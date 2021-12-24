Швеция сочла неприемлемыми сомнения России в европейской системе безопасности

Совершенно неприемлемо ставить под сомнение европейскую систему безопасности, заявила действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде.

Линде подчеркнула, что нынешняя система «уважает территориальную целостность и выбор политики безопасности каждой страны». Она заявила, что происходит «наращивание сил» на границе России и Украины. Линде также пожаловалась на «все более агрессивную риторику России», передает ТАСС со ссылкой на TV4.

По ее словам, Россия желает «вернуться назад, во времена, когда существовали сферы интересов, те, что были во время холодной войны, и отказаться от европейской системы безопасности». Для Швеции же, как и для других стран Европы, европейская система безопасности исключительно важна, сказал Линде. Она подчеркнула, что государства должны сами определять свою политику безопасности, включая вопрос членства в НАТО. Она заявила, что «здесь никто не имеет права угрожать применением силы или применять силу». Кроме того, «каждая страна имеет право на территориальную целостность». Как считает Линде, «в предложениях России все это ставится под вопрос».

Линде заявила, что гарантии безопасности для Россия – это запрет на проведение военных учений вдоль ее границы и на размещение там военных частей и техники. Министр считает, что «все это не то, где одна Россия может все решать, каждая страна должна решать здесь сама». Так, «для Швеции, согласно доктрине безопасности, совершенно необходимо иметь возможность проводить военные учения с НАТО, с другими странами, а также делать это поблизости от границы с Россией». «Поскольку мы расположены там, где расположены. А именно это ставится сейчас под вопрос Россией», – заявила она, добавив, что «не отказывается от диалога с Россией», например, в рамках ОБСЕ.

В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД