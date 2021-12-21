В Германии призвали сократить интервал перед ревакцинацией до трех месяцев

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21 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:36  |  vz.ru
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Четыре главные угрозы российской экономике в 2022 году

«Инфляция и «омикрон» России гарантированы Владимир Трефилов/РИА Новости
Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики в новом году. Два из них эксперты оценивают как наиболее вероятные, третий – довольно непредсказуемый и опасный риск, а вот четвертый угрожает больше Европе, чем России, по крайней мере, в 2022 году. Что же именно может помешать российской экономике оставаться на коне второй год подряд? Подробности...
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Украина станет пристанищем для российских уголовников

Зеленский создает иллюзию привлекательности украинского гражданства для российской оппозиции Artur Widak/Zuma/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для некоторых россиян. Например, для тех, кого якобы преследуют за политические убеждения, и тех, кто воевал в Донбассе на стороне Киева. Каковы причины появления этого закона именно сейчас? И кому в России нужны украинские паспорта? Подробности...
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Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

Пожар стал сильным ударом по кораблестроительной программе ВМФ РФ Александр Гальперин/РИА Новости
За считанные месяцы до передачи флоту прямо на верфи сгорел корабль, который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон» – корвет «Проворный». Окажется большой удачей, если корабль в итоге удастся восстановить, а не отправить на списание еще до его рождения. Сам факт этого пожара и то, как строятся корабли данной серии, заставляет о многом задуматься.  Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке. Подробности...
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Несите новую элиту

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно. Подробности...
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Суррогатное материнство – это сделка по покупке ребенка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги. Подробности...
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«Бомба» от Ленина в основании СССР

Порошенко вне закона

Роль СССР в убийстве Кеннеди

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
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    корвет «Проворный»


    Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

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    Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?

    В Германии призвали сократить интервал перед ревакцинацией до трех месяцев

    21 декабря 2021, 20:12

    Текст: Вера Басилая

    Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовала проводить ревакцинацию против коронавируса через три месяца после основной иммунизации, говорится в распространенном во вторник заявлении STIKO.

    «STIKO обновляет свои рекомендации по ревакцинации против COVID-19 в отношении интервалов между вакцинацией. Для всех лиц, которым после получения двух компонентов препарата или [перенесенной] инфекции была рекомендована повторная вакцинация (3-я прививка) или однократная вакцинация с интервалом в 6 месяцев, рекомендуется более короткий срок, составляющий не менее 3 месяцев», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

    При этом указывается, что людям старшего возраста или ранее переболевшим следует отдавать предпочтение при проведении бустерной вакцинации из-за более высокого риска тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом.

    Текущие данные показывают, что иммунная защита от варианта «омикрон» значительно снижается после завершения базовой вакцинации уже через 3-4 месяца. Защитный эффект существенно возрастает после бустерной прививки. Кроме того, в настоящее время, как уточнили в STIKO, можно предположить, что сокращение интервала перед ревакцинацией также повысит защиту от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса, и снизит скорость распространения этого варианта.

    Иммунизация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. Используются вакцины, разработанные Pfizer и ее BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту.

    До этого Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.

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    Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни
    		    20 декабря 2021, 20:55
    Фото: Hendrik Schmidt/DPA/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

    «Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.

    COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

    «Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый. 

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    Конспирологи сказали, чего ждать после ковид-паспортов
    		    21 декабря 2021, 00:30
    Фото: mago-images.de/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Лагеря для невакцинированных, переход на новые деньги и более суровые ограничения – эти и другие предположения сделали сторонники теорий заговора и конспирологии в сети Reddit, обсуждая, чего стоит ждать вслед за введением ковид-паспортов в различных странах мира.

    «Что говорят теоретики-конспирологи о том, что будет после вакцинных паспортов? Я бы хотел подготовиться, так как они пока все говорили правильно», – написал один из пользователей и получил в ответ целый набор предсказаний.  

    «Будут более высокие налоги для невакцинированнных», – ответил jesusjuice44.  «Аналитики сказали бы, что скоро появятся лагеря [для невакцинированных]», – отметил пользователь Reddit SuperSmashBeers.

    С ним согласился sheashou, при этом он предположил, что такие лагеря «будут называться как-то более приемлемо, например, «медицинские карантинные учреждения», чтобы изолировать людей, угрожающих здоровью общества». «Скоро они сделают это законным в Нью-Йорке. Там вас смогут задержать на три дня, если сочтут такой угрозой», – пишет он.

