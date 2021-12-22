Гендиректор ЮНЕСКО решила приехать в Казань

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле планирует принять участие в заседании всемирного комитета по культурному наследию, которое пройдет в Казани летом 2022 года.

«Россия выступила инициатором предстоящего заседания всемирного комитета по культурному историческому наследию, которое пройдет предстоящим летом в Казани. Я очень этому рада, потому что это позволит мне еще раз побывать в этом городе, который также включен в список всемирного наследия», – заявила Азуле в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

По ее словам, это будет «большая встреча, посвященная вопросам всемирного наследия».

Она заявила также о важной роли, которую играет России в организации, и особенно выделила сотрудничество в сфере образования и науки. «Россия играет очень важную роль в ЮНЕСКО, начиная со времен СССР. Ваша страна всегда была членом исполнительного совета, очень приверженным осуществлению целей организации», – сказала Азуле.

При этом она отметила, что Россия особенно активна в сфере высшего образования и науки. «Мы очень много работаем с академиями, с университетами, с кафедрами различных учебных заведений стран ЮНЕСКО и по всей территории России», – указала она. «России учредила в ЮНЕСКО научную премию имени Дмитрия Менделеева. Это очень значимая международная награда за достижения в области фундаментальной науки», – добавила Азуле.

Напомним, 3 ноября стало известно, что первая Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук будет присуждена россиянину Юрию Оганесяну и итальянцу Винченцо Бальзани.