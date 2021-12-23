|
|
США отказались идти на компромисс с Москвой по НАТО
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
На переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
Салливан сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
США и их союзники хотят без промедления начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности, но нельзя предсказать, сколько продлится такой диалог, заявил Салливан, заверив, что США «не стремятся замедлить этот процесс». Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более что один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
-
«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам», – сказал он, добавив, что США «не собираются поступаться принципами и ценностями».
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва отвергла предварительные условия США по гарантиям безопасности
|
|
Россия не потерпит каких-либо предварительных условий от США в работе по формализации предложенных российской стороной гарантий безопасности, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, Москва хочет быстрой формализации тех договоренностей, которые положены на бумагу и обличены в договорную форму.
«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что выполнение выдвинутых Россией к США и НАТО требований по обеспечению своей безопасности стало бы возвратом к ситуации в Европе на 1997 год, для Словакии желание стереть достигнутое за 20 лет является неприемлемым.
В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США поставили условие для прогресса в договоренностях с Россией
Достижение прогресса на грядущих переговорах между российской и американской сторонами возможено лишь при деэскалации вокруг Украины, заявил представитель вашингтонской администрации.
«Мы сказали России, что для нас очевидно, что существенный прогресс на переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, не эскалации», – цитирует американского чиновника ТАСС.
При этом точные дата и место переговоров пока не определены, добавил он.
Однако, по его словам, Соединенные Штаты готовы к переговорам, но считают ряд российских предложений неприемлемыми.
«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», – приводит слова чиновника РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
Британцы поддержали требование Путина гарантировать безопасность России
|
|
Читатели Skynews в соцсетях сочли логичными обращенные к Западу требования президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности для страны.
«Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя whitehallgate1.
Читатель john44023 обратил внимание, что Запад требует от России гарантий, при этом сам их не дает.
«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.
Пользователь под ником Sailor7771, в свою очередь, поинтересовался, когда в последний раз лидер какой-либо западной страны общался с критически настроенными журналистами.
«Байден игнорирует репортеров каждый день», – добавил он.
Peter Svensson заявил, что России нужно, чтобы Украина не вступила в НАТО, так что разрядить ситуацию должны только западные лидеры.
«Путин прав. Россия не хочет войны, это НАТО и западные лидеры хотят воевать», – прокомментировал Christopher Rose.
Lin Cassidy согласилась с российским президентом и указала на то, что Вашингтон стремится разместить вооруженные силы у границ России.
«Россия должна ввести войска в Мексику! Посмотрите, как им это нравится!» – добавила она.
«Нужны массовые дипломатические усилия и гарантии с обеих сторон», – считает Phil Jones.
Ранее глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и Британия попытались склонить россиянина Клюшина к передаче секретной информации
Перед тем, как россиянина Владислава Клюшина задержали в Швейцарии, спецслужбы США и Великобритании пытались склонить его к передаче секретной информации, сообщил прежний швейцарский адвокат бизнесмена Оливер Сирик.
Сирик сообщил, что Клюшин отказался передавать США и Британии серетные сведения. Добыть информацию западные спецслужбы пытались, когда Клюшин посещал страны Европы. По словам адвоката, разведка США видела в россиянине «человека, который может обладать конфиденциальной информацией или государственными секретами», передает ТАСС со ссылкой на NBC.
«Не секрет, что его компания имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами», – приводит слова адвоката РИА «Новости».
Напомним, Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками».
Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».
Эксперт назвал последствия укрепления военной кооперации России и Китая
|
|
Россия и Китай углубляют военное сотрудничество, чтобы сдерживать США от агрессии и навязать Вашингтону повышенные траты на оборону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин. Ранее Минобороны КНР сообщило о прорыве в военном сотрудничестве Москвы и Пекина.
«Российская военная кооперация с Китаем нужна для обеспечения прозрачности в отношениях, взаимного доверия и, как следствие, повышения безопасности в регионе», – пояснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист, эксперт клуба «Валдай» Василий Кашин.
Кроме того, второй базовой целью военного сотрудничества Москвы и Пекина является сдерживание США, отметил аналитик. «Сам факт проведения Россией и Китаем совместных учений заставляют Вашингтон принимать во внимание вероятность одновременного столкновения с обеими странами», – сказал эксперт.
В итоге, по его словам, США в своем военном планировании учитывают этот фактор и тратят все больше средств на вооруженные силы, в то время как России и Китаю совместные маневры «практически ничего не стоят».
