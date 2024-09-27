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Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу
Подполье: Два румынских истребителя участвовали в украинской защите Измаила от удара
Румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, румынские силы ПВО приняли участие в отражении удара по Измаилу, передает РИА «Новости». Два истребителя ВВС Румынии оказались на украинской территории.
В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, который расположен в Одесской области Украины. В отражении атаки участвовали не только украинские, но и румынские силы ПВО. По словам Лебедева, в конце атаки румынские истребители залетели на территорию Украины.
Лебедев отметил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии. Он подчеркнул участие Румынии в защите Измаила.
Ранее Лебедев сообщал, что в порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв, который привел к детонации боеприпасов. Вслед за этим сообщалось, что суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в этом порту во время взрыва.