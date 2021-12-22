Нефть подорожала на ожиданиях роста спроса

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут на ожиданиях роста спроса перед рождественскими праздниками и на статистике Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США.

По состоянию на 7.37 цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,23%, до 74,15 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,41%, до 71,41 доллара.

Инвесторы оценивают статистику API. Согласно данным института, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 декабря опустились на 3,7 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг нового коронавируса. Рост заболеваемости ковидом представляет риск ужесточения карантинов в разных странах, а это может отразиться на восстановлении мировой экономики и повлиять на спрос на сырье. Так, ужесточение ограничений продолжается в Европе: во вторник в Германии объявили список карантинных мер, причем жесткие ограничения для непривитых были сохранены.

Вместе с этим трейдеры более склонны к риску после недавних распродаж на рынках, что связано с позитивными ожиданиями деловой активности, а значит, и спроса на нефть, перед рождественскими праздниками.

Аналитики Oanda не видят явных признаков того, что по крайней мере США и Великобритания движутся к карантинам, что позитивно для краткосрочных ожиданий роста спроса на нефть и нефтепродукты. «Похоже, присутствует оптимизм по поводу того, что праздничные путешествия останутся в силе для большинства вакцинированных (от коронавируса)», – цитирует их Wall Street Journal.

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