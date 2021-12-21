Недалеко от «Красной поляны» создадут новый горнолыжный курорт

Проект экологического курорта «Лагонаки» в Адыгее одобрен на заседании совета директоров «Корпорация Туризм РФ» под руководством зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, сообщили в правительстве региона. Туристический кластер, куда войдут Сочи, «Красная поляна» и «Лагонаки», попадет в десятку крупнейших горнолыхжных курортов мира.

«Сегодня совет директоров одобрил запуск со следующего года первых 53 инвестиционных проектов, о которых на прошлой неделе я докладывал Президенту. Они позволят создать в 27 регионах страны в ближайшее время доступные курорты для наших граждан, обеспечить прирост 15 тыс. рабочих мест и на 10,5 млн человек увеличить совокупный турпоток по всем субъектам», – сказал Чернышенко. В режиме видеоконференцсвязи участие в совещании принял глава республики Мурат Кумпилов, сообщается на сайте республиканского правительства.

В ходе заседания представлен подготовленный корпорацией комплексный мастер-план проекта создания экокурота «Лагонаки». О перспективах его реализации и значении для республики проинформировал глава республики.

Особенным преимуществом территории Лагонакского нагорья является уникальная природа и рельеф, который позволяет проложить горнолыжные трассы легкой и средней сложности, что будет актуально для начинающих, ценителей комфортного горнолыжного катания и семейного отдыха. Уже сегодня Лагонаки – якорная туристская территория Республики Адыгея, не менее 74% туристов, приезжающих в регион, посещают плато Лагонаки.

«Это прекрасное место. Рекомендую всем его посетить. Создание здесь курорта, альтернативной логистики выгодны как для Адыгеи, так и для Сочи, «Сириуса», Красной поляны. Этот туристический кластер позволит нам войти в ТОП-10 самых больших горнолыжных курортов в мире», – отметил Чернышенко. Уже утверждена дорожная карта по реализации проекта, обозначены основные направления работы. В горной части Адыгеи идет строительство необходимой инфраструктуры.

Современный всесезонный горный экокурорт рассчитан на посещаемость не менее 500 тыс. человек в год. В рамках первого этапа реализации проекта, до 2025 года планируется построить горную туристическую деревню с комплексом малоэтажных отелей и апартаментов для проживания не менее 1,3 тыс. человек в сутки, объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.д.) и сопутствующую инфраструктуру. Также предполагается строительство более 20 км горнолыжных трасс и 8,5 канатных дорог.

Также на заседании обсудили вопросы сохранения экосистемы при создании курорта. Руководитель региона предложил уделить особое внимание экопроектам, обустройству пеших маршрутов. Многие из них, в том числе знаменитый тридцатый маршрут «Через горы к морю», проходят по территории Лагонаки. При строительстве курорта акцент будет сделан на альтернативные источники энергии, раздельный сбор мусора, «умные» системы управления освещением, коллекторы дождевой воды и системы вторичного использования воды. Предполагается ограничение движения автомобилей с ДВС, использование электромобилей на территории курорта.