«США несут дополнительные издержки, поскольку вынуждены учитывать худший сценарий – скоординированные действия России и Китая, несмотря на формальное отсутствие двустороннего военного союза. Это заставляет Вашингтон держать силы распределенными на нескольких театрах военных действий в разных частях мира», – детализировал Кашин.
Эксперт добавил, что перспективными направлениями развития российско-китайского военного сотрудничества может стать совместное патрулирование в конфликтных регионах на Ближнем Востоке. «Еще одним направлением развития могут быть учения с участием атомных подводных лодок», – сказал Кашин.
Вооруженные силы России и Китая в 2021 году добились нового прорыва в сотрудничестве и заявили всему миру о твердой решимости помогать и поддерживать друг друга, а также защищать мир, говорится в докладе Минобороны КНР о международном военном сотрудничестве в 2021 году.
«В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения вооруженных сил Китая и России сохранили высокий уровень взаимодействия», – передает РИА «Новости» текст сообщения.
Отмечается, что на протяжении всего года министры обороны Китая и России поддерживали постоянную координацию и взаимодействие, общаясь по видеосвязи, при личных встречах и в переписке.
В ведомстве напомнили, что в августе российские военные приняли участие в учениях «Запад/Взаимодействие – 2021» в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, за ходом которых наблюдали главы оборонных ведомств двух стран. А осенью в акватории залива Петра Великого прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021».
Ранее в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китая «Морское взаимодействие – 2021». В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Турция может стать штабом НАТО в случае операции в Донбассе
|
|
Обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.
Автор статьи в Haberturk Четинер Четин отмечает, что помимо санкций против России Запад разрабатывает вариант переброски специального военного соединения численностью 35–40 тыс. на базе сил быстрого реагирования НАТО, пишет «Московский комсомолец».
При этом, подчеркивает Четин, как удалось ему выяснить у дипломатов в Брюсселе, в качестве ведущей силы этой группировки рассматривают Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF). Этой группой члены НАТО командуют поочередно. И в настоящее время центр командования находится в Турции.
«Здесь возникает очень рискованная ситуация, которая непосредственно затрагивает Турцию. В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях», – считает Четин.
При этом автор предполагает, что Турция из-за действий альянса может оказаться еще в более глубоком кризисе в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Псаки подтвердила предстоящие переговоры США и России
США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
Литва призвала НАТО отвергнуть предложения Москвы по гарантиям безопасности
Вильнюс выступает против переговоров НАТО и России по предложенным Москвой проектам соглашений о гарантиях безопасности, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Как заявил Ландсбергис, его страна не считает, что «какие-либо переговоры должны начинаться по тому, что было предложено Россией». Он заверил, что в свете требований Москвы в НАТО не обсуждается вывод с территории Литвы военной базы. Литва «верит» в «необходимость сохранять нынешний уровень обороны в регионе».
«Единственные переговоры, которые мы хотели бы видеть – по поводу возможности усиления гарантий безопасности региону, который начинается от Черного моря в Румынии и идет до Эстонии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Times.
Кроме того, Ландсбергис заявил, что Украина «нуждается в том, чтобы получить военную поддержку» в виде оборонительного вооружения. Литва «чувствует влияние нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии», или же на территории «от Норвегии до Румынии». По его мнению, «Россия явно намерена атаковать» Украину, нужно «готовиться к этому». «Также возможно, что намерение не только атаковать, но на самом деле изменить ситуацию во всем регионе», – сказал он.
В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Россия не позволит США ставить условия для начала переговоров о безопасности
|
|
«Войска НАТО пока на Украине не стоят, но они готовятся туда войти. Россия передала свои предложения по гарантиям безопасности и теперь ход за НАТО», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Путин заявил о том, что американские войска со своими ракетами приблизились уже к «порогу нашего дома».
«Альянс либо проигнорирует наши предложения, либо сделает встречное предложение и это может стать основой для переговоров», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«При этоv стало ясно, что речь не может идти ни о каких предварительных условиях для переговоров. Недопустимо, чтобы США обставляли сам факт запуска переговоров какими-то оговорками. Это имеет принципиальное значение. В ходе переговоров американцы, разумеется, могут выступить сj своим видением проблем, но не до их начала. Москва готова к переговорам, но она не готова выполнять какие-то предусловия для того, чтобы они начались», – пояснил Бордачев.
В четверг на ежегодной пресс-конференции президента России журналистка британского телеканала Sky News задала вопрос, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое государство. Путин ответил, что это страны НАТО должны дать России гарантии безопасности, а не наоборот. «И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – дополнил президент.
-
«Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – поинтересовался российский лидер. Путин признал, что в последнее время появилась положительная реакция Запада по идеям гарантий безопасности. «Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве», – отметил он. Президент выразил надежду на то, что теперь развитие ситуации пойдет именно по этому – конструктивному – пути.
