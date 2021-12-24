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Швеция сочла неприемлемыми сомнения России в европейской системе безопасности
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Совершенно неприемлемо ставить под сомнение европейскую систему безопасности, заявила действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде.
Линде подчеркнула, что нынешняя система «уважает территориальную целостность и выбор политики безопасности каждой страны». Она заявила, что происходит «наращивание сил» на границе России и Украины. Линде также пожаловалась на «все более агрессивную риторику России», передает ТАСС со ссылкой на TV4.
По ее словам, Россия желает «вернуться назад, во времена, когда существовали сферы интересов, те, что были во время холодной войны, и отказаться от европейской системы безопасности». Для Швеции же, как и для других стран Европы, европейская система безопасности исключительно важна, сказал Линде. Она подчеркнула, что государства должны сами определять свою политику безопасности, включая вопрос членства в НАТО. Она заявила, что «здесь никто не имеет права угрожать применением силы или применять силу». Кроме того, «каждая страна имеет право на территориальную целостность». Как считает Линде, «в предложениях России все это ставится под вопрос».
Линде заявила, что гарантии безопасности для Россия – это запрет на проведение военных учений вдоль ее границы и на размещение там военных частей и техники. Министр считает, что «все это не то, где одна Россия может все решать, каждая страна должна решать здесь сама». Так, «для Швеции, согласно доктрине безопасности, совершенно необходимо иметь возможность проводить военные учения с НАТО, с другими странами, а также делать это поблизости от границы с Россией». «Поскольку мы расположены там, где расположены. А именно это ставится сейчас под вопрос Россией», – заявила она, добавив, что «не отказывается от диалога с Россией», например, в рамках ОБСЕ.
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В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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НАТО: Решение Украины присоединиться к альянсу – не предмет для компромисса с Россией
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Решение Украины о присоединении к НАТО не является предметом компромисса и переговоров с Россией, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ.
«Все союзники по НАТО имеют общий подход к России: сдерживание и готовность к диалогу... Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность, документах и принципах, которые действуют десятилетия. Это включает и право наций выбирать свой путь... Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
СМИ: Турция может стать штабом НАТО в случае операции в Донбассе
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Обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.
Автор статьи в Haberturk Четинер Четин отмечает, что помимо санкций против России Запад разрабатывает вариант переброски специального военного соединения численностью 35–40 тыс. на базе сил быстрого реагирования НАТО, пишет «Московский комсомолец».
При этом, подчеркивает Четин, как удалось ему выяснить у дипломатов в Брюсселе, в качестве ведущей силы этой группировки рассматривают Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF). Этой группой члены НАТО командуют поочередно. И в настоящее время центр командования находится в Турции.
«Здесь возникает очень рискованная ситуация, которая непосредственно затрагивает Турцию. В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях», – считает Четин.
При этом автор предполагает, что Турция из-за действий альянса может оказаться еще в более глубоком кризисе в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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США отказались идти на компромисс с Москвой по НАТО
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На переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
Салливан сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
США и их союзники хотят без промедления начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности, но нельзя предсказать, сколько продлится такой диалог, заявил Салливан, заверив, что США «не стремятся замедлить этот процесс». Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более что один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
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«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам», – сказал он, добавив, что США «не собираются поступаться принципами и ценностями».
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
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Дробницкий: США начали диалог по безопасности с Россией без ЕС
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США признали возможность обсуждения «красных линий», обозначенных Москвой, и этот диалог уже идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее руководитель Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США готовы вести диалог по стратегической стабильности с Россией, при этом отметив, что среди российских предложений есть «некоторые весьма очевидные непроходные элементы».
«На мой взгляд, основной контакт России и США идет по линии непосредственно помощников глав двух государств. Причем, по сути, дело уже делано: Россия обозначила базовое условие – по поводу нерасширения НАТО на Восток, и теперь США оценивают его», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, главное в этой ситуации – явочное признание Вашингтоном того факта, что у России может быть своя сфера интересов и готовность обсуждать «красные линии», прочерченные Москвой. «А слова Блинкена касаются обсуждения уже технических деталей – размещения ракет, войск и прочего», – добавил эксперт.
Собеседник указал: если Москва и Вашингтон подпишут в итоге договор – это станет частью нового порядка в Евразии, в рамках которого будет решена проблема по размещению всякого рода стратегических вооружений.
«Причем, заметьте, все уже произошло без участия Евросоюза. Для США Европа – это вино, сыр и курорты, но никак не геостратегический партнер», – добавил политолог.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с Россией.
«Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: [через] существующий диалог по стратегической стабильности <...> между Россией и США, через Совет Россия – НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», – цитирует ТАСС Блинкена. По его словам, власти США рассчитывают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся вскоре после Нового года.
«Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», – отметил он, говоря об обсуждении указанных вопросов Вашингтоном и Москвой на двусторонней основе, по линии Совета Россия – НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Глава Госдепа также указал, что «есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы» в предложениях России. «Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать. Так же как есть то, что мы положим на стол переговоров, на что необходимо ответить России», – пояснил госсекретарь.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Политолог: Предложение России по гарантиям безопасности застало США врасплох
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«Американцы как минимум понимают, что обсуждать с Россией ее требования по НАТО нужно. Это позитивный сигнал. Но их ответ пока выглядит растерянным», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепе пообещали озвучить «обеспокоенности действиями Москвы» в ответ на ее пакет предложений по гарантиям безопасности.
«Ответ американской стороны – очень прозрачный намек на готовность Вашингтона говорить с нами на заявленные темы. Это не означает, что американцы согласны на предложения России, но у некоторой части внешнеполитического истеблишмента Штатов есть настрой на конструктивный диалог», – подчеркнул политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, Соединенные Штаты «были застигнуты врасплох очень откровенными российскими предложениями». «Сейчас мы наблюдаем растерянную реакцию Вашингтона», – считает эксперт.
«Что касается озабоченностей, которые могут высказать США, то в первую очередь они будут касаться Украины. Вашингтон хочет получить от Москвы гарантии того, что Россия не начнет военное наступление, которое якобы готовилось», – предположил собеседник.
«Кроме того, наверняка американцы затронут проблемы размещения российских ракет в Белоруссии и Калининградской области. Вполне возможно, что они поднимут тему военных учений России на западных рубежах, в том числе опять же на белорусской территории», – продолжил Дудаков.
Помимо прочего, Штаты могут «добавить вопросы», которые больше связаны с их внутренней политикой. «Речь про кибербезопасность. По мнению американцев, обычно от нас идут все эти «замечательные» хакерские атаки, – с иронией заметил политолог. – Все, что связано с «вмешательством» Москвы в американскую внутреннюю политику, дискутируется постоянно». «Наши партнеры готовы серьезно говорить. Но не стоит ждать, что Россия будет готова согласиться на ответные предложения американских коллег», – заключил Дудаков.
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Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он и добавил, что Вашингтон готов к дипломатической работе в Москве.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности и «готова это делать максимально быстро». «Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – добавил он.
Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Захарова указала на связь между провокациями НАТО в Черном море и «Северным потоком – 2»
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Провокативная деятельность стран НАТО в Черном море имеет в основе «дикую аллергию» США на выгодный всей Европе проект газопровода «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «вся провокативная деятельность (НАТО) в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества – очень многих представителей НАТО – в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта (газопровода «Северный поток – 2»)».
Ранее ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное. Корабль в Черном море с 25 ноября, посетил болгарскую Варну и румынский порт Констанца. До этого Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.
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Лавров заявил о формировании трех треков переговоров по гарантиям безопасности
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Глава МИД Сергей Лавров назвал деловой реальную реакцию американских коллег на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, в результате согласованы организационные модальности дальнейшей работы.
Сергей Лавров назвал деловой реакцию США на предложения России по гарантиям безопасности.
«Что касается реальной реакции, не риторической, ...а реальной реакции, я бы сказал, она деловая со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, и вот по итогам очередного контакта по сути дела согласованы организационные модальности дальнейшей работы», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в интервью телеканалу RT.
При этом глава МИД не считает, что инициативы России по гарантиям безопасности игнорируются США и НАТО.
«Вчера об этом подробно говорил президент (Владимир) Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны, упомянул, что в ходе последнего телефонного разговора, видео, даже конференции с президентом (США Джо) Байденом они обсуждали эту тему. Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает», – сказал министр, добавив, что Россия представила «свое видение возможных договоренностей».
«Мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа – проекта соглашения между Россией и странами НАТО (о гарантиях безопасности)», – сказал глава МИД.
«Мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», – добавл Лавров.
Как отметил министр, вырисовывается три трека переговоров по гарантиям безопасности.
Ранее Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ заявил, что решение о присоединении Украины к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией.
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России пересечением «красной линии»
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Глава МИД России заявил, что дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение «красной линии».
«Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна – это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации», – цитирует его РИА «Новости».
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Эксперт предположил «перечень озабоченностей» США из-за России
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«В списке «озабоченностей» США, скорее всего, будет присутствовать все, за что Россию осуждали в последние годы: от Абхазии и Южной Осетии до Украины и Крыма», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями.
«Решение США подготовить свой список «озабоченностей», конечно, можно рассматривать как первый намек на ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Но здесь надо понимать, что такого рода ответ – это попытка замотать всю эту историю в бесконечной переписке», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Совершенно ясно, что американцы выставят список совершенно неприемлемых для России требований, которые будут противоположны всему, о чем говорит Москва. Так что это основной смысл и месседж происходящего», – уверен собеседник.
Вместе с тем эксперт призвал «не впадать в уныние от кажущейся безнадежности ситуации». «Сам факт начала дискуссии для дипломатии – а мы же хотим, чтобы отношения России и США развивались дипломатическим, а не военным путем – уже некий позитив даже при условии, что позиции сторон не совпадают», – полагает Бордачев.
