Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Военные использовали трофейные дроны для доставки провизии и боезапаса
Военные использовали трофейные дроны для доставки провизии и боезапаса на передовую
Российские военнослужащие использовали дроны, включая «Бабу ягу», для доставки провизии и боезапаса на передовые позиции в зоне спецоперации для снижения риска поражения от артиллерии и вражеских дронов, сообщил военнослужащий с позывным «Мэрлин».
По его словам, после восстановления трофейные дроны помогают выполнять важные боевые задачи и снабжать войска необходимыми ресурсами, передает РИА «Новости».
«Мэрлин» отметил, что использование дронов типа «Баба яга» позволяет минимизировать риск поражения российскими военнослужащими на передовой от вражеской артиллерии и дронов, так как такие аппараты могут незаметно сбрасывать груз и быстро покидать зону доставки.
Так, за месяц было восстановлено около 90 из 100 поврежденных дронов, включая модели, такие как DJI Mavic 3, оставшиеся дроны пошли на запчасти.
Военные пояснил, что для использования трофейных БПЛА программное обеспечение и настройки сбрасывают до заводских, после чего устанавливают новую прошивку, адаптированную для работы в боевых условиях.