избежать обвинений в предательстве. Ведь если отменит – все: «Зрада! Московский агент! Все понятно!». А если нет, оппозиционные политики будут педалировать эту тему, брать его измором и каждый раз припоминать: дескать, власти грозят карательными мерами для уклонисток при президенте-уклонисте – в 2019 году Минобороны Украины подтвердило, что Зеленский неоднократно получал повестки в военкомат, но ни разу не приходил», – заключил он.

Ранее министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.

Если до указанного срока женщина не встанет на учет в военкомате по месту жительства, ее оштрафуют. На сборы украинкам придется отправляться раз в три года. Исключение – для беременных, матерей детей до трех лет и многодетных мам.

В 2020 году Зеленский сообщил о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. Такое заявление вызвало недоумение в Москве, а в Киеве – резкую критику. Как считают местные военные, идея президента Украины неосуществима и чревата риском массового дезертирства.

Напомним, предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко уже заявлял о том, что 89% украинцев якобы готовы воевать с Россией. Но на практике ситуация была совершенно иной. Например, в ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года Минобороны Украины сообщало о неявке 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске.

Кроме того, призывная кампания тех лет в Киеве стала своего рода мемом*, потому что в военкоматы тогда явилось лишь 3,95% призывников. А если учесть массовое дезертирство, то такие результаты весьма красноречиво демонстрируют реальное отношение украинцев к войне.

Вместе с тем, по данным опросов за декабрь 2021 года, две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее «вторжения». При этом оказывать сопротивление с оружием в руках готовы 33,3% украинцев.

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