Согласно прогнозу политолога, в списке «озабоченностей» США будет фигурировать все, за что Россию осуждали в последние годы. «Скорее всего, там будет и Абхазия, и Южная Осетия, и Донбасс, и Крым, и Белоруссия. Также Москве может быть предъявлено якобы нарушение каких-либо международных соглашений, то есть буквально все», – заключил собеседник.
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В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил
, что Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. «Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Также в соглашения включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Путин: Россию не устроит забалтывание Западом переговоров по гарантиям безопасности
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Москву не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, «есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят». Он подчеркнул, что в Москве это понимают, «и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит», передает РИА «Новости».
«Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», – добавил глава государства.
Он указал, что Россия надеется на конструктивные содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом.
Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предполагается, в частности, что альянс возьмет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Также ему предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Литва призвала НАТО отвергнуть предложения Москвы по гарантиям безопасности
Вильнюс выступает против переговоров НАТО и России по предложенным Москвой проектам соглашений о гарантиях безопасности, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Как заявил Ландсбергис, его страна не считает, что «какие-либо переговоры должны начинаться по тому, что было предложено Россией». Он заверил, что в свете требований Москвы в НАТО не обсуждается вывод с территории Литвы военной базы. Литва «верит» в «необходимость сохранять нынешний уровень обороны в регионе».
«Единственные переговоры, которые мы хотели бы видеть – по поводу возможности усиления гарантий безопасности региону, который начинается от Черного моря в Румынии и идет до Эстонии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Times.
Кроме того, Ландсбергис заявил, что Украина «нуждается в том, чтобы получить военную поддержку» в виде оборонительного вооружения. Литва «чувствует влияние нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии», или же на территории «от Норвегии до Румынии». По его мнению, «Россия явно намерена атаковать» Украину, нужно «готовиться к этому». «Также возможно, что намерение не только атаковать, но на самом деле изменить ситуацию во всем регионе», – сказал он.
В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Захарова объяснила, зачем Россия обнародовала предложения к США по безопасности
Россия подробно изложила подходы к предложениям к США по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ, а также чтобы работа была открытой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «для того, чтобы исключить какие-либо манипуляции, для того чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам».
«Неужели это плохо?», – задалась она вопросом.
Представитель МИД добавила, что сначала оба документа были переданы по дипломатическим каналам, чтобы с ними ознакомились, чтобы прошел какой-то обратный сигнал по дипломатическим каналам.
«Но мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что они всегда – не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе», – подчеркнула Захарова, аргументировав необходимость публикации документов в открытом доступе.
Напомним, МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины; блок отказывается от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии; альянс не размещает дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В США заявили о готовности к переговорам по безопасности.
Горбачев объяснил истоки идеи расширения НАТО
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США после холодной войны решили строить новую империю, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Горбачев отметил, что распад СССР ослабил Россию, в результате «получили коллапс экономики, хаос». «Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?» – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, он подчеркнул «триумфаторские настроения на Западе, особенно в США», которым «ударило в голову высокомерие, самоуверенность». «Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки», – сказал Горбачев. По его словам, «победители» решили «строить новую империю», «отсюда пошла идея расширения НАТО».
Горбачев сказал, что в России сначала вяло реагировали, а потом решило «валить вину на Горбачева». Он отметил, что «Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению».
Однако Горбачев полагает, что «вернуться к этим идеям еще не поздно». «Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», – сказал он.
Напомним, российский президент Владимир Путин говорил, что Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток. В ответ Горбачев заявил, что «в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно».
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Эксперт: Россия не позволит США ставить условия для начала переговоров о безопасности
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«Войска НАТО пока на Украине не стоят, но они готовятся туда войти. Россия передала свои предложения по гарантиям безопасности и теперь ход за НАТО», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Путин заявил о том, что американские войска со своими ракетами приблизились уже к «порогу нашего дома».
«Альянс либо проигнорирует наши предложения, либо сделает встречное предложение и это может стать основой для переговоров», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«При этоv стало ясно, что речь не может идти ни о каких предварительных условиях для переговоров. Недопустимо, чтобы США обставляли сам факт запуска переговоров какими-то оговорками. Это имеет принципиальное значение. В ходе переговоров американцы, разумеется, могут выступить сj своим видением проблем, но не до их начала. Москва готова к переговорам, но она не готова выполнять какие-то предусловия для того, чтобы они начались», – пояснил Бордачев.
В четверг на ежегодной пресс-конференции президента России журналистка британского телеканала Sky News задала вопрос, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое государство. Путин ответил, что это страны НАТО должны дать России гарантии безопасности, а не наоборот. «И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – дополнил президент.
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«Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – поинтересовался российский лидер. Путин признал, что в последнее время появилась положительная реакция Запада по идеям гарантий безопасности. «Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве», – отметил он. Президент выразил надежду на то, что теперь развитие ситуации пойдет именно по этому – конструктивному – пути.
Накануне пресс-конференции президента в МИДе уточнили, что Россия не потерпит каких-либо предварительных условий от США в работе по формализации предложенных российской стороной гарантий безопасности.
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Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток
Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», – заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, отметил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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