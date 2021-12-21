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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 20:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов
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В Германии призвали сократить интервал перед ревакцинацией до трех месяцев
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Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовала проводить ревакцинацию против коронавируса через три месяца после основной иммунизации, говорится в распространенном во вторник заявлении STIKO.
«STIKO обновляет свои рекомендации по ревакцинации против COVID-19 в отношении интервалов между вакцинацией. Для всех лиц, которым после получения двух компонентов препарата или [перенесенной] инфекции была рекомендована повторная вакцинация (3-я прививка) или однократная вакцинация с интервалом в 6 месяцев, рекомендуется более короткий срок, составляющий не менее 3 месяцев», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.
При этом указывается, что людям старшего возраста или ранее переболевшим следует отдавать предпочтение при проведении бустерной вакцинации из-за более высокого риска тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом.
Текущие данные показывают, что иммунная защита от варианта «омикрон» значительно снижается после завершения базовой вакцинации уже через 3-4 месяца. Защитный эффект существенно возрастает после бустерной прививки. Кроме того, в настоящее время, как уточнили в STIKO, можно предположить, что сокращение интервала перед ревакцинацией также повысит защиту от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса, и снизит скорость распространения этого варианта.
Иммунизация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. Используются вакцины, разработанные Pfizer и ее BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту.
До этого Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.
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Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни
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COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
«Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.
COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
«Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый.
Конспирологи сказали, чего ждать после ковид-паспортов
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Лагеря для невакцинированных, переход на новые деньги и более суровые ограничения – эти и другие предположения сделали сторонники теорий заговора и конспирологии в сети Reddit, обсуждая, чего стоит ждать вслед за введением ковид-паспортов в различных странах мира.
«Что говорят теоретики-конспирологи о том, что будет после вакцинных паспортов? Я бы хотел подготовиться, так как они пока все говорили правильно», – написал один из пользователей и получил в ответ целый набор предсказаний.
«Будут более высокие налоги для невакцинированнных», – ответил jesusjuice44. «Аналитики сказали бы, что скоро появятся лагеря [для невакцинированных]», – отметил пользователь Reddit SuperSmashBeers.
С ним согласился sheashou, при этом он предположил, что такие лагеря «будут называться как-то более приемлемо, например, «медицинские карантинные учреждения», чтобы изолировать людей, угрожающих здоровью общества». «Скоро они сделают это законным в Нью-Йорке. Там вас смогут задержать на три дня, если сочтут такой угрозой», – пишет он.
Пользователь, под ником thisistheperfectname, считает, что прогнозы уже начали сбываться. «Австралия уже в лагерях», – ответил он.
SurburbanCowboy полагает, что после паспортов вакцинации появятся «социальные рейтинги», которые будут определять, «где вы можете путешествовать и делать покупки».
«Какой-то имплантированный чип или метка. Никто не сможет покупать, продавать, путешествовать или работать, не зарегистрировавшись в этой системе идентификации «вакцины». И это может даже стать законом в соответствии с глобальным договором для всех наций», – поддержал его TheOrganDonor.
Такой же теории придерживается Dopp3lGang3r, который написал, что «это будет связано с вашим счетом в цифровой валюте в банке – CBDC (Central Bank Digital Currency – цифровая валюта Центрального банка, прим. ВЗГЛЯД), так как наши текущие валюты потеряют всякую ценность и обнулятся».
«У вас будет социальный кредитный рейтинг. Они покончат с наличными деньгами (потому что через них передается COVID) и заменят их цифровой валютой. Это будет общество блок-постов, ограничения будут жестче, чем при COVID, все во имя сохранения климата. При этом элита продолжит летать на самолетах для обсуждения этого. А вам, чтобы остановить изменение климата, будет запрещено путешествовать, покупать то, что вы хотите, и есть красное мясо», – написал пользователь Reddit под ником the_shit_I_say.
Swish18 тоже считает, что «история с COVID выдыхается, а на смену ей придут климатические ограничения». «В этом и заключается суть «Великой перезагрузки», – пишет WrathOfPaul84. – Вопрос в том, удастся ли им сделать это повсеместно. Я видел, как это сделано в Нью-Йорке, но не могу представить, что это сделает Оклахома». По его мнению, необходимо ходить на выборы и голосовать против плохих политиков от обеих партий.
Но пользователь beyondthebarricade полагает, что «традиционного голосования не будет из-за ковида, теперь только по почте».
В Институте психологии РАН считают, что в ситуации пандемии и ограничений люди теряют ощущение контроля над происходящим, поэтому компенсируют это поиском конспирологических объяснений.
Врач назвал «внезапный» симптом омикрон-штамма коронавируса
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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса, одним из признаков является сильная головная боль.
«У «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», – пояснил Болибок в беседе с порталом URA.RU.
Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, что становится проблемой для точного определении штамма у больных.
«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была – потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже», – объяснил врач.
Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством случаев заражения омикрон-штаммом, которые утверждают, что при этой вариации коронавируса потеря обоняния «встречается очень редко».
Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Минздрав назвал главные симптомы штамма «омикрон»
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Першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.
«Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа», – передает ТАСС его слова.
Ранее Минздрав сообщил, что в России зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок
Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.
«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», – говорится в документе, подписанном главой Минздрава Михаилом Мурашко, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно подписанному документу, к приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более.
В документе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.
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В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.
Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
Минздрав назвал число заболевших «омикроном» россиян
В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом «омикрон», сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.
«Около 30 человек, тяжелых нет», – сказал он РИА «Новости».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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У тесно контактировавшего с Байденом сотрудника Белого дома обнаружили COVID
Сотрудник администрации президента США, который тесно контактировал с главой государства Джо Байденом на борту президентского самолета в прошлую пятницу, 17 декабря, заболел коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«В понедельник утром сотрудник среднего ранга <…> получил положительный результат теста на COVID-19. За три дня до этого, в пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут вблизи от президента на борту номер один», – передает ее слова ТАСС.
Псаки заявила, что Байден в последние дни дважды сдавал тест на COVID-19 – в воскресенье и в понедельник утром, когда стало известно о болезни сотрудника. Оба теста были отрицательными.
Пресс-секретарь пояснила, поскольку президент США полностью вакцинирован, он не станет уходить на карантин и «будет придерживаться своего обычного графика».
Ранее Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.
В США сообщили о первой смерти от омикрон-штамма коронавируса
Первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» зафиксирована в США, сообщил телеканал ABC.
По данным СМИ, скончался мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас. Сообщается, что он не вакцинировался и испытывал проблемы со здоровьем, передает ТАСС.
Напомним, почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.
Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.
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«Омикрон» стал самым распространенным штаммом в США
Почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
По информации регулятора, у 73,2% новых заразившихся за прошедшую неделю был выявлен штамм «омикрон», хотя неделей ранее его выявили только у 12% инфицированных. Доля доминировавшего до этого дельта-варианта коронавируса снизилась до 26,6%, передает ТАСС.
Отмечается, что на юго-востоке и на северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.
Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.
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В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID
В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не терять бдительность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», – сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
По ее словам, «есть плато, но дальше (уровень заболеваемости) очень высокий, близкий к 30 тыс. случаев в день».
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,7 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 241 812 случаев заражения, выздоровели 9 014 980 человек, умерли 298 222.
Ранее Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.
Мурашко объяснил, когда нужно ревакцинироваться от коронавируса
Делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«В рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо просто пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма», – цитирует Мурашко ТАСС.
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Ранее Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.
НХЛ остановила чемпионат из-за COVID
Регулярный чемпионат НХЛ уйдет на рождественскую паузу раньше запланированного, сообщает пресс-служба лиги.
Профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласился отложить пять игр, запланированных на 23 декабря, чтобы начать праздничный перерыв, поскольку на 22 декабря не запланировано никаких игр из-за переносов. Выходными будут 22 – 25 декабря, передает РИА «Новости». 26 декабря игроки вернутся в свои клубы для прохождения тестов на коронавирус, тренировок и переездов. Регулярный чемпионат возобновится 27 декабря.
Из-за вспышек COVID-19 несколько десятков матчей НХЛ перенесены. Ожидается, что игроки НХЛ не поедут в Пекин для выступления на олимпийском хоккейном турнире, несмотря на ранее достигнутые договоренности об участии в Олимпиаде-2022.
Ранее телеканал ABC сообщил, что первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» зафиксирована в США
Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.
В России за сутки выявили 25,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 907 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 2075, Москве – 1906, Московской области – 1811.
Всего в стране выявлено 10 267 719 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 299 249 человек.
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Накануне в России выявили 27 022 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1115.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Центр «Вектор» опубликовал фото штамма «омикрон»
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Центр «Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса «омикрон», сообщили в Роспотребнадзоре.
«ГНЦ ВБ «Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса «омикрон». ГНЦ ВБ «Вектор» в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом «омикрон» коронавируса для исследования его морфологических характеристик, то есть формы, размера, наличия структур находящихся на поверхности и т. д.», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Сообщается, что в случае с «омикроном» необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции.
«В целом, состояние клеток при заражении штаммом «омикрон», соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», – сообщили в Роспотребнадзоре.
Первый снимок варианта коронавируса «омикрон» Университет Гонконга опубликовал 8 декабря, он был получен при помощи электронного микроскопа.
Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
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Попова назвала регионы с ростом заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусной инфекции фиксируется в шести российских регионах, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Продолжается рост заболеваемости в шести субъектах – это Курская область, Смоленская, Мурманская, Ставропольский край, Республика Дагестан, Нижегородская область», – цитирует Попову РИА «Новости».
Она пояснила, что прирост составляет не более 9%. Снижение же наблюдается в 65 регионах.
Напомним, за последние сутки в России выявили 25 тыс. 907 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 1027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 299 249 человек.
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