    Пользователь, под ником thisistheperfectname, считает, что прогнозы уже начали сбываться. «Австралия уже в лагерях», – ответил он.

    SurburbanCowboy полагает, что после паспортов вакцинации появятся «социальные рейтинги», которые будут определять, «где вы можете путешествовать и делать покупки».

    «Какой-то имплантированный чип или метка. Никто не сможет покупать, продавать, путешествовать или работать, не зарегистрировавшись в этой системе идентификации «вакцины». И это может даже стать законом в соответствии с глобальным договором для всех наций», – поддержал его TheOrganDonor.

    Такой же теории придерживается Dopp3lGang3r, который написал, что «это будет связано с вашим счетом в цифровой валюте в банке – CBDC (Central Bank Digital Currency – цифровая валюта Центрального банка, прим. ВЗГЛЯД), так как наши текущие валюты потеряют всякую ценность и обнулятся».

    «У вас будет социальный кредитный рейтинг. Они покончат с наличными деньгами (потому что через них передается COVID) и заменят их цифровой валютой. Это будет общество блок-постов, ограничения будут жестче, чем при COVID, все во имя сохранения климата. При этом элита продолжит летать на самолетах для обсуждения этого. А вам, чтобы остановить изменение климата, будет запрещено путешествовать, покупать то, что вы хотите, и есть красное мясо», – написал пользователь Reddit под ником the_shit_I_say.

    Swish18 тоже считает, что «история с COVID выдыхается, а на смену ей придут климатические ограничения». «В этом и заключается суть «Великой перезагрузки», – пишет WrathOfPaul84. – Вопрос в том, удастся ли им сделать это повсеместно. Я видел, как это сделано в Нью-Йорке, но не могу представить, что это сделает Оклахома». По его мнению, необходимо ходить на выборы и голосовать против плохих политиков от обеих партий. 

    Но пользователь beyondthebarricade полагает, что «традиционного голосования не будет из-за ковида, теперь только по почте».

    В Институте психологии РАН считают, что в ситуации пандемии и ограничений люди теряют ощущение контроля над происходящим, поэтому компенсируют это поиском конспирологических объяснений.

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    Врач назвал «внезапный» симптом омикрон-штамма коронавируса
    		    21 декабря 2021, 07:45
    Фото: Jochen Tack/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса, одним из признаков является сильная головная боль.

    «У «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», – пояснил Болибок в беседе с порталом URA.RU.

    Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, что становится проблемой для точного определении штамма у больных.

    «Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была – потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже», – объяснил врач.

    Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством случаев заражения омикрон-штаммом, которые утверждают, что при этой вариации коронавируса потеря обоняния «встречается очень редко».

    Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.

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    Минздрав назвал главные симптомы штамма «омикрон»
    		    21 декабря 2021, 17:56
    Фото: пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

    «Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа», – передает ТАСС его слова.

    Ранее Минздрав сообщил, что в России зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме. 

    Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

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    Минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок

    20 декабря 2021, 21:27

    Текст: Валентина Григоренко

    Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.

    «Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», – говорится в документе, подписанном главой Минздрава Михаилом Мурашко, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно подписанному документу, к приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более.

    В документе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

    В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.

    Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.

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    Минздрав назвал число заболевших «омикроном» россиян
    		    21 декабря 2021, 11:39
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом «омикрон», сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.

    «Около 30 человек, тяжелых нет», – сказал он РИА «Новости».

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме. 

    6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.

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    У тесно контактировавшего с Байденом сотрудника Белого дома обнаружили COVID

    21 декабря 2021, 04:53

    Текст: Елизавета Булкина

    Сотрудник администрации президента США, который тесно контактировал с главой государства Джо Байденом на борту президентского самолета в прошлую пятницу, 17 декабря, заболел коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «В понедельник утром сотрудник среднего ранга <…> получил положительный результат теста на COVID-19. За три дня до этого, в пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут вблизи от президента на борту номер один», – передает ее слова ТАСС.

    Псаки заявила, что Байден в последние дни дважды сдавал тест на COVID-19 – в воскресенье и в понедельник утром, когда стало известно о болезни сотрудника. Оба теста были отрицательными.

    Пресс-секретарь пояснила, поскольку президент США полностью вакцинирован, он не станет уходить на карантин и «будет придерживаться своего обычного графика».

