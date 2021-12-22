Митрополит Иларион рассказал о встрече с папой Римским

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что его встреча с папой Римским Франциском продолжалась час и прошла в доброй и сердечной атмосфере.

«Наша встреча продолжалась один час и прошла в очень доброй и сердечной атмосфере», – передает РИА «Новости» слова митрополита в Ватикане.

«Мы обсудили широкий круг вопросов, касающийся двусторонних отношений между Римско-католической и Русской православной церквями, в том числе обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между нашими Церквам», – сказал митрополит Иларион.

Он также выразил надежду, что следующая встреча патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска состоится в 2022 году.

«Я надеюсь, что следующая встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском состоится в 2022 году. Мы сегодня сумели обсудить конкретные даты и конкретные места, но все это подлежит конкретизации и согласованию, поэтому мы пока не можем объявить ни дату, ни место», – сказал митрополит Иларион.

Он рассказал также, что передал папе Римскому письменное поздравление от патриарха Московского Кирилла с 85-летием и икону в подарок.

«Я передал папе Франциску письменное поздравление от святейшего патриарха Кирилла, а также передал ему в подарок от патриарха икону Знамение Божьей матери. Эта икона особо дорога для патриарха Кирилла, потому что с Санкт-Петербургской духовной академии, где он учился и был ректором в течение 10 лет, находится ее оригинал», – заявил он.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион заявил, что речь об объединении православной и католической церквей не идет, но они могут делать шаги к прекращению многовекового соперничества.