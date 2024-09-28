Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Минск пообещал незамедлительный ответ на применение Киевом дронов
Белоруссия заявила о готовности ответить на использование Киевом дронов по своей территории
Минск готов незамедлительно отреагировать, если подтвердится, что Киев умышленно применил дроны против Белоруссии, заявил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке глава МИД Максим Рыженков.
По его словам, ответ последует в случае установления умышленного использования дронов по белорусской территории, передает РИА «Новости».
Рыженков напомнил, что об инциденте со сбитыми в августе украинскими дронами над Белоруссией были проинформированы ЕС, ООН, ОБСЕ и другие международные структуры, однако обсуждение на международных площадках не дало позитивных результатов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.