    Ранее Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.

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    В США сообщили о первой смерти от омикрон-штамма коронавируса

    21 декабря 2021, 03:51

    Текст: Елизавета Булкина

    Первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» зафиксирована в США, сообщил телеканал ABC.

    По данным СМИ, скончался мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас. Сообщается, что он не вакцинировался и испытывал проблемы со здоровьем, передает ТАСС.

    Напомним, почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

    Президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.

    Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.

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    «Омикрон» стал самым распространенным штаммом в США

    21 декабря 2021, 02:53

    Текст: Евгения Шестак

    Почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

    По информации регулятора, у 73,2% новых заразившихся за прошедшую неделю был выявлен штамм «омикрон», хотя неделей ранее его выявили только у 12% инфицированных. Доля доминировавшего до этого дельта-варианта коронавируса снизилась до 26,6%, передает ТАСС.

    Отмечается, что на юго-востоке и на северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.

    Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда. 

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    В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID

    20 декабря 2021, 21:57

    Текст: Елена Мирошниченко

    В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не терять бдительность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

    «Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», – сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «есть плато, но дальше (уровень заболеваемости) очень высокий, близкий к 30 тыс. случаев в день».

    С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,7 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 241 812 случаев заражения, выздоровели 9 014 980 человек, умерли 298 222. 

    Ранее Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.

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    Мурашко объяснил, когда нужно ревакцинироваться от коронавируса

    21 декабря 2021, 16:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    «В рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо просто пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма», – цитирует Мурашко ТАСС.

    Ранее Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.

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    НХЛ остановила чемпионат из-за COVID

    21 декабря 2021, 07:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Регулярный чемпионат НХЛ уйдет на рождественскую паузу раньше запланированного, сообщает пресс-служба лиги.

    Профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласился отложить пять игр, запланированных на 23 декабря, чтобы начать праздничный перерыв, поскольку на 22 декабря не запланировано никаких игр из-за переносов. Выходными будут 22 – 25 декабря, передает РИА «Новости». 26 декабря игроки вернутся в свои клубы для прохождения тестов на коронавирус, тренировок и переездов. Регулярный чемпионат возобновится 27 декабря.

    Из-за вспышек COVID-19 несколько десятков матчей НХЛ перенесены. Ожидается, что игроки НХЛ не поедут в Пекин для выступления на олимпийском хоккейном турнире, несмотря на ранее достигнутые договоренности об участии в Олимпиаде-2022.

    Ранее телеканал ABC сообщил, что первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» зафиксирована в США

    Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.

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    В России за сутки выявили 25,9 тыс. случаев коронавируса
    		    21 декабря 2021, 11:58
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 25 907 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».

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    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 2075, Москве – 1906, Московской области – 1811.

    Всего в стране выявлено 10 267 719 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

    Также за сутки зафиксировано 1027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 299 249 человек.

    Накануне в России выявили 27 022 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1115.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Центр «Вектор» опубликовал фото штамма «омикрон»
    		    21 декабря 2021, 12:04
    Фото: пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Центр «Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса «омикрон», сообщили в Роспотребнадзоре.

    «ГНЦ ВБ «Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса «омикрон». ГНЦ ВБ «Вектор» в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом «омикрон» коронавируса для исследования его морфологических характеристик, то есть формы, размера, наличия структур находящихся на поверхности и т. д.», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

    Сообщается, что в случае с «омикроном» необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции.

    «В целом, состояние клеток при заражении штаммом «омикрон», соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», – сообщили в Роспотребнадзоре.

    Первый снимок варианта коронавируса «омикрон» Университет Гонконга опубликовал 8 декабря, он был получен при помощи электронного микроскопа.

    Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

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    Попова назвала регионы с ростом заболеваемости COVID-19

    21 декабря 2021, 17:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Рост заболеваемости коронавирусной инфекции фиксируется в шести российских регионах, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Продолжается рост заболеваемости  в шести субъектах – это Курская область, Смоленская, Мурманская, Ставропольский край, Республика Дагестан, Нижегородская область», – цитирует Попову РИА «Новости».

    Она пояснила, что прирост составляет не более 9%. Снижение же наблюдается в 65 регионах.

    Напомним, за последние сутки в России выявили 25 тыс. 907 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 1027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 299 249 человек.

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