Накануне пресс-конференции президента в МИДе уточнили, что Россия не потерпит каких-либо предварительных условий от США в работе по формализации предложенных российской стороной гарантий безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток
Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», – заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, отметил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал ошибочной политику Запада по сдерживанию России и Китая
|
|
Президент Владимир Путин назвал неприемлемым и ошибочным решение ряда стран, включая США, бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, заявив, что это попытка сдержать развитие Китая, такие же ошибки допускаются Западом и в отношении России.
Путин сказал, отвечая на вопрос телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева о том, в чем подоплека политических бойкотов со стороны некоторых стран Игр в Пекине, что «это решение неприемлемое и ошибочное», оно является частью политики сдерживания: «Я разговаривал давненько с одним из бывших президентов США, догадайтесь, с кем, и он мне сказал: блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были ошибкой. И вот Соединенные Штаты продолжают наступать на те же грабли. С чем это связано? С попытками сдержать развитие КНР».
Однако Китай уже в данный момент «по паритету покупательной способности, по экономике больше американской, пройдет еще 2035 год, 2050-й – Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям».
Российский лидер подчеркнул, что «это ошибочная политика», ошибкой является и «попытка использовать в данном случае спорт для решения каких-то сиюминутных политических вопросов».
«Им не сдержать развитие Китая, они должны осознать это в конце концов», – констатировал Путин.
Он подчеркнул, что Россия выступает против политизации спорта, он, как и искусство, должен служить для объединения мирового сообщества.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта. Президент США Джо Байден объявил дипломатический бойкот Играм, который предполагает отсутствие в Пекине представителей властей США, но не препятствует участию американских спортсменов.
Следите за большой пресс-конференцией президента Владимира Путина в нашем телеграм-канале.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США не стали снимать вопрос обмена заключенными с Россией
Со стороны США пока нет готовности обсуждать обмен теми, кто отбывает наказание на территории Штатов и России, однако этот вопрос не снимается с повестки дня, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев отметил, что «поводу каких-то обменов говорить очень сложно, но эта задача – возвращение наших граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях и тюрьмах США, – по-прежнему актуальна для нас», передает РИА «Новости».
«Мы ставим эти вопросы, это не снимается с повестки дня. Естественно, мы будем продолжать свои усилия. Но пока со стороны США нет какой-либо готовности к тому, чтобы в практическом плане обсуждать их освобождение либо перевод на территорию России для отбывания дальнейшего наказания», – сказал он.
По словам дипломата, США поставили задачу, чтобы заключенные «в назидание другим» отсидели тот срок, который был им присужден американским правосудием.
Ранее Россия заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах.
В августе США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в России американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
В Британии оценили слова Путина о готовности к переговорам с Западом
Лондон приветствует заявление России о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, заявила главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Единственный выход из сложившейся ситуации для России – это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям», – приводит РИА «Новости» слова Трасс.
Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а «любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России».
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия решила обсуждать с США гарантии безопасности отдельно от стратстабильности
Переговоры с США по стратегической стабильности и по предложениям о гарантиях безопасности планируется вести отдельно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал, что по гарантиям безопасности «будет отдельное направление». «Стратегическая стабильность – это отдельное направление, а обсуждение российских предложений, которые были сформулированы в проектах двух документов, это другое направление», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
Пресс-секретаря спросили, ожидается ли новая встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США Джо Байдена по итогам переговоров. Как пояснил Песков, «это будет зависеть от того», что «услышат» участники российской делегации от американской стороны.
В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
США увязали переговоры с Россией по гарантиям безопасности с Украиной
|
|
Наиболее эффективными переговоры с Россией по гарантиям безопасности станут в случае деэскалации на границе с Украиной, заявил посол США в России Джон Салливан.
Салливан заявил, что «деэскалация» подразумевает отвод российских войск от украинской границы. Кроме того, он отметил «определенные позитивные сдвиги в рамках Трехсторонней контактной группы» по Донбассу. Посол выразил надежду, что «будет достигнута договоренность о прекращении огня» в Донбассе, которая «будет сопровождаться деэскалацией по другую сторону границы, где российская сторона мобилизовала войска», пишет «Коммерсант».
«Да, понимаю, это российская территория, но это территория России, граничащая с суверенной страной, и это очень угрожает этой стране», – сказал он, добавив, что США, НАТО и ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг Украины. По его словам, «деэскалация и дипломатия должны идти рука об руку», передает ТАСС.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Неделю назад МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД