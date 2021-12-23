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Экологический проект «Российского движения школьников» стал призером «Зеленой премии»
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В Центре Международной торговли прошел финал «Зеленой премии», организованной ППК Российский экологический оператор: акция Российского движения школьников «Экодежурный по стране» заняла второе место в номинации «Образование».
«Зеленая премия» – это конкурс на лучшие проекты в области продвижения темы осознанного потребления и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами. Впервые премию провели в 2021 году.
Российское движение школьников приняло участие в «Зеленой премии» в номинации «Образование». Акцию проводили в два этапа: весенний и осенний. Школьники проводили массовые субботники, плоггинги. Приняли участие в акции более 80 тыс. школьников с родителями и учителями, им удалось собрать более 133 тонн мусора, говорится в поступившему в газету ВЗГЛЯД сообщении.
«Мы благодарим Российского экологического оператора и членов жюри за проявленный интерес к Всероссийской акции «Экодежурный по стране», для нас это новая ступень в развитии наших экологических проектов, в которых активисты не только принимают активное участие, но и становятся их непосредственными организаторами в своих регионах», – поделилась исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.
Финал «Зеленой премии» состоялся 22 декабря. В номинации «Образование» в финале оказался 21 проект.
Индонезия отказалась от закупки Су-35
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Индонезия вынуждена отказаться от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35 по бюджетным соображениям, заявил начальник главного штаба ВВС Индонезии главный маршал авиации Фаджар Прасетио.
«Что касается (самолетов) «Сухой-35», с тяжелым сердцем нам приходится отказаться от этих планов», – передает РИА «Новости» слова Прасетио. По словам маршала, правительство Индонезии рассматривает приобретение вместо Су-35 французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX по соображениям бюджета.
«С самого начала говорилось, что в увеличении наших возможностей в воздухе мы опираемся на бюджет. Если те люди, которые отвечают за закупки (с точки зрения бюджета) не очень настроены (на Су-35), значит, мы не можем продолжать обсуждение, и все с большой долей вероятности поменяется на Rafale», – сказал начальник главного штаба ВВС Индонезии.
Напомним, в марте 2020 года агентство Bloomberg написало, что Индонезия якобы под давлением США отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Индонезия официально не отказывалась от покупки у России многофункциональных истребителей Су-35.
Доктор Курпатов предпринял попытку договориться с отцом бывшего любовника
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В Санкт-Петербурге стали известны подробности разговора доктора Андрея Курпатова и отца его бывшего личного помощника и любовника Алексея Иевского о воровстве, изменах и мошенничестве.
Доктор Курпатов обвиняет Иевского-младшего в воровстве, мошенничестве и изменах, а в качестве компромисса предлагает экс-любовнику признать часть своих преступлений и получить условный срок. На это Константин Иевский (отец Алексея) пойти отказался, он выразил желание просто закрыть уголовное дело и договориться полюбовно, считая главной ошибкой сына, что это не было сделано сразу, пишет «Делфи».
При этом стороны не достигли компромисса, однако уверили друг друга, что готовы договариваться.
Как утверждает доктор Курпатов, Иевский втерся к нему в доверие, а затем переписал на себя земельные участки, комнату в коммуналке, Porsche примерно за 110 тыс. евро и драгоценности почти на 50 тыс. Кроме того, молодой человек якобы вывел со счетов компании психолога «Онлайн Продакшн» около полумиллиона евро, хотя формально Иевский был ее единственным владельцем и гендиректором.
У Иевского-младшего совсем другая версия. Он настаивает, что состоял в отношениях с Курпатовым, который дарил дорогие подарки, включая машину и драгоценности. Со слов Иевского, пара рассталась из-за измены психолога, который впоследствии потребовал вернуть подарки. Сейчас Иевский находится в СИЗО, и ему грозит реальный срок.
Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд
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Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич).
«Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк.
Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов.
«Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Санду заявила о попытках решить «хотя бы часть проблем» с Россией
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Кишинев пытается «найти решение хотя бы части проблем из повестки с Россией», заявила президент Молдавии Майя Санду.
Как заявила Санду, таких проблем «много». В частности, требуют решения вопросы поставок товаров из Молдавии в Россию, обеспечения соцзащиты граждан Молдавии в России и наоборот. Также необходимо обсудить урегулирование приднестровского конфликта и уничтожение боеприпасов со складов в Колбасне, сказала Санду. По ее словам, страны «поддерживают связи на разных уровнях». Президент Молдавии сообщила, что «ведутся переговоры о визитах на уровне министерств обороны, готовится заседание межправкомисcии, согласовывается дата его проведения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Moldova 1.
В августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с президентом республики Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь. Козак рассказал, что обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в Приднестровье оперативная группа российских войск.
Член СПЧ: В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство
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«Я до сих пор удивлен тому, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе, комментируя конфликт, произошедший во время экзамена между отцом девятилетней студентки и преподавателями МГУ.
Отец девятилетней студентки первого курса МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков сообщил, что написал заявление в полицию на сотрудников вуза. По его версии, педагоги удерживали его дочь в университете. Также он заявил о намерении обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и суд.
«В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство. Для чего это девятилетней девочке, насколько это полезно ребенку – огромнейший вопрос. Я понимаю, что тщеславие иногда перекрывает у нас заботу о собственных детях, но мы уже достаточно услышали об этом человеке. Хватит!» – говорит Горгадзе.
Он полагает, что родителям Тепляковой, вероятно, стоит забрать ее из МГУ и позволить ей нормально развиваться, ведь в девять лет ребенок может узнать на психфаке вещи, которые явно не соответствуют ее возрасту. Собеседник подчеркивает, что весь этот «скандальный пиар» лично у него не вызывает никакого умиления и восхищения талантом девочки, потому что это похоже на некий «родительский проект».
«Для чего это делается, я не понимаю, но это явно не во благо, а в ущерб ребенку. Что касается уголовного дела, то здесь тяжело оценивать перспективы, потому что ситуация странная. Если мы рассматриваем студентку МГУ и говорим о том, что ее удерживает педагог в аудитории – да, аудитория не проходной двор. В аудитории во время занятий, сдачи экзамена или зачета студентам непозволительно выходить тогда, когда они хотят. Ребенку девять лет – понимаю, но не понимаю, что она тогда делает в МГУ. Пусть идет в школу в третий класс, там совсем другие правила, режим», – считает адвокат.
Член СПЧ подчеркивает, что ни в каких документах действительно не прописано, что преподаватель может удерживать студента на какое-либо время в аудитории во время прохождения экзамена, однако все люди прекрасно понимают, что это норма.
«Есть вещи, которые априори понятны всем. Экзамен не всегда длится 45 минут, он может затянуться. Здесь нет ничего удивительного. И если папа все-таки рассматривает свою дочь как ребенка, тогда пусть заберет ее из МГУ. Если он рассматривает ее как студентку, тогда я не понимаю, в чем претензия», – рассуждает адвокат.
«МГУ – не детский сад, господа хорошие. Это МГУ – престижнейший вуз страны и мира. Не надо его превращать в ясли», – заключил Горгадзе.
Ранее отец маленькой первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец».
Одногруппники девятилетней студентки предположили, что из-за пропуска онлайн-лекций и внутрисеместровых аттестаций у девочки могли появиться долги по учебе. По их словам, исправно ходила на лекции Теплякова только в первый месяц семестра. Позже на психологическом факультете МГУ подтвердили эту информацию, передает ТАСС. Кроме того, в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД после произошедшего конфликта, рассказали, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил выдающихся успехов при освоении студенткой дисциплин из учебного плана.
Также Тепляков поделился, что преподаватели поставили его дочери неудовлетворительную оценку на экзамене, аргументировав это тем, что «знания фрагментарные, а не системные».
В России предложили замену игрокам НХЛ на Олимпиаде
Большая часть российской команды на Олимпийских играх после отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду будет из участников Кубка Первого канала, заявил советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.
«На Олимпиаду поедут сильнейшие. Если хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпийские игры – значит, поедут игроки из КХЛ. Основной костяк, конечно, будет из ребят, которые участвовали в Кубке Первого канала. Но это не говорит о том, что только из них будет составляться команда, будут рассматриваться все сильнейшие на данный момент», – цитирует Каменского ТАСС.
Он отметил, что российские игроки НХЛ также хотели бы поучаствовать в Олимпиаде, и их бы хотели видеть и зрители.
Ранее НХЛ объявила о запрете для игроков участвовать в Олимпиаде в Пекине. Свое решение лига обосновала выросшим числом перенесенных матчей из-за пандемии и неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.
НХЛ запретила игрокам участвовать в Олимпиаде в Пекине
Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогут участвовать в Олимпийских играх в Китае, об этом заявили в самой организации.
Такое решение приняли из-за выросшего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата лиги, эти переносы связаны с эпидемиологической обстановкой, а также сохраняющейся неопределенностью из-за пандемии, передает РИА «Новости».
Изначально НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом изменится к худшему.
Ранее в НХЛ заявили об остановке регулярного чемпионата на рождественскую паузу, его остановили раньше запланированного.
Украина договорилась импортировать газ через Венгрию
Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
Москва отвергла предварительные условия США по гарантиям безопасности
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Россия не потерпит каких-либо предварительных условий от США в работе по формализации предложенных российской стороной гарантий безопасности, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, Москва хочет быстрой формализации тех договоренностей, которые положены на бумагу и обличены в договорную форму.
«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что выполнение выдвинутых Россией к США и НАТО требований по обеспечению своей безопасности стало бы возвратом к ситуации в Европе на 1997 год, для Словакии желание стереть достигнутое за 20 лет является неприемлемым.
В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Новогоднее поздравление посла России в Таллине удивило эстонского депутата
Эстонский депутат, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщил в Twitter, что ему вручили открытку от российского посла в Эстонии Александра Петрова.
В ней посол обещает, что в новом году Россия «не собирается совершать агрессивных действий против соседей», говорится в посте. «Между тем, кажется, мы все неправильно понимаем Россию», – написал он в своем Twitter.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО.
Это заявление было сделано после призыва Владимира Путина к странам НАТО начать переговоры с целью предоставления России «надежных и долгосрочных гарантий безопасности».
Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на четверг
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Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал на четверг мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.
Газпром в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на четверг во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным, передает РИА «Новости».
Всего предлагались мощности в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющейся для Газпрома одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.
Компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели: на 17 декабря она выкупала 27 млн кубометров, на 18 декабря – 5,2 млн, на 19 декабря – 4,2 млн, а на 20 декабря – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров.
Напомним, в среду компания третий день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе. В Газпроме сообщали, что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Снижение поставок по «Ямалу – Европе», наряду с прочими факторами, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.
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Украинец пробрался к дому Поклонской в Крыму
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Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала видео проникновения гражданина Украины на участок ее дома в Крыму и раскрыла подробности происшествия.
На кадрах в ее Telegram-канале показано, как мужчина перелезает через забор, идет по территории придомового участка, подходит к входу в постройку и размахивает каким-то предметом.
Поклонская уточнила, что в момент проникновения находилась в доме с дочерью и успела закрыться внутри. «Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», – поделилась она.
Посол также уточнила, что крымские правоохранители не увидели состава преступления в случившемся и отправили украинца на родину.
В начале декабря Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генпрокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.
В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник
Военные непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки огня, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.
«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», – приводит слова представителя Народной милиции агентство «Луганскинформцентр».
Он добавил, что украинские военные пытались обстрелять позиции военных ЛНР, чтобы спровоцировать на ответные действия. «Готовившаяся провокация не увенчалась успехом», – заключил Микужис.
Ранее украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ.
На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется.
Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.
Бербок заявила об общей с Шольцем позиции по «Северному потоку – 2»
Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».
Бербок заверила, что у нее и Шольца «есть общая позиция». Министр признала, что прежде они «занимали по этому вопросу разные позиции». «Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», – сказала Бербок. По ее словам, в вопросах в данной области важную роль будет играть энергетическая безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Zeit.
Напомним, на днях канцлер и министр выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным».